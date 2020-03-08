Итоги дня 7 марта: Зеленский на обложке, обращение Гончарука и дело MH17

2 Кабинет министров Украины выделил 653 млн грн на выплату задолженностей по заработной плате шахтерам. После вмешательства главы государства шахтерам госпредприятий перечислено 653 млн гривен для погашения долгов по зарплате.

3 Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук перед поездкой на отдых поблагодарил свою команду за сотрудничество. Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение, поблагодарив свою команду за совместную работу.

4 Чумак рассказал, что будет с подозрениями Порошенко. И.о. руководителя Офиса генпрокурора Виктор Чумак заявил, что прокуроры не тормозили дела пятого президента Петра Порошенко.

5 Юристы ожидают, что суд сможет принять решение по делу MH17 только через 4-5 лет. Судебный процесс по обвинению четырех причастных к катастрофе малайзийского авиалайнера MH17, сбитого над Донбассом, по оценкам юристов, продлится 4-5 лет. Аккредитацию для освещения суда в деле о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийский Boeing запросили более 400 представителей СМИ, тогда как для прессы в суде зарезервировано 15 мест. Судебное разбирательство по делу MH17 ухудшит отношения между РФ и Западом, считает экс-посол Польши в Украине.

6 ВКУ призывает Зеленского избегать политически мотивированного правосудия. Всемирный конгресс украинцев призывает президента Украины Владимира Зеленского и новоназначенное правительство избегать политически мотивированного правосудия, придерживаться принципов верховенства права, курса реформ и евроатлантического направления

9 В Париже украинки Марта Федина и Анастасия Савчук стали первыми в произвольной и технической программе дуэтов. Сборная Украины завоевала две золотые медали на этапе Мировой серии FINA по артистическому плаванию в Париже (Франция)

10 Экс-игрока сборной Бразилии вновь задержали по делу о поддельном паспорте. Легендарный бразильский игрок Роналдиньо вновь был арестован в парагвайском Асунсьоне по делу о въезде в страну по фальшивому паспорту

11 Об украинской дзюдоистке Белодед сняли фильм Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором отметила, что уже 25 марте выйдет документальная лента о ней.

12 Украина совершила грандиозный камбэк в Кубке Дэвиса Украина победила Китайский Тайбэй со счетом 3:2, одержав три победы за день.

13 Певица Grimes подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска Канадская певица Клэр Элис Буше, более известная как Граймс, официально подтвердила, что отцом ее ребенка является американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

14 Умер 62-летний Дэвид Пол - один из братьев-близнецов, сыгравших в "Няньках" В возрасте 62 лет скончался американский актер-культурист Дэвид Пол. До своего 63-го дня рождения звезда картин "Няньки" (1994), "Варвары" (1987) не дожил всего два дня.

15 Торнадо в Нэшвилле: певица Тейлор Свифт пожертвовала $1 миллион пострадавшим Во вторник американский штат Теннесси пострадал от мощного торнадо, который унес жизни 25 человек. Также обрушилось 45 зданий, а пять тысяч домов остались обесточенными.

16 Съемки украинско-британского триллера "Наследие лжи" завершены Компания Toy Cinema представила Государственному агентству Украины по вопросам кино завершенный производством полнометражный игровой фильм режиссера Адриана Бола "Наследие лжи".