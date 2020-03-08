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Воскресенье, 08.03.2020
Итоги дня 7 марта: Зеленский на обложке, обращение Гончарука и дело MH17
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Итоги дня 7 марта: Зеленский на обложке, обращение Гончарука и дело MH17

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Итоги дня 7 марта: Зеленский на обложке, обращение Гончарука и дело MH17
07:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Зеленский попал на обложку известного британского таблоида. Гончарук уехал в отпуск. Чумак рассказал о делах Порошенко. Дело MH17 и другое.

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Кабмин, ВКУ, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, MH17, Денис Шмыгаль.
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