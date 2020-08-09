Главные события недели: коронавирус, взрыв в Бейруте, выборы в Беларуси, захват банка в Киеве

В Украине значительно выросла заболеваемость COVID-19. Захват банка в Киеве. Зеленский посетил Донбасс. Выборы в Беларуси. Взрыв в столице Ливана.

В Украине значительно выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 выросла почти 2,5 раза по Украине по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне.

По состоянию на 9 августа лабораторно подтвердили 80 949 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 199.

Захват банка в Киеве

Неизвестный мужчина зашел в отделение банка в центре Киева и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.

Террорист, который захватил киевский бизнес-центр и угрожает взорвать его, потребовал выход в прямой эфир, сейчас с ним ведут переговоры. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

В центре Киева мужчина в отделении банка угрожал взорвать бомбу. Спустя почти три часа узбек вышел из отделения и был задержан спецназом.

Переговоры с главой МИД Молдовы: Кулеба рассказал, какие вопросы удалось "реанимировать"

Украина и Молдова договорились возобновить двусторонние консультации для решения проблемных вопросов между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба по результатам встречи с молдавским коллегой Олегом Цулей в столице.

Зеленский на Донбассе

Президент Украины съездил в Донецкую область. В ходе визита он рассказал, что первый премьер независимой Украины Витольд Фокин все-таки будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Также глава государства считает, что несмотря на отсутствие потерь среди военных, к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе есть много вопросов.

Повышение "минималки"

Президент Владимир Зеленский в четверг внес в ВР законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен.

В Украине обновили список карантинных зон

Список карантинных зон в Украине обновили. Харьков отнесли в "красную" зону, а Тернополь из "красной" попал в "зеленую". Луцк, который ранее находился в "красной зоне" перенесли в "оранжевую".

В Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.

В 8:00 воскресенья стартовало голосование на выборных участках.

Согласно экзит-полу обнародованном государственным агентством "БЕЛТА", Лукашенко победил.

На фоне проходящих выборов, в столицу Беларуси Минск стягиваются колонны специальной техники для разгона митингов. В их составе военные грузовики, автобусы с личным составом, автозаки, водометы и другое.

Взрыв в Бейруте: уже более 200 погибших

Число жертв масштабного взрыва в столице Ливана Бейруте возросло до 220 человек.

В результате взрыва погиб молодой гражданин Украины.

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Главный мышелов британского внешнеполитического ведомства кот Палмерстон ушел на пенсию после четырех лет службы в МИД Соединенного Королевства.

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