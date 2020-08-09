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Воскресенье, 09.08.2020
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Главные события недели: коронавирус, взрыв в Бейруте, выборы в Беларуси, захват банка в Киеве
Главные события недели: коронавирус, взрыв в Бейруте, выборы в Беларуси, захват банка в Киеве
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Дешевый аналог Renault Koleos вышел в продажу

Главные события недели: коронавирус, взрыв в Бейруте, выборы в Беларуси, захват банка в Киеве

Главные события недели: коронавирус, взрыв в Бейруте, выборы в Беларуси, захват банка в Киеве
Обновлено 21:53 Сегодня Телеграф
В Украине значительно выросла заболеваемость COVID-19. Захват банка в Киеве. Зеленский посетил Донбасс. Выборы в Беларуси. Взрыв в столице Ливана.

В Украине значительно выросла заболеваемость COVID-19

В Украине значительно выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 выросла почти 2,5 раза по Украине по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне.

По состоянию на 9 августа лабораторно подтвердили 80 949 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 199.

Захват банка в Киеве

Захват банка в Киеве

Неизвестный мужчина зашел в отделение банка в центре Киева и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.

Террорист, который захватил киевский бизнес-центр и угрожает взорвать его, потребовал выход в прямой эфир, сейчас с ним ведут переговоры. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

В центре Киева мужчина в отделении банка угрожал взорвать бомбу. Спустя почти три часа узбек вышел из отделения и был задержан спецназом.

Переговоры с главой МИД Молдовы: Кулеба рассказал, какие вопросы удалось "реанимировать"

глава МИД Дмитрий Кулеба с молдавским коллегой Олегом Цулей

Украина и Молдова договорились возобновить двусторонние консультации для решения проблемных вопросов между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба по результатам встречи с молдавским коллегой Олегом Цулей в столице.

Зеленский на Донбассе

Владимир Зеленский

Президент Украины съездил в Донецкую область. В ходе визита он рассказал, что первый премьер независимой Украины Витольд Фокин все-таки будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Также глава государства считает, что несмотря на отсутствие потерь среди военных, к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе есть много вопросов.

Повышение "минималки"

Президент Владимир Зеленский в четверг внес в ВР законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен.

В Украине обновили список карантинных зон

медработники в Киеве

Список карантинных зон в Украине обновили. Харьков отнесли в "красную" зону, а Тернополь из "красной" попал в "зеленую". Луцк, который ранее находился в "красной зоне" перенесли в "оранжевую".

В Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.

В Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы

В 8:00 воскресенья стартовало голосование на выборных участках.

Согласно экзит-полу обнародованном государственным агентством "БЕЛТА", Лукашенко победил.

На фоне проходящих выборов, в столицу Беларуси Минск стягиваются колонны специальной техники для разгона митингов. В их составе военные грузовики, автобусы с личным составом, автозаки, водометы и другое.

Взрыв в Бейруте: уже более 200 погибших

Взрыв в Бейруте

Число жертв масштабного взрыва в столице Ливана Бейруте возросло до 220 человек.

В результате взрыва погиб молодой гражданин Украины.

Главный мышелов британского МИД покидает свой пост

Главный мышелов британского МИД покидает свой пост

Главный мышелов британского внешнеполитического ведомства кот Палмерстон ушел на пенсию после четырех лет службы в МИД Соединенного Королевства.

Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ

Остап Маркевич

Мариуполь официально представил Остапа Маркевича в роли коуча первой команды азовцев.

Кадровая перестройка в Днепре-1: кто покинул команду

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Алексей Чичиков, Папа Гуйе, Андрей Клищук, Александр Снежно, Дмитрий Коркишко и Владимир Полевой попрощались с Днепром-1.

"Луческу должен уйти": ультрас Динамо обратились к своим критикам

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Фанаты Динамо все же требуют отставки Мирчи Луческу с поста наставника Динамо.

Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально

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Виктор Постол официально получил еще один шанс стать чемпионом мира.

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Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри уволен.

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На турнире UFC Fight Night 174 состоялся главный бой вечера.

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Сегодня в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 174, где в главном бою сошлись 4-й номер рейтинга американец Деррик Льюис и 10-й номер россиянин Алексей Олейник.

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Все по теме:

Беларусь, Ливан, Бейрут, Владимир Зеленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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