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Воскресенье, 13.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси, похищение Колесниковой, избиение Балуха
Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси, похищение Колесниковой, избиение Балуха
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Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси, похищение Колесниковой, избиение Балуха

Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси, похищение Колесниковой, избиение Балуха
Обновлено 21:55 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. Протесты в Беларуси. Похищение Колесниковой. Избиение Балуха. Возвращение "желтых жилетов" и другое.

Число жертв COVID-19 стремительно близится к миллиону человек

Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 28,6 млн, умерли более 918 тыс. человек.

В Украине за минувшие сутки, 12 сентября, обнаружили 2476 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 154 335.

По словам главы Министерства здравоохранения, Киев и 19 областей не готовы к смягчению карантина.

Во время масштабной акции протеста в Минске, силовики задержали более 400 человек

В белорусской столице в воскресенье прошла акция протеста. Число ее участников в определенный момент превысило 150 тысяч человек.

Традиционный еженедельный марш протеста прошел не только в Минске, но и в областных центрах и других городах страны.

Похищение Колесниковой

В центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову.

На случившееся отреагировала главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская. Она убеждена, что похищение Марии Колесниковой было организовано с целью срыва работы Координационного совета.

Координационный совет обнародовал ролик, на котором зафиксировано похищение Марии Колесниковой в центре Минска.

Бывшего политзаключенного Балуха сильно избили

Владимир Балуха

В ночь на вторник избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Нашли его лишь утром, сейчас он в больнице.

Нападение на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха квалифицировали как разбой. Об этом сообщает полиция Киева.

В Кабмине запретили въезд иностранцев в Украину транзитом

Кабмин Украины

Кабмин Украины внес изменения в список исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину. Об этом сообщили в МВД Украины в соцсети Фейсбук.

В Украине обновят карантинное зонирование

люди в защитных костюмах

В Украине с понедельника начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Об этом в своем Телеграм-канале написал министр Кабмина Олег Немчинов.

МОН назвало приоритеты в развитии инклюзивного образования до 2030 года

МОН

МОН разработало стратегические направления развития инклюзивного образования на 2020-2030 годы и план мероприятий по ее реализации. Об этом сообщили в МОН.

Протестующие движения "желтых жилетов" вернулись на улицы Парижа.

Желтые жилеты

Полиция Франции в ходе субботних демонстраций применила слезоточивый газ и сообщила о задержании 154 человек.

Дисквалификация первой ракетки мира 

Скандальный инцидент случился на US Open в матче между Новаком Джоковичем и испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Первый сет оказался за испанцем 6:5. Вероятно, не все получалось в игре Джоковича и в один момент он отбросил мяч в сторону, круглый попал прямо в женщину-арбитра, которая работала за спиной теннисиста.

Интер оформил громкий трансфер из Ромы

Рома против Брескии

Сербский левый защитник Ромы Александар Коларов перебрался в Интер. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

Роналду забил больше 100 голов за сборную, но он только второй (Видео)

Криштиану Роналду

Он второй игрок в истории, который сумел преодолеть планку в 100 мячей за сборную.

Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раунда

Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раунда

Сегодня, 10 сентября, в Доме футбола в Киеве состоялась процедура жеребьевки второго предварительного раунда Кубка Украины.

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На Открытом чемпионате США-2020 состоялись оба полуфинальных матча в женском одиночном разряде.

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Олимпик поверг в шок Днепр-1

В субботу, 12 сентября, состоялся матч второго тура УПЛ 2020/21 Днепр-1 - Олимпик.

Нападение на Дзидзьо 

В воскресенье, 6 сентября, в Киеве в Шевченковском районе на улице Стрелецкой на украинского певца Дзидзьо напали злоумышленники. Они брызнули в лицо артисту газовым баллончиком, а также отобрали личный вещи.

"Голос эпохи. Светлая память, Маэстро": ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий

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В возрасте 79 лет скончался один из самых известных голосов Украины — диктор, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Коронавирус, Владимир Балух, Covid-19, Мария Колесникова.

Автор:

Телеграф
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