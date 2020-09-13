Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси, похищение Колесниковой, избиение Балуха

Число жертв COVID-19 стремительно близится к миллиону человек
Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 28,6 млн, умерли более 918 тыс. человек.
В Украине за минувшие сутки, 12 сентября, обнаружили 2476 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 154 335.
По словам главы Министерства здравоохранения, Киев и 19 областей не готовы к смягчению карантина.
Во время масштабной акции протеста в Минске, силовики задержали более 400 человек
В белорусской столице в воскресенье прошла акция протеста. Число ее участников в определенный момент превысило 150 тысяч человек.
Традиционный еженедельный марш протеста прошел не только в Минске, но и в областных центрах и других городах страны.
Похищение Колесниковой
В центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову.
На случившееся отреагировала главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская. Она убеждена, что похищение Марии Колесниковой было организовано с целью срыва работы Координационного совета.
Координационный совет обнародовал ролик, на котором зафиксировано похищение Марии Колесниковой в центре Минска.
Бывшего политзаключенного Балуха сильно избили
В ночь на вторник избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Нашли его лишь утром, сейчас он в больнице.
Нападение на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха квалифицировали как разбой. Об этом сообщает полиция Киева.
В Кабмине запретили въезд иностранцев в Украину транзитом
Кабмин Украины внес изменения в список исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину. Об этом сообщили в МВД Украины в соцсети Фейсбук.
В Украине обновят карантинное зонирование
В Украине с понедельника начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Об этом в своем Телеграм-канале написал министр Кабмина Олег Немчинов.
МОН назвало приоритеты в развитии инклюзивного образования до 2030 года
МОН разработало стратегические направления развития инклюзивного образования на 2020-2030 годы и план мероприятий по ее реализации. Об этом сообщили в МОН.
Протестующие движения "желтых жилетов" вернулись на улицы Парижа.
Полиция Франции в ходе субботних демонстраций применила слезоточивый газ и сообщила о задержании 154 человек.
Дисквалификация первой ракетки мира
Скандальный инцидент случился на US Open в матче между Новаком Джоковичем и испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Первый сет оказался за испанцем 6:5. Вероятно, не все получалось в игре Джоковича и в один момент он отбросил мяч в сторону, круглый попал прямо в женщину-арбитра, которая работала за спиной теннисиста.
Интер оформил громкий трансфер из Ромы
Сербский левый защитник Ромы Александар Коларов перебрался в Интер. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.
Роналду забил больше 100 голов за сборную, но он только второй (Видео)
Он второй игрок в истории, который сумел преодолеть планку в 100 мячей за сборную.
Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раунда
Сегодня, 10 сентября, в Доме футбола в Киеве состоялась процедура жеребьевки второго предварительного раунда Кубка Украины.
Азаренко остановила Серену Уильямс на пути в финал US Open-2020
На Открытом чемпионате США-2020 состоялись оба полуфинальных матча в женском одиночном разряде.
Олимпик поверг в шок Днепр-1
В субботу, 12 сентября, состоялся матч второго тура УПЛ 2020/21 Днепр-1 - Олимпик.
Нападение на Дзидзьо
В воскресенье, 6 сентября, в Киеве в Шевченковском районе на улице Стрелецкой на украинского певца Дзидзьо напали злоумышленники. Они брызнули в лицо артисту газовым баллончиком, а также отобрали личный вещи.
"Голос эпохи. Светлая память, Маэстро": ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий
В возрасте 79 лет скончался один из самых известных голосов Украины — диктор, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий.
"Только минут 40 поспал": звезда "Первых ласточек" стал отцом
Актер Александр Рудинский из сериала "Первые ласточки" впервые стал отцом.
"Сумно": Alyona Alyona поднимает тему насилия в новом треке
Украинская рэперша Alyona Alyona посвятила видео "Сумно" всем тем, кто был подвержен насилию.
"Вот и наш дом не миновал COVID-19": Камалия с семьей больны коронавирусом
Известная украинская певица Камалия сообщила пользователям неутешительную новость.
Motorola готовит бюджетный смартфон "Kiev" с поддержкой 5G и тройной камерой
Когда состоится официальный анонс неизвестно, но инсайдеры уже раскрыли практически все характеристики недорогого смартфона.
Королевский биограф рассказал о прихотях принца Чарльза
Старший сын королевы Елизаветы получил прозвище "избалованный принц", из-за своих требований к персоналу.