Главные события недели: прекращение войны в Карабахе, карантин выходного дня и коронавирус у Зеленского

Коронавирус в Украине

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. За сутки в стране обнаружили свыше 10 тысяч новых случаев.

Коронавирус у Зеленского и Ермака

Владимир Зеленский получил положительный тест на коронавирус. Также о болезни сообщил глава ОФиса президента Андрей Ермак.

Исторический день в Карабахе

Азербайджан объявил о победе в Карабахе.

Появилась свежая карта, как будет выглядеть ситуация в Нагорном Карабахе после прекращения войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "вопрос о статусе Карабаха прописан в заявлении Путина, Пашиняна, Алиева".

В Украине вводят "карантин выходного дня"

Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине "карантин выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Карантин выходного дня впервые начнет действовать 14-15 ноября. В эти дни, по решению Кабмина, карантинные ограничения будут усилены.

Реакция общественности на карантин выходного дня

Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня с 14 ноября. Однако в Ровно решение об усилении ограничительных мер будут принимать только 16 ноября.

Довольно противоречивое введение карантина выходного дня прокомментировал для «Телеграфа» известный ресторатор Дмитрий Борисов, основатель «Семьи ресторанов Димы Борисова».

Ограничения карантина "выходного дня" должны дать результат в течение второй-третьей недели. Если результата не будет - в стране возможен полный локдаун.

"Миротворцы" РФ в Карабахе

В пятницу утром в Степанакерт прибыл российский батальон военных.

В сети обнародовали видео, на котором показано, как по лачинской дороге движутся установки "Град" под российским флагом.

Также в сети появилась обновленная карта Нагорного Карабаха.

В семи городах Украины прошел второй тур выборов мэра

Жители семи украинских городов в воскресенье, 15 ноября, избирали мэров.

Согласно экзитполу, Труханов побеждает на выборах мэра Одессы.

Новую весовую категорию в боксе назовут в честь мальчика, спасшего свою сестру от собаки

Нашумевшая история о том, как шестилетний мальчик Бриджер Уокер ценой жутких травм лица спас от собаки свою младшую сестру получила продолжение. Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал об еще одном увековечении героического поступка Бриджера.

Вратарь Динамо Руслан Нещерет заразился на коронавирус

Молодежная сборная Украины продолжает подготовку к двум заключительным матчам отбора на Евро-2021 (U-21) против Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника

В Майами (штат Флорида, США) состоялся турнир по кулачным боям Bare Knuckle FC 14.

Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Турции-2020.

Жванецкого похоронили

В понедельник 9 ноября в Москве состоялись похороны известного сатирика Михаила Жванецкого.

Ефремова отправят в колонию, где сидели футболисты Кокорин и Мамаев

Российского актера Михаила Ефремова, осужденного за пьяное ДТП со смертельным исходом, отправили отбывать наказание в колонию общего режима в Белгородской области. В этой же колонии сидели Кокорин и Мамаев.

Клип певицы Билли Айлиш установил рекорд на YouTube

18-летняя американская исполнительница Билли Айлиш 1 октября представила свой долгожданный клип на саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде - No Time To Die. Музыкальное видео за полтора месяца успело набрать около 20 миллионов просмотров на YouTube.

Илон Маск заражен коронавирусом. И в то же время - нет.

Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Маск сдал за сутки четыре теста на коронавирус.

Умер знаменитый актер Армен Джигарханян

Ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян.

Из близкого окружения Джигарханяна сообщается, что у актера отказали почки.

Дмитрий Хрусталев раскрыл свой диагноз

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев появился в сети и раскрыл правду о своем диагнозе.