Скачать
Воскресенье, 15.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Труханов побеждает на выборах мэра Одессы: данные экзитпола
Труханов побеждает на выборах мэра Одессы: данные экзитпола
Главные события недели: прекращение войны в Карабахе, карантин выходного дня и коронавирус у Зеленского
Главные события недели: прекращение войны в Карабахе, карантин выходного дня и коронавирус у Зеленского
В Украине состоялся второй тур местных выборов: предварительные результаты
В Украине состоялся второй тур местных выборов: предварительные результаты
Дубль капитана принес Нидерландам победу над Боснией и Герцеговиной (видео)
Дубль капитана принес Нидерландам победу над Боснией и Герцеговиной (видео)

Главные события недели: прекращение войны в Карабахе, карантин выходного дня и коронавирус у Зеленского

Главные события недели: прекращение войны в Карабахе, карантин выходного дня и коронавирус у Зеленского
Обновлено 21:10 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. За сутки в стране обнаружили свыше 10 тысяч новых случаев.

Коронавирус у Зеленского и Ермака

Владимир Зеленский получил положительный тест на коронавирус. Также о болезни сообщил глава ОФиса президента Андрей Ермак.

Исторический день в Карабахе

Азербайджан объявил о победе в Карабахе

Появилась свежая карта, как будет выглядеть ситуация в Нагорном Карабахе после прекращения войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "вопрос о статусе Карабаха прописан в заявлении Путина, Пашиняна, Алиева".

В Украине вводят "карантин выходного дня"

карантин

Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине "карантин выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Карантин выходного дня впервые начнет действовать 14-15 ноября. В эти дни, по решению Кабмина, карантинные ограничения будут усилены.

Реакция общественности на карантин выходного дня

карантин

Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня с 14 ноября. Однако в Ровно решение об усилении ограничительных мер будут принимать только 16 ноября.

Довольно противоречивое введение карантина выходного дня прокомментировал для «Телеграфа» известный ресторатор Дмитрий Борисов, основатель «Семьи ресторанов Димы Борисова».

Ограничения карантина "выходного дня" должны дать результат в течение второй-третьей недели. Если результата не будет - в стране возможен полный локдаун.

"Миротворцы" РФ в Карабахе

В пятницу утром в Степанакерт прибыл российский батальон военных.

В сети обнародовали видео, на котором показано, как по лачинской дороге движутся установки "Град" под российским флагом.

Также в сети появилась обновленная карта Нагорного Карабаха.

В семи городах Украины прошел второй тур выборов мэра

 

Жители семи украинских городов в воскресенье, 15 ноября, избирали мэров.

Согласно экзитполу, Труханов побеждает на выборах мэра Одессы.

Новую весовую категорию в боксе назовут в честь мальчика, спасшего свою сестру от собаки

 

Нашумевшая история о том, как шестилетний мальчик Бриджер Уокер ценой жутких травм лица спас от собаки свою младшую сестру получила продолжение. Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал об еще одном увековечении героического поступка Бриджера.

Вратарь Динамо Руслан Нещерет заразился на коронавирус

Руслан Нещет

Молодежная сборная Украины продолжает подготовку к двум заключительным матчам отбора на Евро-2021 (U-21) против Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника

В Майами (штат Флорида, США) состоялся турнир по кулачным боям Bare Knuckle FC 14.

Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Турции-2020

Жванецкого похоронили

В понедельник 9 ноября в Москве состоялись похороны известного сатирика Михаила Жванецкого.

Ефремова отправят в колонию, где сидели футболисты Кокорин и Мамаев

Российского актера Михаила Ефремова, осужденного за пьяное ДТП со смертельным исходом, отправили отбывать наказание в колонию общего режима в Белгородской области. В этой же колонии сидели Кокорин и Мамаев.

Клип певицы Билли Айлиш установил рекорд на YouTube

Билли Айлиш

18-летняя американская исполнительница Билли Айлиш 1 октября представила свой долгожданный клип на саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде - No Time To Die. Музыкальное видео за полтора месяца успело набрать около 20 миллионов просмотров на YouTube.

Илон Маск заражен коронавирусом. И в то же время - нет. 

Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Маск сдал за сутки четыре теста на коронавирус.

Умер знаменитый актер Армен Джигарханян

Ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян.

Из близкого окружения Джигарханяна сообщается, что у актера отказали почки.

Дмитрий Хрусталев раскрыл свой диагноз

 

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев появился в сети и раскрыл правду о своем диагнозе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карабах, Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сеть развеселила "выгодная" акция в супермаркете Киева (фото)
02 Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео
03 Как прошел первый выходной день на карантине в Украине: фото, видео и шутки
04 В Германии водометами разгоняют протесты из-за карантинных ограничений. Видео
05 Боксер Вегас покорил Лас-Вегас убийственным нокаутом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Байден победил благодаря фальсификациям&quot;: Трамп не признает поражение на выборах
"Байден победил благодаря фальсификациям": Трамп не признает поражение на выборах
Итоги дня 15 ноября: второй тур местных выборов в Украине, армяне покидают Карабах
Итоги дня 15 ноября: второй тур местных выборов в Украине, армяне покидают Карабах
В Киеве рассказали о нарушителях карантина выходного дня
В Киеве рассказали о нарушителях карантина выходного дня
Зимнее &quot;бабье лето&quot; и сильные морозы: какой будет погода на День Святого Николая и Новый год
Зимнее "бабье лето" и сильные морозы: какой будет погода на День Святого Николая и Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь