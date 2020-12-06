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Воскресенье, 06.12.2020
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Главные события недели: отмена карантина выходного дня, протесты под Радой, ультиматум Пашиняну
Главные события недели: отмена карантина выходного дня, протесты под Радой, ультиматум Пашиняну
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Главные события недели: отмена карантина выходного дня, протесты под Радой, ультиматум Пашиняну

Главные события недели: отмена карантина выходного дня, протесты под Радой, ультиматум Пашиняну
Обновлено 21:17 Сегодня Телеграф

В Украине 11,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине продолжают фиксировать тысячи новых случаев COVID-19 ежедневно. Всего в стране уже 813 306 случаев коронавируса. В стране обнаружили свыше 11 тысяч новых случаев.

В сети нашли пикантное фото третьей дочери Путина

30 ноября, в социальной сети Twitter появилось пикантное фото предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина - Елизаветы Кривоногих.

Стоимость Bitcoin достигла исторического максимума

Курс криптовалюты Bitcoin в понедельник, 30 ноября, установил новый рекорд.

Рада все-таки согласилась на отсрочку введения кассовых аппаратов для ФЛП

1 декабря в Верховной Раде отсрочили введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты смогли поддержать соответствующий законопроект №4439-д.

В Украине отменили карантин выходного дня

женщина в маске

В Украине 2 декабря официально закончился "карантин выходного дня" и вернулись ограничения "оранжевой" зоны.

Генштаб попал в скандал с перевозкой тел военных и Донбасса

ВСУ

Украинская ведущая Янина Соколова рассказала о схеме "отмывания" денег на перевозке военных, погибших на Донбассе к месту их захоронения, которой занимается исключительно один и тот же ФОП при "поддержке" топ-чиновника ВСУ. 

Нардепы вернули наказание для чиновников за ложь в декларациях

Верховная Рада приняла компромиссный законопроект, которым восстанавливается ответственность за декларирование недостоверной информации.

Под Радой протестуют ФЛП

В пятницу 4 декабря, в Киеве предприниматели снова вышли на масштабную акцию протеста SaveФОП.

На фабрике под Киевом делают новогодние украшения для российских военных

На фабрике елочных украшений под Киевом нашли игрушки, которые делают на Новый год для российских военных.

После скандала на "Фабрике елочных игрушек" руководство компании дало официальный комментарий по этому поводу.

Позже к директору наведались ветераны АТО

Сами работники ничего плохого в своих действиях не увидели

Позже оказалось, что руководство "Клавдиево" связано с еще одной фабрикой в России.

Пашиняну в Армении объявили ультиматум

 

В Армении многотысячная толпа требует отставки правительства страны во главе с премьером Николом Пашиняном

В УЕФА объяснили свое решение по матчу Швейцария - Украина

Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила от Апелляционного комитета УЕФА мотивационную часть решения по несостоявшемуся матчу 6-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА с командой Швейцарии.

Лига чемпионов может быть реформирована

Лига чемпионов

В Лиге чемпионов давно назревают реформы. Вскоре УЕФА обсудит ситуацию в главном футбольном еврокубке и, возможно, кардинально изменит турнир. 

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин вошел в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов

Шахтер

Прогремели все матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21 и УЕФА подвела промежуточные итоги, назвав лучших футболистов недели.

Украинский футболист оскандалился с высказываниями про Крым, Россию и российский язык

Украинский форвард Евгений Селезнев считает, что в его стране никто не может говорить ему, на каком языке разговаривать. Поэтому у него и случился конфликт с главным тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем.

Сын Шумахера стал чемпионом Формулы-2

Сын легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик выиграл Формулу-2 сезона 2020 года

Объявлен победитель шоу "Танці з зірками"

В воскресенье, 29 ноября, прошел долгожданный женский суперфинал шоу «Танцы со звездами», который был посвящен Рождественским праздникам.

Ефремов написал письмо вдове Захарова

Осужденный российский актер Михаил Ефремов обратился с письмом к вдове погибшего и извинился за свой поступок.

Скончалась Нина Иванова, звезда фильма "Весна на Заречной улице"

Нина Иванова

1 декабря на 87-году жизни не стало советской киноактрисы и режиссера, звезды фильма «Весна на Заречной улице» Нины Ивановой.

Дуа Липа поставила мировой рекорд по количеству зрителей

Дуа Липа

Американская певица Дуа Липа установила новый мировой. Ее онлайн-концерт Studio 2054, который прошел 27 ноября, набрал более 5 миллионов просмотров по всему миру.

"Ребенок года" Гитанджали Рао дала интервью Анджелине Джоли

Американский журнал Time в 2020 году назначил новую номинацию "Ребенок года". Ей стала 15-летняя девочка из США Гитанджали Рао.

В сети появились фото огромного дрейфующего айсберга

В сеть попали несколько снимков гигантского ледника A-68, дрейфующего Атлантикой в сторону заморской территории Великобритании острова Южная Джорджия.

Раскрыта загадка монолита из США и Румынии

Американская арт-группа The Most Famous Artist раскрыла тайну загадочных монолитов в США заявив, что это они являются авторами сооружений.

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Все по теме:

Верховная Рада, Протесты, Армения, Коронавирус, ФЛП, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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