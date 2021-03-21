Главные события недели: Байден назвал Путина "убийцей", погром в Офисе Зеленского, локдаун в Киеве

Коронавирус в Украине

Украинские медики за сутки зарегистрировали 11 145 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В сети всплыла новая "пленка" Медведчука-Суркова по Донбассу

В сети всплыли новые записи переговоров якобы народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова.

Скандал с Милой Маханец и Пашей Паем

В Украине разгорелся скандал с 8-летней моделью Милой Маханец и ее 13-летним "бойфрендом" Пашей Паем. Девочка стала часто публиковать достаточно откровенные и недетские фотографии. Молодая пара активно снимает сторис и видео в TikTok с объятиями и поцелуями.

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба назвал такой контент "аморальным и провокационным", после чего заявил, что обратился к МВД, Генпрокуратуре, киберполиции и социальным службам.

После этого делом занялась полиция.

"Эпитет" Байдена и санкции против России

17 марта президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей" и ввел новые санкции против России. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отношения США и Российской Федерацией "необратимой деградацией" и заявила о вызове посла в Москву из Соединенных штатов.

Локдаун в Киеве

18 марта стало известно, что в Киеве с 00:00 субботы, 20 марта, вводятся жестокие карантинные ограничения в связи с критическим распространением коронавируса. Они будут действовать три недели. На этом фоне в "Укрзализныци" уточнили, что поезда по станции Киев будут ходить в обычном режиме.

Медведчук проиграл в суде по делу о запрете продажи книги про Стуса

Киевский апелляционный суда отменил запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса". Виктор Медведчук на заседание суда не явился.

Погромы в Офисе Зеленского

После штурма Офиса президента Украины сторонниками осужденного активиста Сергея Стерненко 20 марта здание так и не отмыли.

Советник Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал акцию сторонников Стерненко попыткой провокации правоохранителей.

После акции полиция задержала одного из наиболее активных ее участников – Влада Сорда (Стафийчука).

Повреждения, которые были нанесены зданию Офиса президента, оценили в более чем 2 миллиона гривен.

"Слуга народа" из-за этого инициирует внеочередное заседание Верховной рады, на которое будут приглашены представители силовых структур.

Оккупанты решили "отжать" землю украинцев в Крыму

С 20 марта в оккупированном Крыму начинает работать указ российского президента Владимира Путина о запрете для иностранцев на владение землей на полуострове.

Украинские фехтовальщицы впервые в истории не попали на Олимпийские игры

Кубок мира в Будапеште (Венгрия) поставил точку в отборе саблистов и саблисток (по рейтингу) на на XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио.

Месси установил умопомрачительный бомбардирский рекорд

15 марта, каталонская "Барселона" принимала "Уэску" в рамках матча 27-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:1. Лидер "Сине-гранатовых" Лионель Месси забил два гола и установил бомбардирский рекорд.

МакГрегор за один раунд избил соперника

В пятницу, 19 марта, в Болтоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании MTK Global. В главном поединке шоу на ринг вышли представители легчайшего дивизиона (до 53,5 кг) шотландец Ли МакГрегор и француз Карим Герфи.

"Динамо" крупно обыграло "Рух"

21 марта "Динамо" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимало "Рух". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Даша Астафьева перенесла срочную операцию

Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась со своими подписчиками очень личной историей, которая с ней случилась на днях. Артистка попала в больницу и была прооперирована.

Саша Грей удивила публику новыми талантами

Американская актриса фильмов для взрослых Саша Грей испробовала себя в новой роли. Теперь она занимается кулинарией и даже приготовила борщ.

99-летний муж Елизаветы II вернулся домой

99-летний герцог Эдинбургский покинул больницу короля Эдуарда VII. Спустя целый месяц и перенесенную операцию на сердце супруг Елизаветы II вернулся домой.

Порноактриса из "Холостяка" прокомментировала свой уход с проекта

Одна из эффектных участниц проекта "Холостяк", бывшая порноактриса из Днепра Анастасия Распутина, более известная как Адель Асанти, решила сама уйти из шоу.

59-летний ресторатор Савелий Либкин женится

Известный украинский ресторатор, знаток одесской культуры Савелий Либкин объявил о помолвке с Мариной Маричевой.