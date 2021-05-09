Главные события недели: поездка Зеленского в Польшу, визит госсекретаря США в Киев и выход Украины из "красной" зоны

Коронавирус в Украине

В украинских центрах для тестирования за 24 часа зарегистрировали 5372 человек с COVID-19. При том, что в больницы попали 2,6 тыс. граждан.

Министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил о выходе из третьей волны пандемии. С субботы в Украине не осталось ни одного региона с красным уровнем эпидопасности.

Зеленский в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Варшаву, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Во время визита была подписана совместная с Польшей и странами Балтии декларация.

Также Дуда заявил, что приедет на саммит Крымской платформы и что дорожная карта по вступлению нашей страны в НАТО будет рассматриваться уже на ближайшем саммите.

Охрана рэпера Басты чуть не избила киевлянина за вопрос о Крыме

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) только недавно приехал в Украину, а уже угодил в скандал.

Приезд Энтони Блинкена в Украину

В ночь на четверг, 6 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Киев для проведения ряда рабочих встреч. Прибыл он в районе полуночи и, согласно его расписанию, первая встреча началась уже в 9:20, а последняя состоялась в 16:15.

Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления.

Новый скандал из-за Басты

В Киеве разгорается громкий скандал из-за студентки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасии Тарасюк, которая заявила, что Украине оккупированный Крым вернуть не удастся, во время монолога в защиту Басты (Василия Вакуленко).

Как оказалось, она является дочерью судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой и сотрудника ГБР Анатолия Тарасюка, что на данный момент занимается делами Майдана.

За девушку заступился скандальный нардеп Илья Кива.

В сеть слили запись возможного разговора Медведчука и Пушилина

В сети появилась запись разговора якобы нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

Провокации на 9 мая

В Одессе прошла акция "Бессмертного полка", во время которой случились задержания и столкновения участников с правоохранителями.

Кроме того, у стелы "Крылья Победы" во время церемонии возложения цветов прозвучала песня "Последний бой", в которой содержатся слова о том, как боец желает вернуться в Россию.

А вот в Киеве посреди города женщины спели "Катюшу".

Произошел курьез и в оккупированном Донецке, там скандально известная блогер Татьяна Монтян принесла на акцию портрет дедушки президента Украины Владимира Зеленского.

Моуринью сменит Фонсеку в "Роме"

Известный португальский специалист Жозе Моуринью с лета 2021 года возглавит римскую "Рому".

Неймар продлил контракт с ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" официально объявил о новом контракте со звездой клуба Неймаром.

"Канело" досрочно остановил Билли Джо Сондерса

В Далласе (штат Техас. США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес - Билли Джо Сондерс.

Билли Айлиш снялась в роскошной фотосессии Vogue

Американская исполнительница Билли Айлиш неожиданно для всех снялась в гламурной фотосессии британского Vogue.

Юрий Дудь ответил на претензии Ивангая и показал видео "без цензуры"

2 мая популярный видеоблогер Иван Рудской, более известный как Ивангай, заявил, что российский журналист Юрий Дудь вырезал из его интервью "главный месседж".

Дудь решил не молчать и прокомментировал ситуацию.

Многие украинцы встали на сторону Ивангая, отметив, что Дудь на самом деле не такой "хороший", как часто говорят.

Блогер Рамина Эсхакзай сообщила о своей помолвке

Автор и ведущая YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай наконец-то обрела свое счастье. Блогер сообщила, что ее возлюбленный сделал ей предложение, на которое она дала положительный ответ.

Судья "Мастер Шефа" теперь официально украинец

Известный кулинар, бессменный ведущий популярного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сообщил, что теперь он официально считается украинцем

Открылись детали поездки Топольской в Москву

Супруга члена Набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко - Анастасия Топольская, которая выступает под сценическими псевдонимами Dj Nastia и Sheis все же провела вечеринку в Москве несмотря критику как самих украинцев, так и народных депутатов.