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Воскресенье, 23.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Главные события недели: отставки министров, пресс-конференция Зеленского, перемирие между Израилем и ХАМАС

Главные события недели: отставки министров, пресс-конференция Зеленского, перемирие между Израилем и ХАМАС
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на воскресенье, 23 мая, зафиксировано 2533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 153 ребенка и 31 медработник.

Скандальный судья Чаус завел телеграм-канал и сделал громкое заявление

Судья Николай Чаус завел свой Телеграм-канал и сообщил, что расскажет, кто его похитил.

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков прокомментировал для "Телеграфа" эти заявления и то, кто может оказаться под ударом.

Рада решила судьбу министров Степанова, Криклия и Петрашко

Во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады во вторник, 18 мая, нардепы отправили в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова.

Экс-глава Минздрава позже прокомментировал свою отставку, назвав причины "непонятными". 

20 мая Верховная Рада проголосовала за трех новых министров.

Пресс-конференция Зеленского

20 мая Владимир Зеленский провел ежегодную пресс-конференцию по итогам второго года своего президентства.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились о прекращении огня после того, как 11 дней конфликта унесли жизни сотен человек, большинство из которых - палестинцы.

В Секторе Газа перемирие посчитали своей победой и по этому случаю даже запустили фейерверки. В Израиле без энтузиазма восприняли соглашение.

Зеленский провел перестановки в наблюдательном совете "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые рокировки в "Укроборонпроме".

Покинул состав Набсовета Владимир Горбулин, вместо него туда попали Тимофей Милованов, Александр Носов и Ростислав Шурма. 

В Беларуси задержали создателя NEXTA Романа Протасевича

В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.

Как оказалось, на борту самолета находился экс-главред NEXTA Роман Протасевич, которого преследует режим Лукашенко.

Как оказалось, он заметил за собой слежку еще в аэропорту Афин. 

В Беларуси его обвиняют в терроризме. Теперь ему грозит смертная казнь

Естественно новости о событии не обошли стороной украинскую общественность.

Беларусь лишилась этапа Кубка мира по биатлону

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) согласовал обновленный календарь на сезон 2021/2022. Главным изменением расписания стал перенос этапа Кубка мира в Раубичах (Беларусь) в финский Контиолахти.

"Александрия" официально представила нового главного тренера

Сменщиком Владимира Шарана стал Юрий Гура, который работал в системе "Александрии" с 2014 года.

Президента футбольного клуба УПЛ дисквалифицировали на 5 лет

Президенту донецкого ФК "Олимпик" Владиславу Гельзину запретили любую футбольную деятельность на 5 лет. 

Украинский каратист добыл историческую победу на чемпионате Европы

С 19 по 23 мая в городе Пореч (Хорватия) проходит чемпионат Европы по карате. В предпоследний соревновательный день украинский каратист Станислав Горуна выиграл золотую медаль.

Финал Евровидения 2021

Первое место в 65-м международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году получила Италия - а именно группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni" .

Команда из Украины группа Go_A смогла занять пятое место с результатом в 364 балла.

Примечательно, что вокалист Måneskin Дамиано Давид назвал украинскую песню лучшей на конкурсе, да и вообще, похоже, что ребята сдружились во время "Евровидения". 

"Мисс Вселенная-2020"

В понедельник, 17 мая, состоялся грандиозный финал 69-ого международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2020". Обладательницей желанного титула стала мексиканка Андреа Меза

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

Британская супермодель, киноактриса и певица Наоми Кэмпбелл в свои 50 лет впервые стала мамой

The Hardkiss потрясли сеть новым альбомом "Жива і не залізна"

Украинская рок-группа The Hardkiss выпустила четвертый студийный альбом под названием "Жива і не залізна" накануне своего 10-летия.

Михаил Заливако выбрал победительницу шоу "Холостяк-11"

В пятницу, 21 мая, состоялся финальный выпуск 11 сезона проекта "Холостяк". Герой Михаил Заливако сделал выбор в пользу одной девушки.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 254

Все по теме:

Израиль, Евровидение, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.
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