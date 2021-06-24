Итоги дня 24 июня: санкции против Фирташа и россиян, обыски по делу Медведчука, скандал с Киркоровым

Коронавирус

Число заболевших и госпитализированных с COVID-19 в Украине снова пошло в рост.

На границе с Украиной вводят новые карантинные правила.

Дельта-штамм коронавируса косит молодежь: кто в зоне риска.

Кому не нужны прививки от Covid-19: ученые озвучили любопытные результаты нового исследования

Санкции

Зеленский подписал санкции СНБО против Фирташа и Фукса: кто еще в списке

Украина ввела санкции против десятков российских банков и платежных систем.

После закрытого совещания СНБО Данилов пригрозил находящимся под санкциями США украинцам

Донбасс

Обстановка на Донбассе продолжает накаляться: обстрелов становится все больше.

В оккупированном Луганске загадочно умер митрополит.

Дело Медведчука

С автоматами и спецназом: в Киеве - масштабные обыски по делу Медведчука, улики ищут даже у тещи.

Инцидент с британским эсминцем у берегов оккупированного Крыма

Что пишет западная пресса об инциденте с британским эсминцем Defender возле оккупированного Россией Крыма.

США высказались по поводу обстрела россиянами британского эсминца у берегов оккупированного Крыма

Отставка Авакова

У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски.

Евро-2020

Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала.

Послы Швеции и Польши развеселили украинцев мемами о "Евро-2020"

Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020.

Яремчук "ударил" мячом Миколенко на тренировке: прекрасная атмосфера в расположении сборной на Евро-2020.

Франция до конца Евро-2020 лишилась основного защитника.

ФИФА выплатит "Барселоне" солидную сумму за травму Дембеле на Евро-2020.

Роналду повторил очередной мировой рекорд.

Футбол

УЕФА сделал одно из самых долгожданных изменений в европейском футболе.

"Кива от искусства"

Приму-балерину Екатерину Кухар обвинили в некомпетентности

Бритни Спирс

Бритни Спирс шокировала признанием об опеке со стороны ее отца.

Странный хайп

Блогер, отобравший iPhone у девочки, хайпанул намеренно.

Филипп Киркоров и Украина

Киркоров попал в "черный список" Минкульта Украины.

Киркоров записал видео о том, что гордится попаданием в списки СБУ, и тут же получил ответ из Украины.