Итоги дня 24 июня: санкции против Фирташа и россиян, обыски по делу Медведчука, скандал с Киркоровым

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Четверг, 24.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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20:48 Сегодня Телеграф

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 212

Все по теме:

Санкции, Донбасс, Дмитрий Фирташ, Филипп Киркоров, Евро-2020, Арсен Аваков, Коронавирус, Итоги дня, Дело Медведчука.
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