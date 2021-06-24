Итоги дня 24 июня: санкции против Фирташа и россиян, обыски по делу Медведчука, скандал с Киркоровым

Коронавирус
Число заболевших и госпитализированных с COVID-19 в Украине снова пошло в рост.
На границе с Украиной вводят новые карантинные правила.
Дельта-штамм коронавируса косит молодежь: кто в зоне риска.
Кому не нужны прививки от Covid-19: ученые озвучили любопытные результаты нового исследования
Санкции
Зеленский подписал санкции СНБО против Фирташа и Фукса: кто еще в списке
Украина ввела санкции против десятков российских банков и платежных систем.
После закрытого совещания СНБО Данилов пригрозил находящимся под санкциями США украинцам
Донбасс
Обстановка на Донбассе продолжает накаляться: обстрелов становится все больше.
В оккупированном Луганске загадочно умер митрополит.
Дело Медведчука
С автоматами и спецназом: в Киеве - масштабные обыски по делу Медведчука, улики ищут даже у тещи.
Инцидент с британским эсминцем у берегов оккупированного Крыма
Что пишет западная пресса об инциденте с британским эсминцем Defender возле оккупированного Россией Крыма.
США высказались по поводу обстрела россиянами британского эсминца у берегов оккупированного Крыма
Отставка Авакова
У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски.
Евро-2020
Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала.
Послы Швеции и Польши развеселили украинцев мемами о "Евро-2020"
Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020.
Яремчук "ударил" мячом Миколенко на тренировке: прекрасная атмосфера в расположении сборной на Евро-2020.
Франция до конца Евро-2020 лишилась основного защитника.
ФИФА выплатит "Барселоне" солидную сумму за травму Дембеле на Евро-2020.
Роналду повторил очередной мировой рекорд.
Футбол
УЕФА сделал одно из самых долгожданных изменений в европейском футболе.
"Кива от искусства"
Приму-балерину Екатерину Кухар обвинили в некомпетентности
Бритни Спирс
Бритни Спирс шокировала признанием об опеке со стороны ее отца.
Странный хайп
Блогер, отобравший iPhone у девочки, хайпанул намеренно.
Филипп Киркоров и Украина
Киркоров попал в "черный список" Минкульта Украины.
Киркоров записал видео о том, что гордится попаданием в списки СБУ, и тут же получил ответ из Украины.