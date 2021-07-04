Главные события недели: Рада поддержала "законопроект об олигархах", Кравчук перенес операцию, Украина покинула Евро-2020

Коронавирус в Украине

За субботу, 3 июля, в Украине зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что почти вдвое меньше, чем сутки ранее.

День Конституции

В понедельник, 28 июня, Украина празднует День Конституции. В 2021 году главному закону страны исполняется 25 лет.

В связи с этим в Верховной Раде прошло торжественное заседание.

Выступил на нем и президент Владимир Зеленский. Бывший народный депутат, Герой Украины Степан Хмара и первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин встретили его в футболках "Зе! Убийца Конституции".

Журналисты также указали, что среди почетных гостей обнаружился и спикер парламента времен беглого президента Виктора Януковича Владимир Рыбак.

Кравчуку сделали операцию на сердце

Кравчук перенес операцию на сердце. В настоящее время первый президент Украины находится в больничной палате, где восстанавливается после операции.

Решения Рады

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5599, который в СМИ прозвали "законом про олигархов".

Также Верховная Рада конституционным большинством голосов приняла закон о коренных народах Украины.

Кроме того, Верховная рада поддержала переименование поселка городского типа Новгородское, что в Бахмутском районе Донецкой области в Нью-Йорк. "За" решение высказался 301 депутат.

Лукашенко приказал военным закрыть границу с Украиной

В пятницу, 2 июля, Александр Лукашенко распорядился закрыть границу с Украиной из-за того, что из нашей страны в Беларусь "поступает огромное количество оружия".

Вместе с тем, в ГПСУ заявили, что никаких официальных документов им не поступало.

Министру обороны подарили женские туфли прямо на заседании Рады

На фоне скандала с отсутствием берцев для женщин-военных на время "большого" военного парада в честь празднования 30-й годовщины Независимости Украины, в пятницу, 2 июля, министру обороны Андрею Тарану в Раде вручили женские туфли.

На фоне общественного резонанса, в Министерстве обороны решили оправдаться за ситуацию, сославшись на то, что в армии "есть не только пиксель и берцы".

Позже в МОУ предложили разработать специальную обувь для парадов на случай участия в них женщин-военнослужащих.

Сборная Украины вернулась домой

В субботу, 3 июля, сборная Украины на чемпионате Европы-2020 провела четвертьфинальный поединок с Англией. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико" и завершилась со счетом 0:4 в пользу англичан.

В воскресенье, 4 июля, сборная Украины по футболу вернулась на родину. "Желто-синих" помпезно встретили болельщики в аэропорту "Борисполь".

В связи с этим, "Телеграф" привел обзор статей, опубликованных в западной прессе, посвященных результатам судьбоносного поединка.

Также "Телеграф" писал о том, почему даже после разгромного поражения, украинцам стоит гордиться нашей сборной.

Екатерина Монзуль вошла в список самых влиятельных украинок

Рефери Екатерина Монзуль попала в рейтинг самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус" 2021. Она оказалась на 88-й позиции.

Квентин Тарантино сообщил о завершении карьеры

58-летний американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино заявил об уходе из кино и завершении режиссерской карьеры. Знаменитость решил снять свой десятый фильм и уйти.

Меган Фокс откровенно рассказала о своей ориентации

Американская актриса и модель 35-летняя Меган Фокс заявила, что она уже более 20 лет считает себя бисексуальной.

Ричард Брэнсон решил опередить Безоса в освоении космоса

Глава Virgin Group Ричард Брэнсон заявил, что осуществит космический полет на космолете Unity-22, который принадлежит его фирме, 11 июля, что на 9 дней раньше основателя Amazon Джеффа Безоса.

Симоньян оконфузилась с легендой "Звездного пути" на росТВ

Глава российского телеканала RT Маргарита Симоньян на днях анонсировала запуск программы о космосе, которую должен будет вести известный 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известен исполнением роли капитана Кирка в классической версии культового сериала "Звездный путь" (Star Trek, Стартрек).

После этого сам актер заявил, что не знает кто такая Симоньян, а телеканал только купил права на показ научной передачи о космосе.

Раскрылись новые детали развода самой известной инста-пары Украины

Популярные украинские блогеры Александра, более известна как Саша Бо, и Игорь Пустовит на днях шокировали своих поклонников новостью о том, что они разводятся после 5 лет брака.

Позже Игорь дал понять о причинах в своих сториз.