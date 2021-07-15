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Четверг, 15.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев
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С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?

Итоги дня 15 июля: отставка Авакова, ЕС открывает границу для украинцев, Интерпол объявил в розыск Жеваго

Итоги дня 15 июля: отставка Авакова, ЕС открывает границу для украинцев, Интерпол объявил в розыск Жеваго
Обновлено 21:03 Сегодня Телеграф

Коронавирус

Все больше больных и меньше выздоровевших: свежие данные по COVID-19 в Украине на 15 июля

За минувшие сутки, 14 июля, в Украине зафиксировали 623 случая заболевания COVID-19.

Минздрав не исключает возможность нового локдауна в Украине, но еще есть время его избежать.

Стало известно, сколько вакцинированных попадают в больницы с COVID-19.

В Украине могут ввести повторную вакцинацию.

Отставка Авакова

 Авакова отправили в отставку (фото)

Верховная Рада поддержала отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Его отставку в Раде встретили аплодисментами (эксклюзивное видео).

Также Авакову припомнили самые скандальные дела.

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно проанализировала, кто выиграл в данной ситуации и чего дальше ждать от Авакова.

В Раду поступило представление о назначении Монастырского главой МВД.

Законотворческая работа Рады

Принята бюджетная декларация Украины на три года: какой обещают курс и зарплаты (инфографика)

Принята бюджетная декларация Украины на три года: какой обещают курс и зарплаты (инфографика).

В Украине усилили наказания за жестокое обращение с животными.

В Украине запретят распространять фото и видео с эротическими образами детей.

В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет

Рада приняла законопроект про "Дия.City"

Жеваго в международном розыске

 Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев

Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев - Константина Жеваго

Ситуация в ООС на Донбассе

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ВСУ вновь понесли потери на Донбассе: ранены двое украинских воинов

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 209

Все по теме:

ЕС, МВД, Рада, Арсен Аваков, Коронавирус, Соломия Витвицкая, Константин Жеваго, Олег Сенцов, Денис Монастырский.
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