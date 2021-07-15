Итоги дня 15 июля: отставка Авакова, ЕС открывает границу для украинцев, Интерпол объявил в розыск Жеваго

Коронавирус

За минувшие сутки, 14 июля, в Украине зафиксировали 623 случая заболевания COVID-19.

Минздрав не исключает возможность нового локдауна в Украине, но еще есть время его избежать.

Стало известно, сколько вакцинированных попадают в больницы с COVID-19.

В Украине могут ввести повторную вакцинацию.

Отставка Авакова

Верховная Рада поддержала отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Его отставку в Раде встретили аплодисментами (эксклюзивное видео).

Также Авакову припомнили самые скандальные дела.

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно проанализировала, кто выиграл в данной ситуации и чего дальше ждать от Авакова.

В Раду поступило представление о назначении Монастырского главой МВД.

Законотворческая работа Рады

Принята бюджетная декларация Украины на три года: какой обещают курс и зарплаты (инфографика).

В Украине усилили наказания за жестокое обращение с животными.

В Украине запретят распространять фото и видео с эротическими образами детей.

В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет

Рада приняла законопроект про "Дия.City"

Жеваго в международном розыске

Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев - Константина Жеваго

Ситуация в ООС на Донбассе

ВСУ вновь понесли потери на Донбассе: ранены двое украинских воинов

Спорт

Украина в Токио: сколько спортсменов и в каких видах спорта будут представлять нашу страну на Олимпиаде

Элина Свитолина намекнула на скорую свадьбу

"Динамо" кинуло взор на форварда "Динамо"

"Шахтер" украсил своей символикой Украинский Дом напротив стадиона "Динамо"

"Карпаты" Смалийчука прекращают существование

"Олимпик" принят в Первую лигу: известен новый календарь соревнований

Развод блогеров

На фоне развода блогер Игорь Пустовит ответил, смог ли бы еще кого-то полюбить

Сын Виктора Павлика

Родившая от Виктора Павлика молодая супруга перечислила достижения сынишки

Олег Сенцов

Олег Сенцов обвинил Ермака в провале нового сценария.

Соломия Витвицкая попала в ДТП

В Киеве Chevrolet влетел в самосвал, пострадала известная телеведущая (видео)