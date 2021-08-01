Главные события недели: Чаус в Украине, смена "верхушки" армии, разборки Данилюка и Милованова

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки, 31 июля, выявили коронавирусную болезнь COVID-19 у 484 человек. Днем ранее было выявлено 916 новых случаев.

В Одессе нашли повешенным замначальника управления патрульной полиции

В Измаиле (Одесская область) заместитель начальника Управления патрульной полиции Иван Митькин одолжил крупную сумму у знакомых и исчез. 26 июля его нашли повешенным в Одессе.

В правоохранительных органах подтвердили информацию и указали, что все обстоятельства указывают на то, что он совершил самоубийство.

Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

По решению президента Украины Владимира Зеленского Руслан Хомчак покидает пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На эту должность назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Північ" Валерий Залужный.

Также произошел ряд изменений в руководстве ВСУ.

Встреча Байдена и Тихановской

В Белом доме состоялась встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена.

Убийство 6-летней девочки на Харьковщине

В поселке Старый Салтов Харьковской области 6-летнюю Мирославу Третяк нашли мертвой с разбитой головой и лицом. В преступлении подозревается сосед девочки, 13-летний подросток Богдан, которого не раз уличали в живодерстве.

Похищенного судью Чауса нашли в одном из украинских сел

Бывшего судью Николая Чауса, которого ранее похитили в Молдове, нашли в Украине.

Его попытались задержать полицейские, но к месту прибыли сотрудники СБУ и забрали Чауса с собой.

После этого спецназовцы НАБУ прибыли к зданию тюрьмы СБУ на ул. Малоподвальной. Именном там, по имеющим данным, содержится Николай Чаус.

ЛГБТ-прайд в Киеве

В пятницу, 30 июля, в центре Киева прошла ЛГБТ-акция в формате музыкального рейва "Рейвах Прайд".

Акцию пытались сорвать представители праворадикальных организаций.

Драка Данилюка и Милованова

30 июля советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов получил в глаз от экс министра финансов Александра Данилюка.

Конфликт в Фейсбуке Милованов прокомментировал достаточно жестко, назвав Данилюка "неадекватным".

Данилюк же заявил, что не хочет уделять Милованову слишком много внимания. А потом и вовсе обрушился с критикой на президента Украины Владимра Зеленского и задал тому неудобные вопросы.

Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова отстранена от участия в соревнованиях, в связи с чем не сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

Историческая "бронза" Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио.

Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио

Украинский пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Шевченко заявил, что уходит из сборной Украины

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко покидает пост тренера сборной Украины.

В СМИ сообщили, что у Шевченко было как минимум две причины покинуть тренерский пост.

МакSим пришла в себя и общается жестами

Популярная российская певица МакSим, которая 15 июня попала в больницу с 40% поражением легких и пребывала в коме в критическом состоянии, 26 июля очнулась и чувствует себя немного лучше.

Билли Айлиш представила новый альбом Happier Than Ever

19-летняя американская певица Билли Айлиш выпустила свой второй студийный альбом под названием Happier Than Ever ("Счастливее, чем когда-либо"). Ранее артистка сообщала, что это очень личный, трогательный альбом с треками о травмах, потерях и несчастной любви.

Группа GO_A записала совместный хит с победителем Евровидения

В интервью с Екатериной Осадчей в передаче "Світське життя" Екатерина Павленко призналась , что она не может по условиям контракта рассказывать о новом проекте с итальянцами, но ясно, что музыканты готовят для своих фанатов общий хит.