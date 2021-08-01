Скачать
Воскресенье, 01.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
В Нафтогазе рассказали, как можно снизить цены на газ для украинцев
В Нафтогазе рассказали, как можно снизить цены на газ для украинцев
Главные события недели: Чаус в Украине, смена "верхушки" армии, разборки Данилюка и Милованова
Главные события недели: Чаус в Украине, смена "верхушки" армии, разборки Данилюка и Милованова
Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что изменилось в Украине с 1 августа
Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что изменилось в Украине с 1 августа
Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?
Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?

Главные события недели: Чаус в Украине, смена "верхушки" армии, разборки Данилюка и Милованова

Главные события недели: Чаус в Украине, смена "верхушки" армии, разборки Данилюка и Милованова
Обновлено 21:04 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки, 31 июля, выявили коронавирусную болезнь COVID-19 у 484 человек. Днем ранее было выявлено 916 новых случаев.

В Одессе нашли повешенным замначальника управления патрульной полиции

В Измаиле (Одесская область) заместитель начальника Управления патрульной полиции Иван Митькин одолжил крупную сумму у знакомых и исчез. 26 июля его нашли повешенным в Одессе.

В правоохранительных органах подтвердили информацию и указали, что все обстоятельства указывают на то, что он совершил самоубийство.

Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

По решению президента Украины Владимира Зеленского Руслан Хомчак покидает пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На эту должность назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Північ" Валерий Залужный.

Также произошел ряд изменений в руководстве ВСУ

Встреча Байдена и Тихановской

В Белом доме состоялась встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена.

Убийство 6-летней девочки на Харьковщине

В поселке Старый Салтов Харьковской области 6-летнюю Мирославу Третяк нашли мертвой с разбитой головой и лицом. В преступлении подозревается сосед девочки, 13-летний подросток Богдан, которого не раз уличали в живодерстве.

Похищенного судью Чауса нашли в одном из украинских сел

Бывшего судью Николая Чауса, которого ранее похитили в Молдове, нашли в Украине

Его попытались задержать полицейские, но к месту прибыли сотрудники СБУ и забрали Чауса с собой

После этого спецназовцы НАБУ прибыли к зданию тюрьмы СБУ на ул. Малоподвальной. Именном там, по имеющим данным, содержится Николай Чаус.

ЛГБТ-прайд в Киеве

В пятницу, 30 июля, в центре Киева прошла ЛГБТ-акция в формате музыкального рейва "Рейвах Прайд"

Акцию пытались сорвать представители праворадикальных организаций

Драка Данилюка и Милованова

30 июля советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов получил в глаз от экс министра финансов Александра Данилюка.

Конфликт в Фейсбуке Милованов прокомментировал достаточно жестко, назвав Данилюка "неадекватным".  

Данилюк же заявил, что не хочет уделять Милованову слишком много внимания. А потом и вовсе обрушился с критикой на президента Украины Владимра Зеленского и задал тому неудобные вопросы. 

Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова отстранена от участия в соревнованиях, в связи с чем не сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

Историческая "бронза" Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио. 

Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио

Украинский пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Шевченко заявил, что уходит из сборной Украины

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко покидает пост тренера сборной Украины

В СМИ сообщили, что у Шевченко было как минимум две причины покинуть тренерский пост. 

МакSим пришла в себя и общается жестами

Популярная российская певица МакSим, которая 15 июня попала в больницу с 40% поражением легких и пребывала в коме в критическом состоянии, 26 июля очнулась и чувствует себя немного лучше.

Билли Айлиш представила новый альбом Happier Than Ever

19-летняя американская певица Билли Айлиш выпустила свой второй студийный альбом под названием Happier Than Ever ("Счастливее, чем когда-либо"). Ранее артистка сообщала, что это очень личный, трогательный альбом с треками о травмах, потерях и несчастной любви.

Группа GO_A записала совместный хит с победителем Евровидения

В интервью с Екатериной Осадчей в передаче "Світське життя" Екатерина Павленко призналась , что она не может по условиям контракта рассказывать о новом проекте с итальянцами, но ясно, что музыканты готовят для своих фанатов общий хит.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 157

Все по теме:

Александр Данилюк, Николай Чаус, Тимофей Милованов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?
02 Из Коктебельского водохранилища в Крыму исчезла вода: эксклюзивные фото
03 Бывший "зять" Путина со скандалом разводится с беременной женой и требует признать их брак фиктивным
04 Учитель из глубинки зажигательно станцевал на выпускном и стал звездой сети (видео)
05 У Зеленского впервые прокомментировали цирк с поимкой Чауса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Меня пытаются вывезти из страны без моего согласия&quot;: легкоатлетка Тимановская обратилась за помощью к МОК (видео)
"Меня пытаются вывезти из страны без моего согласия": легкоатлетка Тимановская обратилась за помощью к МОК (видео)
Итоги дня 1 августа: Чаус &quot;нашелся&quot;, Шевченко покидает тренерский пост, Украина получила первое серебро на Олимпиаде
Итоги дня 1 августа: Чаус "нашелся", Шевченко покидает тренерский пост, Украина получила первое серебро на Олимпиаде
Азербайджан вызвал российского дипломата из-за высказываний Жириновского (видео)
Азербайджан вызвал российского дипломата из-за высказываний Жириновского (видео)
В Киеве избили танцора Нади Дорофеевой: парень в коме (фото, видео)
В Киеве избили танцора Нади Дорофеевой: парень в коме (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь