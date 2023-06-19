У кого День ангела 20 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 20 июня, в 2023 году отмечается Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, Всемирный день Wi-Fi. Также в этот день носители сразу 26 имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 20 июня

Валерия, — это имя происходит от древнегреческого "valeo", что переводится как "сильная", "здоровая", "крепкая", "бодрая".

Зинаида, — это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "дочь Зевса", "та, что принадлежит Зевсу", "божественная дочь".

Калерия, — это древнегреческое имя, которое произошло от слова "кале", которое переводится как "красивая".

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная".

Сюзанна, — это красивое имя имеет еврейское происхождение и переводится как "лилия".

Мужские именины 20 июня

Александр, — греческое имя, которое переводится как "защитник".

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Афанасий (Опанас), — в переводе с древнегреческого значит "бессмертный".

Богдан, — классическое двухосновное славянское имя, что значит "Богом данный".

Валентин, — латинское имя, которое берет свое начало от "valeo", что переводится как "быть здоровым".

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, что значит "царь", "царский".

Вениамин, — еврейское имя, которое можно перевести как "счастливый сын".

Виктор, — распространенное латинское имя, которое значит "победитель".

Владимир, — славянское имя, которое буквально значит "тот, кто владеет миром".

Вольдемар (или Вальдемар), — это имя переводится как "владей и прославляйся". Считается немецкой аналогией имени Владимир.

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую".

Иван, Ян, — считается, что это две формы, возникнувшие от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". Покровителями и Янов, и Иванов выступают святые Иоанны.

Игнат, — это латинское имя, которое по основной версии произошло от слова "игнис" (огонь), но также может брать начало и от слова "игнатус" (неизвестный).

Лев, — схожие имена есть как в греческом, так и латинском языках. Детей называли так, чтобы дать им некую сверхчеловеческую силу, — в этом случае силу льва.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".

Павел, — переводится с латинского как "небольшой".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Степан, — греческое имя, что значит "корона", "диадема".

Тарас, — это греческое имя, которое по разным версиям может переводиться как "волнующий", "возбуждающий" или "бунтарь". В самой Греции это имя практически забыто, в то время как в Украине оно наоборот очень популярно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, зачем опытные кофеманы добавляют масло в кофе.