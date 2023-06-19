У кого День ангела 20 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 20 червня, 2023 року відзначається Всесвітній день біженців, Всесвітній день захисту слонів у зоопарках, Всесвітній день Wi-Fi. Також цього дня носії одразу 26 імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 20 червня

Валерія, — це ім’я походить від давньогрецького "valeo", що перекладається як "сильна", "здорова", "міцна", "бадьора".

Зінаїда, — це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "дочка Зевса", "та, що належить Зевсу", "божественна дочка".

Калерія — це давньогрецьке ім’я, яке походить від слова "кале", яке перекладається як "красива".

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана".

Сюзанна, — це гарне ім’я має єврейське походження і перекладається як "лілія".

Чоловічі іменини 20 червня

Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "захисник".

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Опанас (Афанасій), — у перекладі з давньогрецької означає "безсмертний".

Богдан, — класичне двоосновне слов’янське ім’я, що означає "Богом даний".

Валентин, — латинське ім’я, яке бере свій початок від "valeo", що перекладається як "бути здоровим".

Василь, — це ім’я давньогрецького походження, що означає "цар", "царський".

Веніамін, — єврейське ім’я, яке можна перекласти як "щасливий син".

Віктор, — поширене латинське ім’я, яке означає "переможець".

Володимир, — слов’янське ім’я, яке буквально означає "той, хто володіє світом".

Вольдемар (або Вальдемар), — це ім’я перекладається як "владою і прославляйся". Вважається німецькою аналогією імені Володимир.

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить".

Іван, Ян, — вважається, що це дві форми, що виникли від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". Покровителями і Іванів, і Янів виступають святі Іоанни.

Ігнат, — це латинське ім’я, яке за основною версією походить від слова "ігніс" (вогонь), але також може брати початок і від слова "ігнатус" (невідомий).

Лев, — схожі імена є як у грецькій, так і латинській мовах. Дітей називали так, щоб дати їм деяку надлюдську силу, – у цьому випадку силу лева.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Степан, — грецьке ім’я, що означає "корона", "діадема".

Тарас, — це грецьке ім’я, яке за різними версіями може перекладатися як "хвилюючий", "збуджуючий" або "бунтар". У самій Греції це ім’я практично забуте, тоді як в Україні воно, навпаки, дуже популярне.

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