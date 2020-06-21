Главные события недели: коронавирус у Зеленской, продление карантина, взрыв в Киеве и другое

1 В Украине коронавирус обнаружили еще у 735 человек В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 735 человек, зафиксировано 8 летальных случаев. С целью противодействия распространению коронавируса на территории города Одессы с 22 июня усилят карантин.

4 В Украине более 100 тыс участников прошли пробное ВНО онлайн К пробному тестированию по украинскому языку и литературе, состоявшемуся онлайн 15 июня, присоединились более 100 тыс. участников. Проведение в онлайн-формате основной сессии внешнего независимого оценивания невозможно.

5 Карантин продлили до 31 июня Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 июля. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что угрозы от коронавируса по-прежнему остаются, "он никуда не исчез".

7 Вакарчук остается в Раде Верховная Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука". Решение поддержали 175 народных депутатов при минимально необходимых 226.

8 Подозрение Омеляну Детектив Национального антикоррупционного бюро вручил подозрение бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. НАБУ подозревает его в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.

9 Трамп не смог заблокировать публикацию мемуаров Болтона Суд в Вашингтоне отклонил просьбу администрации президента США Дональда Трампа остановить публикацию мемуаров бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, поскольку не было доказано, что публикация нанесет непоправимый вред.

10 Слежка за Порошенко: ОГП открыл дело, расследовать будет ГБР Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов о слежке за пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко.

11 В киевской многоэтажке прогремел взрыв, повреждено несколько квартир В Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме. На месте взрыва по состоянию на вечер воскресенья найдены два погибших человека Полиция провела обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль взял ситуацию со взрывом в столичном многоэтажном доме на Позняках под личный контроль. Часть многоэтажки придется полностью разобрать, потому что она сильно повреждена.

14 Стаховский разгромил Стипича на турнире в Сербии Украинский теннисист Сергей Стаховский (№167 ATP) выиграл второй матч группового раунда на турнире под названием «Eastern European Championships».

17 Марио Корсо скончался на 79-м году жизни. В субботу, 20 июня, перестало биться сердце легендарного игрока "Великого Интера" времен Эленио Эрреры Марио Корсо

18 В рамках главного события UFC Fight Night от 21 июня в Лас-Вегасе сошлись американец Кертис Блейдс и Александр Волков. Финальный поединок ивента от UFC завершился победой американца.

20 "Я люблю свое тело так же": "Мисс Колумбия" потеряла ногу 32-летней колумбийской модели ампутировали ногу.

22 Гибель легенды Британский актер сэр Иэн Холм, который исполнил роль Бильбо Бэггинса в серии фильмов "Властелин колец", умер на 88-м году жизни в пятницу, 19 июня.

23 Певица Джамала стала мамой во второй раз 36-летняя украинская исполнительница сообщила о рождении ребенка утром в субботу, 20 июня. Она также рассекретила пол малыша и его имя.