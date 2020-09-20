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Воскресенье, 20.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: протесты в Беларуси, допрос Богдана, Шнобелевская премия
Главные события недели: протесты в Беларуси, допрос Богдана, Шнобелевская премия
Кравчук: Одностороннего инспектирования позиций ВСУ на Донбассе не будет
Кравчук: Одностороннего инспектирования позиций ВСУ на Донбассе не будет
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Главные события недели: протесты в Беларуси, допрос Богдана, Шнобелевская премия

Главные события недели: протесты в Беларуси, допрос Богдана, Шнобелевская премия
Обновлено 21:43 Сегодня Телеграф
Коронавирус. Акции протеста в Беларуси. Богдана допросили в ГБР. Реформа военкоматов. Шнобелевская премия и другое

В мире зафиксировали почти 31 миллион случаев заражения коронавирусом

Коронавирус

По состоянию на утро 20 сентября в мире коронавирусом инфицировались 30 987 466 человек, из них 961 401 погибли и 22 587 048 выздоровели.

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 966 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 758 человек, 41 ранее заболевший умер. 

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Харьковской области и городе Киеве.

На улицы Минска вышли десятки тысяч человек, связь опять глушат

Протесты в Беларуси

Протестная акция "Марш справедливости" прошла в воскресенье в столице Беларуси Минске. Подобные акции провели и в других городах страны, в частности Могилеве, Гродно, Бресте и Гомеле.

В ходе воскресных акций протеста в Беларуси, силовики задержали более сотни человек.

Богдана допросили после скандального интервью Гордону

Андрей Богдан

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов

Военкомат в Украине

ВР приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" (№ 3553).

ВРУ приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации, определенный главой государства как безотлагательный. 

В Украине упростили процедуру получения разовой соцпомощи: детали

украинские гривны

Кабмин упростил процедуру подачи документов на получение единовременной материальной помощи для неработающих малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью или их представителей. Об этом сообщают в Минсоцполитики.

Ликвидация районов: ВР направила в комитет законопроект о деятельности местных советов

ВРУ

Нардепы в четверг направили в комитет для подготовки к повторному первому чтению с предложением комитета законопроект о деятельности и организации органов местного самоуправления в связи с образованием (ликвидацией) районов.

Нардепы в четверг поддержали за основу проект закона №2689 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права. Об этом сообщили в ВР.

255 украинских парламентариев проголосовали за внесение изменений в закон Украины в государственный бюджет текущего года.

Шнобелевская премия 

В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. В списке лауреатов - Александр Лукашенко, Владимир Путин и Дональд Трамп.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать присуждение ряду мировых лидеров, в том числе Владимиру Путину, шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), пояснив, что он о ней ничего не знает.

Сотни британских десантников высадились в Николаевской области

Объединенные усилия-2020

Почти полтысячи британских десантников высадились в Николаевской области в рамках проходящих учений "Объединенные усилия-2020", проходящих неподалеку от админграницы с Крымом

Лаутаро Мартинес вел переговоры с Барселоной, а переходит в Реал

Лаутаро Мартинес

«Реал» достиг соглашения с «Интером» о переходе Лаутаро Мартинеса.

Финал Западной конференции

Определился первый финалист Кубка Стэнли

В ночь на 15 сентября (время киевское) состоялся последний поединок в финале Западной конференции Вегас Голден Найтс - Даллас Старз.

Куман рассказал о конфликте с Месси

Рональд Куман

Специалист развеял слухи о разногласиях с аргентинцем.

Ливерпуль выкупил у Баварии воспитанника Барселоны: детали сделки

Тьяго Алькантара

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара вскоре присоединится к Ливерпулю.

Рекорд Бубки пал 

На этапе Бриллиантовой лиги в Риме шведский спортсмен Арман Дюплантис со второй попытки сумел прыгнуть на 6 метров 15 сантиметров.

Бавария стартовала в Бундеслиге с невообразимым результатом 

Бавария - Шальке

Матчем Бавария - Шальке стартовал чемпионат Германии по футболу 2020/21. Встреча, проходившая на Альянц-Арене в Мюнхене, завершилась со счетом 8-0 в пользу хозяев.

Заря и Шахтер выдали один из лучших матчей чемпионата Украины с обилием моментов, голов. Не обошлось и без скандала.

Заря и Шахтер

В воскресенье, 20 сентября, Заря в рамках матча 3-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимала Шахтер. Встреча, проходившая в Запорожье на "Славутич-Арене" завершилась голевой ничьей 2:2.

А в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского донецкий Олимпик принимал Минай. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу дончан, а победный гол был засчитан из-за ошибки рефери.

Тору рано на пенсию: Крис Хемсворт не планирует прощаться с Marvel

Крис Хемсворт

Актер Крис Хемсворт не собирается прощаться с киновселенной Marvel после выхода нового фильма "Тор: Любовь и гром". Об этом он рассказал в интервью изданию Elle Men.

Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"

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Актриса Дарья Петрожицкая вылечилась от коронавируса. Результат ее контрольного теста на Covid-19 - отрицательный.

Cardi B и Offset разводятся: что рэперша требует от мужа

Cardi B и Offset разводятся

Американская хип-хоп исполнительница Cardi решила судиться и требовать развода с рэпером Offset. Звездные супруги прожили в браке 3 года.

Прикован к постели: Борис Моисеев оказался без средств к существованию

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Российский певец Борис Моисеев сейчас находится не в самом лучшем состоянии.

Автор "Форреста Гампа" умер 

Американский романист и документалист, более известный как автор книги "Форрест Гамп", Уинстон Грум скончался в возрасте 77 лет.

Елизавета II отобрала у Вайнштейна орден Британской империи

Елизавета II отобрала у Вайнштейна орден Британской империи

Королева Великобритании Елизавета II лишила осужденного за домогательства и изнасилование американского продюсера Харви Вайнштейна звания почетного кавалера Ордена Британской империи.

Поп-дива Тина Кароль удостоилась именной звезды на аллее славы звезд в центре Киева.

Тина Кароль

На своей странице в Instagram Тина похвасталась этой новостью и показала несколько фото с мероприятия.  

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Все по теме:

Верховная Рада, Беларусь, Коронавирус, Андрей Богдан.

Автор:

Телеграф
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