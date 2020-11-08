Главные события недели: скандал с КСУ, освобождение Маркива, победа Байдена, смерть Жванецкого

Коронавирус в Украине
За текущую неделю, с 2 по 8 ноября включительно, в Украине зафиксировали 64 891 новых случаев и 1144 смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.
Антирекордсменами по числу умерших стали Днепропетровская, Хмельницкая и Львовская области.
На фоне этого Киев может попасть в "красную зону".
Азербайджан отбил Шушу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что город Шуша перешел под контроль азербайджанской армии.
Из-за этого многие армяне начали покидать Карабах, а в Азербайджане воцарилась праздничная атмосфера.
Скандал с Конституционным судом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов "Слуги народа" голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда и пообещал "жесткую перезагрузку всей системы".
Президент Владимир Зеленский в понедельник вечером принял участие в программе "Свобода слова" на ICTV, где вместе с экспертами обсудил кризис вокруг Конституционного суда и его последних решений.
Поспешив на встречу с Зеленским, "слуги народа" бросали авто прямо на тротуарах и газонах.
У тещи главы КСУ нашли собственное Межигорье под Киевом
Кроме имущества неподалеку от Ялты у семьи главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого есть еще ряд элитного имущества.
Виталия Маркива оправдали и выпустили
Экс-заместителя командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиненного в убийстве в Италии, оправдали и отпустили домой.
Верховная Рада приняла госбюджет-2021
В четверг, 5 ноября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2021 год.
"Болезнь" Путина
В западных СМИ появилась информация, что российский президент Владимир Путин готовится уйти в отставку из-за болезни Паркинсона.
Впрочем в Кремле эту информацию опровергают.
Байден объявил себя победителем выборов в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на выборах.
Старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар поделился видением того, что ожидает Украину и мир в следующие четыре года.
Шахтер унижен Боруссией М - видеообзор матча
Во вторник, 3 ноября, Шахтер в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал Боруссию Менхенгладбах. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:6.
Марадона попал в больницу
Легенде Аргентины Диего Марадоне проведут "обычную операцию" из-за тромба в мозге.
Луческу грозит дисквалификация за слова после матча с Барселоной - причина
В среду, 4 ноября, киевское Динамо потерпело минимальное поражение от Барселоны в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21. Во время игры несколько спорных решений принимал VAR (система видеопомощи арбитрам, - прим. ред.).
Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке
В матче открытии 9-го тура чемпионата Украины по футболу Днепр-1 - Колос возникла странная ситуация.
Динамо в меньшинстве крупно проиграло Шахтеру
В воскресенье, 8 ноября, Динамо в рамках центрального матча девятого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимало Шахтер. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:3 в пользу дончан.
Умер Михаил Жванецкий
Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет.
Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun
2 ноября состоялся суд по делу Джонни Деппа против британского таблоида The Sun, который обвинил актера в избиении актрисы Эмбер Херд.
Alyona Alyona запустила конкурс среди фанатов
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona – настоящее открытие шоу-бизнеса. Алена Савраненко стремительно взлетела на звездный Олимп, завоевав признание слушателей.
"Мисс Украина-Вселенная 2014" станет мамой
Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес скоро станет мамой – модель беременна первенцем.
Певица Надя Дорофеева попала в ДТП
Популярная певица Надя Дорофеева, которая на днях решилась на смену своего имиджа, попала в аварию. Солистка группы "Время и Стекло" врезалась в чужую машину.
Известный российский телеведущий погиб при крушении самолета в Подмосковье
При крушении самолета Cessna в Люберецком районе Подмосковья погиб ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой.
Мелания Трамп решила разводиться
Брак действующего президента США Дональда Трампа, который считается проигравшим на президентских выборах 2020 года, трещит по швам.