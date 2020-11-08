Главные события недели: скандал с КСУ, освобождение Маркива, победа Байдена, смерть Жванецкого

Коронавирус в Украине

За текущую неделю, с 2 по 8 ноября включительно, в Украине зафиксировали 64 891 новых случаев и 1144 смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.

Антирекордсменами по числу умерших стали Днепропетровская, Хмельницкая и Львовская области.

На фоне этого Киев может попасть в "красную зону".

Азербайджан отбил Шушу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что город Шуша перешел под контроль азербайджанской армии.

Из-за этого многие армяне начали покидать Карабах, а в Азербайджане воцарилась праздничная атмосфера.

Скандал с Конституционным судом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов "Слуги народа" голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда и пообещал "жесткую перезагрузку всей системы".

Президент Владимир Зеленский в понедельник вечером принял участие в программе "Свобода слова" на ICTV, где вместе с экспертами обсудил кризис вокруг Конституционного суда и его последних решений.

Поспешив на встречу с Зеленским, "слуги народа" бросали авто прямо на тротуарах и газонах.

У тещи главы КСУ нашли собственное Межигорье под Киевом

Кроме имущества неподалеку от Ялты у семьи главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого есть еще ряд элитного имущества.

Виталия Маркива оправдали и выпустили

Экс-заместителя командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиненного в убийстве в Италии, оправдали и отпустили домой.

Верховная Рада приняла госбюджет-2021

В четверг, 5 ноября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2021 год.

"Болезнь" Путина

В западных СМИ появилась информация, что российский президент Владимир Путин готовится уйти в отставку из-за болезни Паркинсона.

Впрочем в Кремле эту информацию опровергают.

Байден объявил себя победителем выборов в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на выборах.

Старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар поделился видением того, что ожидает Украину и мир в следующие четыре года.

Шахтер унижен Боруссией М - видеообзор матча

Во вторник, 3 ноября, Шахтер в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал Боруссию Менхенгладбах. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:6.

Марадона попал в больницу

Легенде Аргентины Диего Марадоне проведут "обычную операцию" из-за тромба в мозге.

Луческу грозит дисквалификация за слова после матча с Барселоной - причина

В среду, 4 ноября, киевское Динамо потерпело минимальное поражение от Барселоны в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21. Во время игры несколько спорных решений принимал VAR (система видеопомощи арбитрам, - прим. ред.).

Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке

В матче открытии 9-го тура чемпионата Украины по футболу Днепр-1 - Колос возникла странная ситуация.

Динамо в меньшинстве крупно проиграло Шахтеру

В воскресенье, 8 ноября, Динамо в рамках центрального матча девятого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимало Шахтер. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:3 в пользу дончан.

Умер Михаил Жванецкий

Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет.

Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun

2 ноября состоялся суд по делу Джонни Деппа против британского таблоида The Sun, который обвинил актера в избиении актрисы Эмбер Херд.

Alyona Alyona запустила конкурс среди фанатов

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona – настоящее открытие шоу-бизнеса. Алена Савраненко стремительно взлетела на звездный Олимп, завоевав признание слушателей.

"Мисс Украина-Вселенная 2014" станет мамой

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес скоро станет мамой – модель беременна первенцем.

Певица Надя Дорофеева попала в ДТП

Популярная певица Надя Дорофеева, которая на днях решилась на смену своего имиджа, попала в аварию. Солистка группы "Время и Стекло" врезалась в чужую машину.

Известный российский телеведущий погиб при крушении самолета в Подмосковье

При крушении самолета Cessna в Люберецком районе Подмосковья погиб ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой.

Мелания Трамп решила разводиться

Брак действующего президента США Дональда Трампа, который считается проигравшим на президентских выборах 2020 года, трещит по швам.