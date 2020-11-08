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Воскресенье, 08.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные события недели: скандал с КСУ, освобождение Маркива, победа Байдена, смерть Жванецкого
Главные события недели: скандал с КСУ, освобождение Маркива, победа Байдена, смерть Жванецкого
России будет сложнее, а Украина получит возможности: озвучен подробный прогноз по изменениям в мире с приходом Байдена
России будет сложнее, а Украина получит возможности: озвучен подробный прогноз по изменениям в мире с приходом Байдена
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Руби каре: Джамала показала, как экспериментировала с волосами (Фото)
УПЛ: результаты матчей 8 ноября и турнирная таблица по итогам 9-го тура (видео)
УПЛ: результаты матчей 8 ноября и турнирная таблица по итогам 9-го тура (видео)

Главные события недели: скандал с КСУ, освобождение Маркива, победа Байдена, смерть Жванецкого

Главные события недели: скандал с КСУ, освобождение Маркива, победа Байдена, смерть Жванецкого
Обновлено 21:18 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

За текущую неделю, с 2 по 8 ноября включительно, в Украине зафиксировали 64 891 новых случаев и 1144 смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.

Антирекордсменами по числу умерших стали Днепропетровская, Хмельницкая и Львовская области.

На фоне этого Киев может попасть в "красную зону"

Азербайджан отбил Шушу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что город Шуша перешел под контроль азербайджанской армии.

Из-за этого многие армяне начали покидать Карабах, а в Азербайджане воцарилась праздничная атмосфера. 

Скандал с Конституционным судом

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов "Слуги народа" голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда и пообещал "жесткую перезагрузку всей системы".

Президент Владимир Зеленский в понедельник вечером принял участие в программе "Свобода слова" на ICTV, где вместе с экспертами обсудил кризис вокруг Конституционного суда и его последних решений.

Поспешив на встречу с Зеленским, "слуги народа" бросали авто прямо на тротуарах и газонах.

У тещи главы КСУ нашли собственное Межигорье под Киевом

Александр Тупицкий

Кроме имущества неподалеку от Ялты у семьи главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого есть еще ряд элитного имущества.

Виталия Маркива оправдали и выпустили

Виталий Маркив

Экс-заместителя командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиненного в убийстве в Италии, оправдали и отпустили домой.

Кто такой Виталий Маркив и почему его освобождение - большая победа всей Украины

Верховная Рада приняла госбюджет-2021

ВРУ

В четверг, 5 ноября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2021 год.

"Болезнь" Путина

В западных СМИ появилась информация, что российский президент Владимир Путин готовится уйти в отставку из-за болезни Паркинсона

Впрочем в Кремле эту информацию опровергают

Байден объявил себя победителем выборов в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на выборах

Старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар поделился видением того, что ожидает Украину и мир в следующие четыре года

Шахтер унижен Боруссией М - видеообзор матча

Шахтер - Боруссия

Во вторник, 3 ноября, Шахтер в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал Боруссию Менхенгладбах. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:6.

Марадона попал в больницу

Диего Марадоне

Легенде Аргентины Диего Марадоне проведут "обычную операцию" из-за тромба в мозге. 

Луческу грозит дисквалификация за слова после матча с Барселоной - причина

Мирча Луческу

В среду, 4 ноября, киевское Динамо потерпело минимальное поражение от Барселоны в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21. Во время игры несколько спорных решений принимал VAR (система видеопомощи арбитрам, - прим. ред.).

Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке

В матче открытии 9-го тура чемпионата Украины по футболу Днепр-1 - Колос возникла странная ситуация. 

Динамо в меньшинстве крупно проиграло Шахтеру

В воскресенье, 8 ноября, Динамо в рамках центрального матча девятого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимало Шахтер. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:3 в пользу дончан.

Умер Михаил Жванецкий

Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет

Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun

Джонни Депп

2 ноября состоялся суд по делу Джонни Деппа против британского таблоида The Sun, который обвинил актера в избиении актрисы Эмбер Херд.

Alyona Alyona запустила конкурс среди фанатов

Alyona Alyona

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona – настоящее открытие шоу-бизнеса. Алена Савраненко стремительно взлетела на звездный Олимп, завоевав признание слушателей.

"Мисс Украина-Вселенная 2014" станет мамой

Анна Андрес

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес скоро станет мамой – модель беременна первенцем.

Певица Надя Дорофеева попала в ДТП

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Популярная певица Надя Дорофеева, которая на днях решилась на смену своего имиджа, попала в аварию. Солистка группы "Время и Стекло" врезалась в чужую машину.

Известный российский телеведущий погиб при крушении самолета в Подмосковье

При крушении самолета Cessna в Люберецком районе Подмосковья погиб ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой.

Мелания Трамп решила разводиться

Брак действующего президента США Дональда Трампа, который считается проигравшим на президентских выборах 2020 года, трещит по швам.

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Все по теме:

КСУ, Карабах, Джо Байден, Коронавирус, Владимир Зеленский, Михаил Жванецкий, Виталий Маркив.

Автор:

Телеграф
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