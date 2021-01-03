Главные события недели: отстранение Тупицкого, увольнение Кривоноса,скандальное поздравление Зеленского

Коронавирус в Украине

На утро воскресенья, 3 января, в Украине зафиксировано 4 576 новых случаев заболевания коронавирусом.

Несмотря на положительную динамику, локдаун в Украине отменять пока не планируют.

Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого от должности

Президент Владимир Зеленский отстранил главу КСУ Александра Тупицкого с должности на два месяца.

Генерала Кривоноса уволили из СНБО после критики президента

Зеленский уволил генерала Сергея Кривоноса, ранее раскритиковавшего идею президента о массовой мобилизации мужчин и женщин в случае нападения России, с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленского раскритиковали за его новогоднее поздравление

Сразу же после выхода новогоднего поздравления, на Зеленского обрушилась волна критики. В частности президенту досталось за упоминание "песка в Ялте".

Другие пользователи раскритиковали его за неоднозначное решение привлечь к съемкам детей.

А бывший лидер организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош и вовсе назвал новогоднее поздравление Зеленского "дерьмом и трешом".

Минздрав договорился о поставках вакцины в Украину

30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".

Какие перемены ждут украинцев в 2021 году

С 1 января 2021 заработал Госбюджет, который Рада приняла 15 декабря, в последнюю пленарную неделю. Минимальная зарплата станет выше.

Кроме минималки также поползет вверх прожиточный минимум.

С 1 января 2021 года оклады педагогов увеличились на 20%.

Правительство Украины отменило так называемый "льготный тариф" на первые 100 кВт-ч потребленной населением электроэнергии по 90 копеек.

Повышаются ставки акцизного налога на табачные изделия, что произведёт до подорожания всех сигарет.

ЕСВ - единый социальный взнос - станет больше на 220 грн. С 1100 гривен он растет с 1 января до 1320 гривен.

С 1 января в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества"

В Украине вступает в силу постановление Кабинета Министров "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия".

"Северный поток-2" бросил один из ключевых игроков

Крупнейшая компания по сертификации и классификации Det Norske Veritas (DNV) GL заявила, что не сможет выдать российскому газопроводу "Северный поток 2" сертификат соответствия, который необходим для начала его работы.

Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира

20-летняя украинка Дарья Билодид стала лучшей дзюдоисткой по итогам 2019-2020 годов.

Анатолий Трубин вошел в символическую сборную футболистов

Украинский вратарь Шахтера Анатолий Трубин попал в символическую сборную лучших футболистов мира до 19 лет в 2020 году.

Ломаченко переключился с Лопеса, назвав желаемого соперника

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко признался, что хотел бы провести бой с американцами Девином Хэйни и Джервонтой Дэвисом.

Почеттино стал главным тренером ПСЖ

Известный аргентинский специалист Маурисио Почеттино официально стал главным тренером французского Пари Сен-Жермен.

Аталанта Малиновского разгромила Сассуоло в Серии А

В воскресенье, 3 января, Аталанта принимала Сассуоло в рамках матча 15-го тура Серии А сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

Бывший возлюбленный Заворотнюк загремел в больницу с коронавирусом

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов подхватил коронавирус. Актера госпитализировали в один из ковидных госпиталей в Ялте.

Танцующие роботы Boston Dynamics поразили сеть

Компания Boston Dynamics, которая славиться своими роботами, показала новое достижение своих изобретений.

Беременная Василиса Фролова полностью разделась для новогоднего фото

В преддверии Нового года украинская ведущая Василиса Фролова поразила своих подписчиков обнаженными снимками.

Певица Валерия впервые стала бабушкой

52-летняя российская певица Валерия впервые стала бабушкой.

Умер звезда фильма "Человек-амфибия"

В субботу, 2 января, ушел из жизни Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия".

Мишина и Эллерт раскрыли секрет про отношения после финала "Холостячки"

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт стали героями нового выпуска "Світського життя" с Екатериной Осадчей.