Главные события недели: локдаун в Украине, штурм Капитолия, авиакатастрофа в Индонезии

Коронавирус в Украине

По данным на утро воскресенья, 10 января, в Украине зафиксировали 5 011 новых случаев заражения коронавирусом.

Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета

Спецслужбы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность ликвидации журналиста Павла Шеремета с помощью взрывчатки. Тема обсуждалась в 2012 году, за 4 года до подрыва машины журналиста в Киеве.

Документы и аудиофайлы уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что новая информация на статус подозреваемых не повлияет.

Сторонники Трампа пытались устроить госпереворот

В среду, 6 января, США внезапно оказались на пороге гражданской войны, - в Вашингтоне подводили итоги президентских выборов, что вызвало бурные протесты.

В результате беспорядков, устроенных сторонниками Дональда Трампа в США, которые вылились в захват Капитолия, погибли четыре человека.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о продлении блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа "на неопределенный срок".

В Украине ввели локдаун

Несмотря на разговоры о возможной отмене усиленного карантина с 8 по 24 января, локдаун все же ввели согласно изначальному плану Кабмина.

Вместе с рядом других ограничений был также введен запрет на продажу ряда товаров в супермаркетах. Примечательно, что в некоторых магазинах к таковым попали медицинские маски и контрацептивы.

Однако в сети показали, как торговая сеть "Эпицентр" обходит запрет.

"Телеграф" также собрал подборку из фото того, как изменения повлияли на жизнь в разных городах страны.

Зеленский разозлил украинцев фото без маски на отдыхе

Президент Украины Владимир Зеленский 8 января, в день введения в Украине локдауна, засветился на лыжном курорте в Буковеле.

В Индонезии самолет разбился на островах через 4 минуты после вылета

В субботу, 9 января самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты и направлявшийся в Понтианак в Индонезии, спустя 4 минуты после взлета пропал с радаров. По предварительной информации, на борту находились 62 человека.

Рыбаки, ставшие невольными свидетелями авиакатастрофы Boeing 737-500 SJ182 в небе над Индонезией, выловили обломки самолета и части тел погибших.

По заявлению МИД Украины, наших сограждан на борту не было.

На Полтавщине произошел сильный взрыв

В городе Лубны в Полтавской области прогремел сильный взрыв на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород".

В ЛубныГазе предупредили, что в связи с ЧП жителям региона могут отключить газ.

По данным бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, одной из версий взрыва являются нелегальные врезки для воровства газа.

"Отстраненного" главу Конституционного суда заметили в Дубае

В сети появилась информация о том, что глава КСУ Александр Тупицкий отдыхает на курорте в Дубае (ОАЭ).

Манчестер Сити с Зинченко унизил Челси в Лондоне

В воскресенье, 3 января, Челси в рамках центрального матча 17-го тура Английской премьер-лиги принимал Манчестер Сити. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

Вторая ракетка Украины провалила допинг-тест

Вторая ракетка Украины и 29-й номер рейтинга WTA Даяна Ястремская сдала положительный тест на запрещенные вещества.

Свитолина вырвала победу у россиянки на турнире в ОАЭ

В воскресенье, 10 января, в заключительном матче игрового дня на теннисном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) украинка Элина Свитолина (№5 WTA) встречалась с россиянкой Екатериной Александровой (№33 WTA).

Том Хэнкс кардинально сменил имидж

В новом интервью The Graham Norton Show, Том решил показать свой новый образ - Хэнкс подстригся и сделал себе лысину.

Илон Маск обошел Безоса в рейтинге богачей

Основатель компании Tesla Илон Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге самых богатых людей мира.

Умерла звезда "Полицейской академии"

Американская актриса Мэрион Рэмси, наиболее известная украинцам по роли курсантки Лаверн Хукс из кинокомедии "Полицейская академия", ушла из жизни в четверг, 7 января, в возрасте 73 лет в своем доме в Лос -Анджелесе.

В сети появились два ранее не издававшихся трека Дэвида Боуи

В сети появились два ранее не издававшихся трека "хамелеона рок-музыки". Это каверы на песни Джона Леннона и Боба Дилана - Mother и Tryin’ to Get to Heaven соответственно.

Дочь Заворотнюк впервые за долгое время прокомментировала состояние актрисы

Старшая дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая обычно не раскрывает детали болезни своей матери, впервые за долгое время ответила поклонникам.