Прес-марафон Зеленського, витівка Лероса та похорон Омельченка: головні події листопада очима "Телеграфу" (фоторепортаж)

Найважливіші новини та актуальні огляди подій, що відбулися у листопаді.

Наприкінці кожного місяця "Телеграф" підбиває його підсумки, публікуючи найцікавіші та найважливіші моменти, що потрапили в об’єктив нашого фотокореспондента Яна Доброносова.

Мітинг "антивакцинаторів"

Останній місяць листопада 2021 року запам’ятається українцям посиленням карантину та запровадженням обмежень для невакцинованих громадян. На тлі зростання захворюваності на коронавірус кілька сотень українців вийшли на протест проти вакцинації.

3 листопада люди без масок та дотримання соціальної дистанції мітингували під стінами Верховної Ради. Противники вакцинації принесли із собою плакати з написами "Скажи ні обов’язковій вакцинації", "Скажи ні Covid-паспортам", "Скажи ні Covid-фашизму". Учасники мітингу перекрили центральні вулиці Києва, у місті утворилися затори.

Серед мітингувальників помітили і екс-нардепа Надію Савченко.

Під Радою пройшов мітинг "антивакцинаторів"

Мітингувальники принесли із собою плакати

Вакцинація має бути вибором, наполягали протестувальники.

Скандали у Верховній Раді

В українському парламенті цього місяця знову не обійшлося без скандалів. Зокрема, відзначився народний депутат Гео Лерос.

4 листопада, виступаючи з трибуни Верховної Ради, він продемонстрував середній палець у бік президента України Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.

Нардеп Гео Лерос опинився в епіцентрі скандалу у Верховній Раді

Гео Лерос показує середній палець у бік Володимира Зеленського

Швидше за все, жест було адресовано і Андрію Єрмаку.

Трохи згодом на цьому ж засіданні президент представляв нардепам нового міністра оборони і напоровся на протест. Депутати від "Євросолідарності" зустріли главу держави з плакатами "Дай країні кисень", "Зе, чому злив операцію "вагнерівців", а також закликами повернути нібито вкрадені з олігархом Ігорем Коломойським 40 млн доларів. Втім, Зеленський вдав, що не помітив величезні банерів і виступив з промовою.

Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді

Депутати влаштували протест

Президент вдав, що не помітив плакатів

Цього ж дня депутати одним махом оновили склад Кабміну, проголосувавши за чотирьох нових міністрів. На посаді першого віце-прем’єра та міністра економіки України затвердили Юлію Свириденко, яка замінила на цьому посту Олексія Любченка. Міністром оборони України затвердили Олексія Резнікова, а міністром зі стратегічних галузей промисловості України став Павло Рябікін. Крім того, на цьому засіданні призначили міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук .

Міністр економіки України Юлія Свириденко

Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр промисловості України Павло Рябікін

Міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Масова вакцинація

Після того, як у Києві посилили карантин та ввели обмеження для невакцинованих, охочих отримати щеплення побільшало. У неділю, 7 листопада, столиця побила рекорди відвідуваності центрів масової вакцинації. Кияни вишиковувалися в багатометрові черги, чекаючи свого щеплення. Багато хто був без масок, і відверто зізнавалися, що на вакцинацію прийшли через введені обмеження.

З 1 листопада Київ перейшов у "червону" зону

Дехто навіть у черзі на вакцинацію примудрився ходити без масок

Черга на вакцинацію у Києві

Крім того, у Києві неподалік будівлі Верховної Ради депутати організували пункт вакцинації від COVID-19. Новий пункт щеплень від "корони" відкрили у готелі "Національний". Проте першого дня роботи пункту самих народних обранців там особливо не помітили.

Пункт вакцинації у готелі "Національний"

Новий пункт вакцинації від COVID-19 у Києві

Новий пункт вакцинації від COVID-19 у Києві

День гідності та свободи

21 листопада Україна відзначала День гідності та свободи. З цієї нагоди у всіх містах вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності. Не стали винятком і перші особи держави, які квіти принесли до пам’ятника на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Пам’ять загиблих вшанували голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із колегами по парламенту Михайлом Радуцьким, Олександром Корнієнком.

У багатьох містах вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності

Алея Героїв Небесної Сотні у Києві

Перші особи держави вшанували пам’ять героїв Небесної сотні

Михайло Радуцький, Олександр Корнієнко

Поява Володимира Зеленського на меморіальних заходах у Києві, присвячених Дню гідності та свободи, викликала ажіотаж у перехожих. Це спричинило невеликі провокації.

Володимир Зеленський разом із керівником ОП Андрієм Єрмаком та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем приніс до меморіалу білі лампади. Деякі присутні у натовпі намагалися донести до президента свою критику та позицію. Щоправда, невідомо, чи почув крики з натовпу сам Володимир Зеленський, адже це сталося, коли кортеж президента вже готувався їхати з Майдану Незалежності. Як показало розслідування "Української правди", разом із Єрмаком президент на гелікоптері рятувальників відлетів до резиденції "Синьогори" у Карпатах. Єрмак того дня відзначав 50-річчя.

Володимир Зеленський на Алеї Героїв Небесної сотні

Володимир Зеленський приніс до меморіалу білі лампади

Цього ж дня ввечері відбулася хода присвячена пам’яті Героїв Небесної Сотні. На Майдані Незалежності зібралося чимало охочих вшанувати пам’ять загиблих під час Революції Гідності. На майдані виставили ілюміновані щити з історіями майданівців.

Людей прийшло чимало

На площі виставили ілюміновані щити з історіями майданівців

Люди вшанували пам’ять загиблих

Але знову не обійшлося без провокацій — люди принесли плакати з написами "Одна, єдина, соборна Україна", "Воюй з Росією, а не з патріотами", "Україна має значення", "Молодь з незалежністю не жартує", "Патріоти — не вороги" ". Але найбільше наробив переполоху величезний банер із портретами президента Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака.

Його розмістили на ТЦ "Глобус". "Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність", — написано на банері.

Виставка плакатів

Банер на ТЦ "Глобус"

Трохи пізніше учасники акції рушили до будівлі Офісу президента на Банкову вулицю. Однак там на них уже чекали силовики. Протестувальники кричали слова "ганьба", "пропускай", "поліція з народом" і навіть згадали популярне за часів Майдану "банду геть". Але протистояння тривало недовго і після того, як до входу до ОП не вдалося прорватися, мітингувальники зупинилися і почали співати гімн України.

Силовики біля ОПУ

Силовики біля ОПУ

Протестувальники рушили до ОПУ

Перший сніг

23 листопада українців порадував перший сніг. Але кияни раділи не довго, бо традиційно зі снігом прийшла нова напасть — місто зупинилося у пробках.

Очевидно, що далеко не всі встигли перевзути свій автомобіль на зимову гуму, оскільки проблеми з рухом спостерігалися у всіх районах міста.

23 листопада у Києві випав перший сніг

Сніг у Києві

Місто зупинилося в пробках

Пробки у Києві

Прес-марафон Зеленського

Наприкінці місяця сталася ще одна подія, яку ще довго обговорюватимуть.

26 листопада президент України Володимир Зеленський провів прес-марафон, присвячений екватору його каденції. Подію анонсували менш ніж за добу до початку та покликали лише 30 представників ЗМІ.

Журналісти, яких не запросили на прес-марафон президента, влаштували акцію протесту під стінами коворкінгу "Creative State Arsenal". Протестувальники намалювали плакати, на яких зобразили тематичні гасла та заклики до головнокомандувача.

Представники ЗМІ, яких не допустили на конференцію Зеленського

Журналісти намагалися донести свої запитання за допомогою плакатів

Обурені журналісти під стінами коворкінгу

Спочатку зустріч була розрахована на 3 години. У результаті спілкування із журналістами тривало майже 6 годин.

У ході бесіди президент зробив кілька резонансних заяв, розповівши про держпереворот за нібито участю Ахметова та справу "вагнерівців".

Похорони колишнього мера Києва Омельченка

29 листопада у Києві попрощалися з колишнім мером столиці Олександром Омельченком, який помер 25 числа. У екс-мера столиці діагностували коронавірус на тлі низки супутніх хвороб та госпіталізували. Понад два тижні лікарі боролися за його життя, але врятувати його не вдалося.

Відспівували Омельченка в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, прощалися – у колонній залі КМДА.

На церемонії прощання були рідні Омельченка, мер Києва Віталій Кличко, депутати Київради, політики та інші.

Колишній мер Києва помер 25 листопада

Траурний захід організовано у Колонній залі КМДА

Віталій Кличко теж прийшов попрощатися

Фото: кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.