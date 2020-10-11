Главные события недели: Лукашенко в СИЗО, уход Жванецкого со сцены и перемирие в Нагорном Карабахе

Новый план Украины по пандемии. Война за Нагорный Карабах. Разгон демонстрантов в Минске на фоне переговоров Лукашенко с оппозицией. Пожары в Луганской области и другое.

В Украине от коронавируса умерло уже почти 5 тысяч человек

На утро, 11 октября, коронавирус в Украине обнаружили еще у 4 768 человек, зафиксировано 85 летальных случаев, 937 пациентов выздоровели.

Во время совещания у Зеленского утверждены конкретные шаги по ответу Украины на пандемию.

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике не утихают боевые действия.

Минобороны Азербайджана обвиняет Армению в обстреле города Гянджа.

Армения показала новые кадры отражения атаки азербайджанских войск.

Украинский военный обозреватель Алексей Арестович поделился прогнозами относительно дальнейшего развития хода войны за Нагорный Карабах.

Силовики избили демонстрантов в Минске

Воскресная акция протеста в Минске сопровождалась массовыми задержаниями и применением силы со стороны ОМОНовцев.

Путин предложил Украине вакцину от коронавируса: как она работает и правда ли помогает

Президент РФ Владимир Путин предложил Украине нашумевшую российскую вакцину от коронавируса COVID-19 "Спутник V", - вокруг нее ведутся бурные споры в научном сообществе.

Огонь прошел 20 тысяч гектаров, погибло 11 человек: фото и видео из очагов пожаров на Луганщине

Спасатели достигли определенных успехов в ликвидации очагов возгорания.

В Луганской области снова пожары, в сети появились кадры нового очага.

Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон: британцев озадачило фото

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой сегодня начал визит в Великобританию, во время которого встретился с Герцогом и Герцогиней Кембриджскими. Пользователи сети в недоумении от фото с встречи.

Зеленский назвал Медведчука "циником" и ответил по поводу российской вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский наконец отреагировал на встречу лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с российским лидером Владимиром Путиным, где обсуждалась поставка вакцин от коронавируса украинцам.

Украина может отказаться от перевода часов

В Украине зарегистрировали законопроект "Об исчислении времени", которым предусматривается отказ от сезонного перевода стрелок.

Александр Лукашенко встретился в СИЗО с бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико.

Лукашенко провел несколько часов в СИЗО, где содержится Бабарико

Российский аналитик считает, что это - сделка в рамках договорённости президента РФ Владимира Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.

Тем временем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые за 4 месяца смогла поговорить с мужем Сергеем.

«Шахтер» уходит на самоизоляцию: у игроков коронавирус

Хавбек Тарас Степаненко и голкипер Андрей Пятов сдали положительные тесты на коронавирус.

Луческу подписал в Динамо соотечественника

Динамо (Киев) во вторник, 6 октября, объявило о подписании сразу троих футболистов.

Шевченко назвал причины рекордного поражения сборной Украины от Франции (видео)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итоги гостевого товарищеского матча против Франции (7:1).

19-летняя Ига Свентек золотыми буквами вписала свое имя в историю польского тенниса.

В субботу, 10 октября, состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде.

Надаль разгромил Джоковича на пути к 13-му титулу на Ролан Гаррос

Первая ракетка мира Новак Джокович не сумел справиться с натиском второго номера ATP Рафаэля Надаля и был разгромлен в финале Ролан-Гаррос-2020.

"Танці з зірками" покинули сразу две пары: в сети ажиотаж

В воскресенье, 4 октября, прошел шестой прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020". Организаторы предложили участникам "Вечер легенд", который поразил яркими постановками и уходом с проекта сразу двух звездных пар.

Вокруг "1+1" разгорается громкий скандал из-за плагиата шоу "Маскарад": что произошло

Канал "Украина" сделал заявление относительно шоу "Маскарад" от "1+1", в котором обвинил телеканал в "пиратском поведении". Телеканал готовит иск в суд на своих конкурентов.

Михаил Жванецкий про Путина, Украину и жизнь: лучшие выступления сатирика на видео

На счету Жванецкого множество престижных премий, знаменитых выступлений и работ, звания Народного артиста России и Украины.

Apple требует заблокировать Telegram-каналы с данными белорусских силовиков: Дуров дал ответ

В компании Apple потребовали заблокировать три белорусских телеграм-канала по деанонимизации силовиков и чиновников. В список попали такие каналы как: "Каратели Беларуси", "Чат группы Каратели" и "ВСЕ НАРУШЕНИЯ!".

Фронтмен группы "Бумбокс" подхватил коронавирус

Известный украинский музыкант получил положительный результат теста на COVID-19.

Дмитрий Шаракоис, сыгравший Бориса Левина в сериале "Интерны", в Лондоне попал в больницу с подозрением на инсульт.

34-летний российский актер Дмитрий Шаракоис был срочно госпитализирован в Лондоне.

Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху

Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", светская львица и фотомодель Ким Кардашьян вспомнила о собственных корнях и пожертвовала 1 миллион долларов Нагорному Карабаху.