Главные события недели: Лукашенко в СИЗО, уход Жванецкого со сцены и перемирие в Нагорном Карабахе

В Украине от коронавируса умерло уже почти 5 тысяч человек
На утро, 11 октября, коронавирус в Украине обнаружили еще у 4 768 человек, зафиксировано 85 летальных случаев, 937 пациентов выздоровели.
Во время совещания у Зеленского утверждены конкретные шаги по ответу Украины на пандемию.
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике не утихают боевые действия.
Минобороны Азербайджана обвиняет Армению в обстреле города Гянджа.
Армения показала новые кадры отражения атаки азербайджанских войск.
Украинский военный обозреватель Алексей Арестович поделился прогнозами относительно дальнейшего развития хода войны за Нагорный Карабах.
Силовики избили демонстрантов в Минске
Воскресная акция протеста в Минске сопровождалась массовыми задержаниями и применением силы со стороны ОМОНовцев.
Путин предложил Украине вакцину от коронавируса: как она работает и правда ли помогает
Президент РФ Владимир Путин предложил Украине нашумевшую российскую вакцину от коронавируса COVID-19 "Спутник V", - вокруг нее ведутся бурные споры в научном сообществе.
Огонь прошел 20 тысяч гектаров, погибло 11 человек: фото и видео из очагов пожаров на Луганщине
Спасатели достигли определенных успехов в ликвидации очагов возгорания.
В Луганской области снова пожары, в сети появились кадры нового очага.
Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон: британцев озадачило фото
Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой сегодня начал визит в Великобританию, во время которого встретился с Герцогом и Герцогиней Кембриджскими. Пользователи сети в недоумении от фото с встречи.
Зеленский назвал Медведчука "циником" и ответил по поводу российской вакцины от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский наконец отреагировал на встречу лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с российским лидером Владимиром Путиным, где обсуждалась поставка вакцин от коронавируса украинцам.
Украина может отказаться от перевода часов
В Украине зарегистрировали законопроект "Об исчислении времени", которым предусматривается отказ от сезонного перевода стрелок.
Александр Лукашенко встретился в СИЗО с бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико.
Лукашенко провел несколько часов в СИЗО, где содержится Бабарико
Российский аналитик считает, что это - сделка в рамках договорённости президента РФ Владимира Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.
Тем временем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые за 4 месяца смогла поговорить с мужем Сергеем.
«Шахтер» уходит на самоизоляцию: у игроков коронавирус
Хавбек Тарас Степаненко и голкипер Андрей Пятов сдали положительные тесты на коронавирус.
Луческу подписал в Динамо соотечественника
Динамо (Киев) во вторник, 6 октября, объявило о подписании сразу троих футболистов.
Шевченко назвал причины рекордного поражения сборной Украины от Франции (видео)
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итоги гостевого товарищеского матча против Франции (7:1).
19-летняя Ига Свентек золотыми буквами вписала свое имя в историю польского тенниса.
В субботу, 10 октября, состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде.
Надаль разгромил Джоковича на пути к 13-му титулу на Ролан Гаррос
Первая ракетка мира Новак Джокович не сумел справиться с натиском второго номера ATP Рафаэля Надаля и был разгромлен в финале Ролан-Гаррос-2020.
"Танці з зірками" покинули сразу две пары: в сети ажиотаж
В воскресенье, 4 октября, прошел шестой прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020". Организаторы предложили участникам "Вечер легенд", который поразил яркими постановками и уходом с проекта сразу двух звездных пар.
Вокруг "1+1" разгорается громкий скандал из-за плагиата шоу "Маскарад": что произошло
Канал "Украина" сделал заявление относительно шоу "Маскарад" от "1+1", в котором обвинил телеканал в "пиратском поведении". Телеканал готовит иск в суд на своих конкурентов.
Михаил Жванецкий про Путина, Украину и жизнь: лучшие выступления сатирика на видео
На счету Жванецкого множество престижных премий, знаменитых выступлений и работ, звания Народного артиста России и Украины.
Apple требует заблокировать Telegram-каналы с данными белорусских силовиков: Дуров дал ответ
В компании Apple потребовали заблокировать три белорусских телеграм-канала по деанонимизации силовиков и чиновников. В список попали такие каналы как: "Каратели Беларуси", "Чат группы Каратели" и "ВСЕ НАРУШЕНИЯ!".
Фронтмен группы "Бумбокс" подхватил коронавирус
Известный украинский музыкант получил положительный результат теста на COVID-19.
Дмитрий Шаракоис, сыгравший Бориса Левина в сериале "Интерны", в Лондоне попал в больницу с подозрением на инсульт.
34-летний российский актер Дмитрий Шаракоис был срочно госпитализирован в Лондоне.
Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху
Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", светская львица и фотомодель Ким Кардашьян вспомнила о собственных корнях и пожертвовала 1 миллион долларов Нагорному Карабаху.