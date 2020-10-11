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Воскресенье, 11.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные события недели: Лукашенко в СИЗО, уход Жванецкого со сцены и перемирие в Нагорном Карабахе
Главные события недели: Лукашенко в СИЗО, уход Жванецкого со сцены и перемирие в Нагорном Карабахе
Появилось эффектное видео боев с передовой в Нагорном Карабахе
Появилось эффектное видео боев с передовой в Нагорном Карабахе
Надаль разгромил Джоковича на пути к 13-му титулу на Ролан Гаррос (видео)
Надаль разгромил Джоковича на пути к 13-му титулу на Ролан Гаррос (видео)
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)

Главные события недели: Лукашенко в СИЗО, уход Жванецкого со сцены и перемирие в Нагорном Карабахе

Главные события недели: Лукашенко в СИЗО, уход Жванецкого со сцены и перемирие в Нагорном Карабахе
Обновлено 21:34 Сегодня Телеграф
Новый план Украины по пандемии. Война за Нагорный Карабах. Разгон демонстрантов в Минске на фоне переговоров Лукашенко с оппозицией. Пожары в Луганской области и другое.

В Украине от коронавируса умерло уже почти 5 тысяч человек

На утро, 11 октября, коронавирус в Украине обнаружили еще у 4 768 человек, зафиксировано 85 летальных случаев, 937 пациентов выздоровели.

Во время совещания у Зеленского утверждены конкретные шаги по ответу Украины на пандемию

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике не утихают боевые действия.

Минобороны Азербайджана обвиняет Армению в обстреле города Гянджа.

Армения показала новые кадры отражения атаки азербайджанских войск.

Украинский военный обозреватель Алексей Арестович поделился прогнозами относительно дальнейшего развития хода войны за Нагорный Карабах.

Силовики избили демонстрантов в Минске

Воскресная акция протеста в Минске сопровождалась массовыми задержаниями и применением силы со стороны ОМОНовцев.

Путин предложил Украине вакцину от коронавируса: как она работает и правда ли помогает

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Президент РФ Владимир Путин предложил Украине нашумевшую российскую вакцину от коронавируса COVID-19 "Спутник V", - вокруг нее ведутся бурные споры в научном сообществе.

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Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон: британцев озадачило фото

Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой сегодня начал визит в Великобританию, во время которого встретился с Герцогом и Герцогиней Кембриджскими. Пользователи сети в недоумении от фото с встречи.

Зеленский назвал Медведчука "циником" и ответил по поводу российской вакцины от COVID-19

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Президент Украины Владимир Зеленский наконец отреагировал на встречу лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с российским лидером Владимиром Путиным, где обсуждалась поставка вакцин от коронавируса украинцам.

Украина может отказаться от перевода часов

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В Украине зарегистрировали законопроект "Об исчислении времени", которым предусматривается отказ от сезонного перевода стрелок.

Александр Лукашенко встретился в СИЗО с бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико.

Лукашенко провел несколько часов в СИЗО, где содержится Бабарико

Российский аналитик считает, что это - сделка в рамках договорённости президента РФ Владимира Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.

Тем временем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые за 4 месяца смогла поговорить с мужем Сергеем.

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Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", светская львица и фотомодель Ким Кардашьян вспомнила о собственных корнях и пожертвовала 1 миллион долларов Нагорному Карабаху.

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Все по теме:

Беларусь, Луганская область, Азербайджан, Армения, Карабах, Александр Лукашенко, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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