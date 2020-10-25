Главные события недели: историческая победа "Шахтера", выборы в Украине и прорыв Азербайджана в Нагорном Карабахе

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Воскресенье, 25.10.2020
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Обновлено 22:00 Сегодня Телеграф

В Украине прошли местные выборы. 

25 октября украинцы участвовали в выборах глав органов местного самоуправления

Помимо этого проводился всеукраинский опрос, который был организован по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. 

Почти 800 человек умерло от коронавируса за неделю. 

25 октября в Украине зафиксировано  343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки обнаружили в Харьковской - 660, Житомирской - 440, Хмельницкой - 437, Львовской области - 405 и Киеве - 359.

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Выборы, Карабах, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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