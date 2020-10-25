Главные события недели: историческая победа "Шахтера", выборы в Украине и прорыв Азербайджана в Нагорном Карабахе

В Украине прошли местные выборы.

25 октября украинцы участвовали в выборах глав органов местного самоуправления.

Помимо этого проводился всеукраинский опрос, который был организован по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Почти 800 человек умерло от коронавируса за неделю.

25 октября в Украине зафиксировано 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки обнаружили в Харьковской - 660, Житомирской - 440, Хмельницкой - 437, Львовской области - 405 и Киеве - 359.

Что происходит в Карабахе

Армения испытывает трудности с оружием и боевыми припасами.

Азербайджан заявил о продолжении успешного наступления в Нагорном Карабахе

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями пообещал "разобраться" с войной в Карабахе.

Учителям обещают дважды повысить зарплату в 2021 году: названы суммы

В Министерстве образования и науки рассказали, как учителям будут повышать заработную плату.

Суд Киева принял важное решение по виновникам расстрела на Майдане

Суд наконец принял решение по трем подозреваемым бывшим бойцам Беркута, фигурирующих в деле о пытках активистов Майдана.

"Кто-то бы назвал это спецоперацией": поездка нардепов партии Зеленского на Донбасс позабавила сеть (фото)

Не смотря на пандемию COVID-19, нардепы от "Слуги народы" большой группой отправились на Донбасс, чем позабавили пользователей сети.

Зеленский дал большое интервью украинским телеканалам

Президент Украины успокоил граждан своим разъяснением по поводу карантина.

Президент объяснил слова Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в Украине не будет пенсий.

Президент рассказал о причинах проведения опроса 25 октября.

Очередной обмен пленными с Россией

По инициативе Украины скоро может пройти очередной обмен военнопленными.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия думает, что за ним следят.

Депутат Давид Арахамия обнаружил на своем автомобиле "жучок для слежки".

Однако в сети есть другая версия на этот счет.

"Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)

Реал и Шахтер выдали голевой триллер в стартовом матче игрового дня Лиги чемпионов.

Динамо впервые проиграло при Луческу: видеообзор матча с Ювентусом

Динамо по всем статьям уступило Ювентусу в Лиге чемпионов.

Ломаченко извинился перед болельщиками и попросил реванша у Лопеса

В сети появились кадры, снятые сразу же после проигрыша Ломаченко в бою с Лопесом, на которых Василий дает свой первый комментарий о причинах поражения.

Шахтер не сумел обыграть Ворсклу

24 октября Шахтер в Киеве в рамках центрального матча 7-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Ворсклу.

Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии

В воскресенье, 25 октября, на автодроме Портимао состоялся очередной этап Формулы-1 - Гран-при Португалии-2020.

Alyona Alyona запустила собственный рэп-лейбл

Известная украинская реперша создала собственный лейбл ENKO вместе со своим другом саунд-продюсером и менеджером Иваном Клименко.

«Официально коронованное лицо»: Фагот подхватил COVID-19

Фронтмен группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) из-за коронавируса утратил обоняние и достаточно тяжело перенес болезнь.

"Артист должен иметь творческий выход": Вин Дизель сменил род деятельности

Вин Дизель обещает в ближайшее время выпустить сингл.

Суд изменил приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП

22 октября, состоялось рассмотрение жалобы на приговор Михаилу Ефремову.

Владимир Пресняков снова стал отцом

В семье Владимира Преснякова радостное событие – его супруга Наталья Подольская родила малыша.

Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце

Арнольд Шварценеггер сообщил, что перенес сложную операцию на сердце по замене аортального клапана.

Продюсер Андрея Губина объяснил "пропажу" певца

Продюсер Тарас Ващишин рассказал, что с Губиным все в порядке, он просто "устал" от популярности и хочет отдохнуть.