Главные события недели: Зеленский встретился с Макроном, в России задержали украинского консула, похороны принца Филиппа

Коронавирус в Украине
18 апреля в Украине выявили 10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 456 детей и 161 медработник.
Зеленский решил ликвидировать скандальный суд в Киеве
Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК) по причине того, что этот суд утратил доверие.
В следствие закрытия ОАСК его судьи будут переведены в новый суд, либо уволены в случае отказа.
Вернувшиеся из ОАЭ украинки
В ночь на вторник, 13 апреля, в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из г.Дубай с 11 украинками, задержанными и депортированными из Объединенных Арабских Эмиратов за "голую" фотосессию.
Одна из них позже рассказала об условиях содержания в тюрьме ОАЭ, об угрозах и отсутствии возможности связаться со внешним миром.
Санкции Байдена против России
15 апреля президент США Джо Байден ввел очередной пакет санкций против России, которым ввел сразу несколько ограничений.
Под санкции попали, в частности, восемь физических и юридических лиц, связанных с аннексией Крыма.
Введение санкций поддержали союзники США по НАТО, а в России собрались вызывать на ковер посла РФ в США, пообещав тяжелый разговор.
Кроме того, Байден ввел режим чрезвычайной ситуации из-за вредоносной деятельности России.
Партия вакцин Pfizer прибыла в Украину
В украинский аэропорт "Жуляны" доставили первую партию вакцины от "короны" по программе COVAX. Рейс доставил 117 тысяч доз прививок от компаний Pfizer/BioNTech.
Первые прививки этой вакциной начнут делать уже в воскресенье, 18 апреля.
Встреча Зеленского и Макрона
Владимир Зеленский в пятницу 16 апреля посетил Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский и Макрон провели переговоры в формате тет-а-тет, но позже к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.
Задержание украинского консула в России
В Санкт-Петербурге (Россия) был задержан украинский консул Александр Сосонюк.
В МИД Украины инцидент назвали провокацией и сообщили, что Сосонюка удерживали в ФСБ в течение нескольких часов.
История завершилась тем, что российские власти дали консулу 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
Позже, Украина приняла зеркальные меры и распорядилась выслать из страны высокопоставленного российского дипломата.
Украинка Ягупова во второй раз кряду признана лучшей баскетболисткой Евролиги
Украинская баскетболистка Алина Ягупова признана самым ценным игроком Евролиги сезона 2020/21.
Свитолина принесла Украине досрочную победу над Японией
В Черноморске первая ракетка Украины Элина Свитолина закрыла все вопросы в противостоянии со сборной Японии в рамках командного матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
Непобедимый украинский супертяж забил соперника в углу ринга
В немецком Эггенштайн-Леопольдсхафене состоялся вечер профессионального бокса с участием украинских боксеров, в частности, на ринг в Германии вышел небитый супертяж Александр Захожий, который сразился с украинским поляком Сергеем Вервейко.
Прощание с принцем Филиппом в Лондоне
Церемония прощания с герцогом началась в часовне Святого Георгия, а после его тело перевезли в Королевскую усыпальницу.
Примечательно, что ради прощания с дедушкой Принц Гарри специально прилетел из США в Лондон
Ушел из жизни народный артист РФ и уроженец Одессы Эмиль Верник
На 97-м году жизни скончался народный артист России, главный режиссер Всесоюзного радио Эмиль Верник.
Звезда фильма "Один дома" впервые стал отцом
Американский актер Маколей Калкин поделился радостной новостью - он впервые стал папой.
Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии"
В Минске вынесли приговор известному молодому исполнителю Тиме Белорусских. Певец признал вину за хранения наркотиков и ему грозил срок - до пяти лет лишения свободы.
Шуфутинский рассказал о параличе конечностей
Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский поделился с общественностью, что перенес сложную операцию на позвоночнике в США.