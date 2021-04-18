Главные события недели: Зеленский встретился с Макроном, в России задержали украинского консула, похороны принца Филиппа

Коронавирус в Украине

18 апреля в Украине выявили 10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 456 детей и 161 медработник.

Зеленский решил ликвидировать скандальный суд в Киеве

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК) по причине того, что этот суд утратил доверие.

В следствие закрытия ОАСК его судьи будут переведены в новый суд, либо уволены в случае отказа.

Вернувшиеся из ОАЭ украинки

В ночь на вторник, 13 апреля, в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из г.Дубай с 11 украинками, задержанными и депортированными из Объединенных Арабских Эмиратов за "голую" фотосессию.

Одна из них позже рассказала об условиях содержания в тюрьме ОАЭ, об угрозах и отсутствии возможности связаться со внешним миром.

Санкции Байдена против России

15 апреля президент США Джо Байден ввел очередной пакет санкций против России, которым ввел сразу несколько ограничений.

Под санкции попали, в частности, восемь физических и юридических лиц, связанных с аннексией Крыма.

Введение санкций поддержали союзники США по НАТО, а в России собрались вызывать на ковер посла РФ в США, пообещав тяжелый разговор.

Кроме того, Байден ввел режим чрезвычайной ситуации из-за вредоносной деятельности России.

Партия вакцин Pfizer прибыла в Украину

В украинский аэропорт "Жуляны" доставили первую партию вакцины от "короны" по программе COVAX. Рейс доставил 117 тысяч доз прививок от компаний Pfizer/BioNTech.

Первые прививки этой вакциной начнут делать уже в воскресенье, 18 апреля.

Встреча Зеленского и Макрона

Владимир Зеленский в пятницу 16 апреля посетил Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский и Макрон провели переговоры в формате тет-а-тет, но позже к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Задержание украинского консула в России

В Санкт-Петербурге (Россия) был задержан украинский консул Александр Сосонюк.

В МИД Украины инцидент назвали провокацией и сообщили, что Сосонюка удерживали в ФСБ в течение нескольких часов.

История завершилась тем, что российские власти дали консулу 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Позже, Украина приняла зеркальные меры и распорядилась выслать из страны высокопоставленного российского дипломата.

Украинка Ягупова во второй раз кряду признана лучшей баскетболисткой Евролиги

Украинская баскетболистка Алина Ягупова признана самым ценным игроком Евролиги сезона 2020/21.

Свитолина принесла Украине досрочную победу над Японией

В Черноморске первая ракетка Украины Элина Свитолина закрыла все вопросы в противостоянии со сборной Японии в рамках командного матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Непобедимый украинский супертяж забил соперника в углу ринга

В немецком Эггенштайн-Леопольдсхафене состоялся вечер профессионального бокса с участием украинских боксеров, в частности, на ринг в Германии вышел небитый супертяж Александр Захожий, который сразился с украинским поляком Сергеем Вервейко.

Прощание с принцем Филиппом в Лондоне

Церемония прощания с герцогом началась в часовне Святого Георгия, а после его тело перевезли в Королевскую усыпальницу.

Примечательно, что ради прощания с дедушкой Принц Гарри специально прилетел из США в Лондон

Ушел из жизни народный артист РФ и уроженец Одессы Эмиль Верник

На 97-м году жизни скончался народный артист России, главный режиссер Всесоюзного радио Эмиль Верник.

Звезда фильма "Один дома" впервые стал отцом

Американский актер Маколей Калкин поделился радостной новостью - он впервые стал папой.

Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии"

В Минске вынесли приговор известному молодому исполнителю Тиме Белорусских. Певец признал вину за хранения наркотиков и ему грозил срок - до пяти лет лишения свободы.

Шуфутинский рассказал о параличе конечностей

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский поделился с общественностью, что перенес сложную операцию на позвоночнике в США.