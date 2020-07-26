Главные события недели: продление карантина, захват автобуса в Луцке, разговор Зеленского и Путина и другое

Коронавирус в Украине и продление карантина. Захват заложников в Луцке и Полтаве. Третья попытка поднять Delfi. Протесты в Хабаровске. Разговор Зеленского и Путина и другое.

В Украине немного снизился прирост COVID-19

За сутки в Украине зафиксировали 920 новых случаев коронавируса COVID-19. Днем ранее это число составило 1 106.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов 26 июля провел брифинг по ситуации с коронавирусом

Международная морская операция с привлечением авиации: В Черном море стартовали учения Sea Breeze

В акватории Черного моря начались международные военные учения Sea Breeze. Из-за коронавируса состоится только морская фаза с привлечением авиации.

Захват автобуса в Луцке

Утром 21 июля в центре Луцка террорист остановил автобус "Берестечко-Красниловка" и забаррикадировался в нем. В заложниках больше 10 человек. У мужчины при себе оружие и взрывчатка, он называет себя борцом с системой и уже выдвинул ряд требований.

В интеренете выложили видео того, как "луцкий террорист" на остановке заходит в автобус. Данное видео выложили в телеграм-канале "Лучаны".

Арсен Аваков опровергает сообщения о том, что захвативший заложников в Луцке мужчина находился на психиатрическом лечении, о чем ранее сообщал, в частности, в своем телеграм-канале Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины. Об этом Аваков сообщил пресс-службам в Луцке.

Жительница Луцка Руслана Д, которую якобы удерживают в заложниках в автобусе, по требованию террориста позвонила журналистам "Первого" и попросила, чтобы СМИ требовали от президента Владимира Зеленского видеообращение. Об этом сообщили на сайте "Первого".

Террорист Максим Кривош, который удерживает в Луцке заложников, дал разрешение сотруднику полиции передать воду в салон автобуса. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбуке.

В Украине продлили карантин до 31 августа

В Кабмине уже одобрили проект постановления, продлевающий карантин по всей территории Украины с 1 по 31 августа. Регионы будут разделены на на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Захват заложника в Полтаве

Историю инцидента можно узнать здесь.

Мужчина с гранатой и заложником двигается в сторону Киева. Освобождать заложника полиция планирует путем переговоров.

На данный момент Роман Скрипник уже отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе на Полтавщине. Ведется поисковая операция. Об этом сообщили в ГУНП Полтавской области.

"Деоккупация Крыма": В МИД Украины разработали стратегию

МИД Украины разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", пока он не публичный, но является частью большой стратегии деоккупации послуострова. Об этом сообщила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

Хабаровск снова собрался на митинг.

Тысячи людей потребовали немедленной отставки президента России Владимира Путина.

Танкер Delfi пытались поднять в третий раз

В Одессе предприняли еще одну попытку поднять затонувший танкер Delfi, однако буксиры оказались технически неспособными на это.

Зеленский позвонил Путину

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы ОПУ, обсуждалось выполнение договоренностей саммита стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года.

В пресс-службе Путина тоже сообщили о результатах телефонного разговора президентов России и Украины.

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