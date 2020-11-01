Главные события недели: скандал вокруг КСУ, забастовка в Беларуси и повышение цен на газ

В Украине выявлено уже почти 400 тысяч случаев коронавируса.

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. В первый день ноября в Украине выявили почти 8 тысяч новых случаев COVID-19.

Что происходит в Беларуси

25 октября, истек срок ультиматума, который белорусская оппозиция ранее предъявила властям и в котором говорилось, что если Александр Лукашенко не уйдет в отставку, то вся страна мирно выйдет на улицы. В воскресенье более 100 тысяч человек приняли участие в марше "Народный ультиматум", после которого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.

Но власти применили силу ОМОНовцев, для разгона протестующих. Людям пришлось убегать.

КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Данное решение сегодня вынесли в Большой палате КСУ.

В Украине продлили режим ЧС до конца 2020

В связи с эпидемией коронавируса Кабинет министров продлил в Украине режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года.

НАПК обязали открыть реестр электронных деклараций

29 октября, на внеочередном заседании правительства Украины, во исполнение решения СНБО было принято распоряжение которым обязали Национальное агентство по предупреждению коррупции неотложно восстановить доступ для граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

Здание Конституционного суда закидали фаерами.

Под КСУ прошла акция против скандального решения по борьбе с коррупцией.

Следователи ГБР инициировали досудебное расследование в отношении главы КС Украины Александра Тупицкого, его заподозрили в госизмене.

Президент Владимир Зеленский предложил распустить КСУ.

Землетрясение в Турции

В турецком Измире сильное землетрясение вызвало панику, а в некоторых районах были разрушены здания.

После землетрясения, произошедшего в Эгейском море, прибрежные поселки были затоплены.

Стихийное бедствие разрушило около двух десятков зданий.

Беларусь закрыла границу.

Беларусь с 1 ноября 2020 года временно закрывает границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства.

Новые цены на газ

Традиционно в преддверии зимы в Украине цена на газ выросла почти на 35%.

Какие еще перемены ждут украинцев в ноябре, читайте по ссылке.

Зеленский vs. КСУ

Зеленский прокомментировал демарш судей КСУ, вспомнив о "чертях из политического ада".

Также он написал статью, в которой обвинил "российских марионеток и олигархов" в атаках на демократические институты Украины.

Усик решением судей победил Чисору

В Лондоне на "Уэмбли-Арене" состоялось масштабное шоу профессионального бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing. В главном бою шоу сражались супертяжи украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора.

Хабиб Нурмагомедов назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами в мире

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который недавно объявил о завершении карьеры, назвал лучших боксеров современности.

Украинский футболист стал виновником ДТП в Харькове

Украинский футболист, полузащитник ФК Металлист 1925 Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП в Харькове.

Звезда "Боруссии" Д установил рекорд Лиги чемпионов

Боруссия Дортмунд принимала питерский Зенит в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая на "Сигнал Идуна Парк", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Заря не смогла обыграть Брагу в матче Лиги Европы.

Вторая ракетка мира заразилась коронавирусом

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп заразилась коронавирусом.

Hubble показал кадры столкновения двух галактик

Снимок галактики NGC 34, сделанный космическим телескопом Hubble в безграничной тьме космоса, больше похож на потустороннее биолюминесцентное существо из глубин океана, чем на галактику.

Певица Земфира заболела коронавирусом

Известная российская певица Земфира подцепила COVID-19.

"Танцующий миллионер" стал отцом в 52 года

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и его девушка, 27-летняя модель Шэрон Фонсека стали родителями.

Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись

39-летний Гарик Харламов и 32-летняя Кристина Асмус официально развелись после 8 лет совместной жизни.

Кейт Миддлтон признали самой стильной знаменитостью в Instagram

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон остается одной из самых стильно одетых знаменитостей в Instagram.

Прощальный тур группы "Время и Стекло"

"Время и Стекло" попрощались с поклонниками.

Jerry Heil полностью остригла волосы

Яна Шамаева, более известная как Jerry Heil, решилась на кардинальные изменения во внешности – исполнительница избавилась от длинных волос и побрилась налысо.