Главные события недели: подозрение Порошенко, коронавирус у Зеленской и транш МВФ

1 Председатель Нацслужбы здоровья: Степанов уже определился с кандидатом Глава Минздрава передаст на рассмотрение правительства соответствующие документы для назначения избранного кандидата на должность главы НСЗУ.

2 COVID-19: в Украине начали тестировать пациентов перед плановыми операциями В Украине, гражданам, которые ложатся на плановое лечение, начали делать ИФА-тестирование.

3 Законопроект о медиа: в Минкульте рассказали о предстоящих изменениях Законопроект о медиа нужно принять, но его надо сделать более либеральным и с определением понятия "язык вражды".

4 Подозрение для Порошенко Пятому президенту Петру Порошенко в ГБР вручили подозрение, но его адвокат опроверг это и заявил, что он покинул помещение. Позднее ГБР опубликовало видео того, как Порошенко удалось уклониться от вручения подозрения. ГБР считает, что экс-президент склонил к незаконному указу главу Службы внешней разведки, хотя следствие по этому делу хотело объявить пятому президенту подозрение в захвате власти.

5 Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина Зеленский заявил, что ему выписали штраф за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

8 COVID-19 у первой леди Жена главы украинского государства Владимира Зеленского Елена получила положительный тест на коронавирус COVID-19.

9 Транш МВФ Украина в пятницу полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда (МВФ), сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

10 Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания. Решением Кабмина Украины было отменено проведение пробного ВНО. Тем не менее, пробное внешнее независимое оценивание 15 и 17 июня можно будет пройти в режиме онлайн дома.

12 Украина восстанавливает авиасообщение: куда смогут летать украинцы 15 июня Украина вновь открывает все пункты пропуска в аэропортах и возобновляет международные рейсы.

13 Украинские теннисисты сыграют на выставочном турнире в Сербии Три украинских теннисиста примут участия в соревнованиях в Академии Янко Типсаревича.

14 Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши Президент львовского «Руха» Григорий Козловский рассказал о своей мечте.

15 Фьюри и Джошуа проведут два боя Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что его клиент, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), достиг договоренности о двух боях против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).

16 Усик ждет боя Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что его подопечный должен провести чемпионский бой в хэвивейте как можно скорее.

18 Бразилец Исмаили серьезно травмировал колено. «Шахтер» подтвердил серьезную травму защитника Исмаили.

19 Состоялся турнир по UFC в Лас-Вегасе. В Лас-Вегасе (США) завершился очередной турнир под эгидой UFC - UFC Fight Night 172.

22 Альбом от духовного лидера Далай-лама решил выпустить музыкальный альбом Inner World (Внутренний мир). Дата выхода запланирована на 6 июля и приурочена 85-летию духовного лидера.

23 Звездный развод Келли Кларксон удивила поклонников новостью о том, что разводится с мужем Брэндоном Блэкстоком.

24 Оскар 2021: киноакадемия ввела еще одно новое правило Организаторы решили, что число фильмов, которые будут бороться за награду в категории Лучший фильм теперь будет постоянным.