Главные события недели: захват заложников в Кабмине, гибель Шишова, завершение Олимпиады

Коронавирус в Украине.

За сутки субботы, 7 августа, 2021 года в Украине зафиксировали 619 новых подтвержденных случаев заболеваний COVID-19.

СБУ разоблачила группировку Кивы

В СБУ отчитались о нейтрализации пророссийской группировки, причастной к совершению тяжелых преступлений с целью дестабилизации ситуации в Украине.

В России хотят судить Коломойского

В России завели уголовное дело против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в создании преступного сообщества.

В киевском парке нашли повешенным оппозиционера из Беларуси Виталия Шишова

В киевском парке нашли повешенным белорусского оппозиционера Виталия Шишова, который исчез 2 августа во время пробежки.

Полиция провела осмотр места гибели и обнаружила несколько интересных моментов. В частности, был найден неизвестный след на пне, также вопросы вызывает высота прикрепленной петли.

Вечером возле посольства Беларуси в Киеве собралось много людей, которые устроили акцию протеста.

ЧП в Кабмине

В Киеве мужчина грозил взорвать Кабмин.

Получил контузию, воюя на Донбассе: что известно о мужчине, ворвавшемся с гранатой в Кабмин.

Граната была боевой - мужчине, захватившему заложников в Кабмине, грозит 4 уголовных дела.

"Довела бюрократия": что известно о состоянии захватившего Кабмин АТО-шника.

"Постановка?" Украинцы выдвинули свою версию ЧП с террористом в Кабмине.

Украинцам откроют неизвестные детали "Иловайского котла"

Генпрокуратура выложит в сеть ранее засекреченные материалы расследования дела об "Иловайском котле", - из 300 томов сейчас около 70 находятся под грифом "секретно".

Новые подробности об избившем танцора Дорофеевой УГОшнике

Сотрудника Управления государственной охраны, который 1 августа жестоко избил танцора Нади Дорофеевой Евгений Беспалый уже не первый раз нападет на людей. Так, соседи мужчины рассказали, что недавно Беспалый уже избил человека, но тогда уголовное дело открывать не стали.

Смерть Александра Ройтбурда

Стало известно о смерти известного украинского художника Александра Анатольевича Ройтбурда.

Украинские политики выразили в соцсетях свои соболезнования в связи со смертью художника.

"Телеграф" также напомнил, что известно об умершем Ройтбурде.

"Шахтер", "Заря" и "Колос" узнали соперников в еврокубках

В понедельник, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сборная Украины стала триумфатором чемпионата мира по ММА

Сборная Украины по ММА заняла первое общекомандное место в медальном рейтинге на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди детей, юношей и юниоров

Отец Ломаченко занялся подготовкой Усика

Известный украинский тренер и отец боксера Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко занялся тренировкой Александра Усика накануне его боя с Энтони Джошуа.

Украинка Магучих угодила в скандал из-за фото с россиянкой на Олимпиаде

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, завоевавшая "бронзу" на Олимпиаде в Токио, попала в скандал из-за фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, одержавшей победу на соревнованиях.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали скандал и пообещали, что после возвращения Магучих из Токио у них будет разговор на эту тему.

Закрытие Олимпиады в Токио

В воскресенье, 8 августа, в Токио состоялась церемония закрытия Олимпийских игр.

Сборная Украины завоевала 19 медалей на Играх в Японии, превзойдя по этому показателю предыдущий спортивный форум в Рио (11 медалей), правда, на этот раз у украинской команды только одно "золото".

Зинченко и Седан сообщили о пополнении в семье

В семье полузащитника национальной сборной Украины по футболу Александра Зинченко и его супруги Влады Зинченко (Седан) 1 августа родилась дочь.

Крымнашисту Филиппу Киркорову все же запретили въезд в Украину

Российскому артисту Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года за посещение Крымского полуострова.

Белорусские группы NAVIBAND и VAL вошли в список "врагов государства"

Белорусские группы NAVIBAND и VAL добавили в список запрещенных музыкальных групп и коллективов в Беларуси.

Кейт Миддлтон поделилась очаровательным фото принцессы Шарлотты

Герцог и герцогиня Кембриджские поделились новой фотографией своей дочери - принцессы Шарлотты