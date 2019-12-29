Главные события недели: обмен пленными, суд над Антоненко и Кузьменко, новая глава ГБР, прекращение деятельности ГПУ и другие

4 Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

5 Католики по всему миру отметили один из главных праздников - Рождество Христово. Во всех католических церквях и храмах прошли праздничные мессы, которые посетили сотни прихожан. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил украинцев, которые праздновали Рождество.

6 В НБУ считают, что состояние финансового сектора сейчас едва ли не лучшее за всю историю независимой Украины. В Нацбанке считают, что состояние финансового сектора сегодня едва ли не лучшее за годы независимости Украины, а имеющиеся риски для финансовой стабильности несущественны.

7 Президент Украины стал политиком 2019 года Самым успешным политиком года эксперты считают Зеленского.

8 Генпрокуратура Украины прекращает существование Институт генеральной прокуратуры Украины прекращает свою работу.

9 Украина заключила контракт на поставку второй партии Javelin Минобороны заключило контракты на поставку второй партии американских "Javelin".

10 Зеленский назначил новую главу ГБР вместо Трубы Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР) и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.

14 В воскресенье, 29 декабря, в Донецкой области проходит масштабный обмен пленными, о котором договорились лидеры нормандской четверки в Париже в начале декабря. 29 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов. Украинцы, которых незаконно удерживали подконтрольные России боевики на Донбассе, вернулись на Родину. Обмен пленными начался около 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Он длился более 4 часов. В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев. В числе освобожденных украинцев журналист Станислав Асеев (известный также как Васин). Телеграф вел онлайн-трансляцию процесса обмена. О том, как это происходило можно прочитать здесь.

16 УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов. Мадридский Реал стал лучшим клубом в истории Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) по иторам 1955 -2019 годов.

17 Ярмоленко может покинуть Вест Хэм Руководство и тренерский штаб «Вест Хэма» определились с трансферными задачами, которые будет пытаться решить клуб в ближайшее окно.

18 Шахматист Эльянов не хочет выступать за Украину Павел Эльянов намерен прекратить выступления под национальным флагом.

19 В Испании вынесли приговор по делу Зозули Контрольно-дисциплинарный комитет постановил, что матч Райо Вальекано будет доигран при закрытых трибунах.

20 Состоялась гонка преследования в рамках традиционной Рождественской гонки. В немецком Гельзенкирхене, на стадионе Veltins-Arena, в рамках традиционной Рождественской гонки (World Team Challenge) прошла финальная гонка преследования. Предлагаем вам ознакомиться с результатами.

21 Американец Джервонта Дэвис дебютировал в легком весе с победы. В Атланте (США) состоялся бой за титул чемпиона WBA Regular в легком весе между американцем Джервонтой Дэвисом и представителем Кубы Юриоркисом Гамбоа.

22 Смартфоны серии Vivo X30 дебютировали всего неделю назад, а уже успели попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Старший Vivo X30 Pro побил рекорд самой массовой фотоэстафетой. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали наибольшее количество людей, которые сделали фотографию с помощью одного смартфона.

23 Работа украинской группы Jinjer вошла в топ-50 лучших метал-альбомов десятилетия. Пластинка украинской группы Jinjer попала в топ-50 лучших метал-альбомов десятилетия, который опубликовал журнал Metal Hammer по итогам голосования среди читателей.

24 SpaceX финально испытала аварийную систему спасения капсулы Crew Dragon. Первые тестовые испытания корабля Starship начались в сентябре 2019 года — до этого SpaceX тестировала базовую версию капсулы под названием Starhopper.

25 Один из iPhone от Apple стал лидером продаж среди смартфонов в 2019 году. Если верить данным исследования компании Counterpoint Research, iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2019 года. Эту позицию он занимает с четвертого квартала 2018 года.

26 Дата развода Майли Сайрус и Лиама Хемсворта Звездная пара пришла к соглашению относительно официального бракоразводного процесса.

27 Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек.

28 Названо имя еще одного судьи Нацотбора Евровидения-2020 Украинская исполнительница впервые стала членом жюри Национального отбора Евровидение в Украине в 2020 году.

29 Наталка Карпа впервые стала мамой 38-летняя украинская певица Наталка Карпа впервые стала мамой, родив первенца.

30 Трилогия "50 оттенков серого" стали самой продаваемой книгой десятилетия Вся серия разошлась общим тиражом в почти 35 миллионов экземпляров.

31 Песня Smells Like Teen Spirit набрала миллиард просмотров на YouTube. Клип на песню Smells Like Teen Spirit группы Nirvana стал одним из самых просмотренных музыкальных видео 90-х, набрав миллиард просмотров на YouTube.

32 Элина Иващенко одержала победу в 10 сезоне вокального шоу "Х-Фактор". Главный кубок "Х-фактора" завоевала 17-летняя Элина Иващенко. Участница еженедельно поражала зрителей и судей своим невероятным голосом, на сцене шоу она выполняла самые разнообразные хиты: от Тины Кароль до Demi Lovato.