Главные события недели: обмен пленными, суд над Антоненко и Кузьменко, новая глава ГБР, прекращение деятельности ГПУ и другие

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Президент России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.
В МИД выразили решительный протест в связи с открытием железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив.
В ЕС назвали открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под стражей.
Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде ареста для Андрея Антоненко (Riffmsater), который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Антоненко просил суд освободить его из-под стражи и обещал сотрудничать со следствием.
Следствие нашло совпадения в составе мины, изъятой у Антоненко и веществом, использованным в подрыве автомобиля Шеремета.
Суд оставил подозреваемую в убийстве Шеремета под арестом.
Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
Кузьменко просила Апелляционный суд отменить ее арест и рассчитывает, что сможет не только доказать свою непричастность к этому преступлению, но и вернуть доверие пациентов и свою репутацию.
Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявляет, что приложит все усилия в юридическом русле, чтобы доказать невиновность своей подзащитной.
Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.
Католики по всему миру отметили один из главных праздников - Рождество Христово.
Во всех католических церквях и храмах прошли праздничные мессы, которые посетили сотни прихожан.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил украинцев, которые праздновали Рождество.
В НБУ считают, что состояние финансового сектора сейчас едва ли не лучшее за всю историю независимой Украины.
В Нацбанке считают, что состояние финансового сектора сегодня едва ли не лучшее за годы независимости Украины, а имеющиеся риски для финансовой стабильности несущественны.
Президент Украины стал политиком 2019 года
Самым успешным политиком года эксперты считают Зеленского.
Генпрокуратура Украины прекращает существование
Институт генеральной прокуратуры Украины прекращает свою работу.
Украина заключила контракт на поставку второй партии Javelin
Минобороны заключило контракты на поставку второй партии американских "Javelin".
Зеленский назначил новую главу ГБР вместо Трубы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР) и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.
Разумков подписал Избирательный кодекс с правками президента
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента (№0978).
Владимир Зеленский ознакомился с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, который ранее был разрушен из-за наводнения.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 декабря, находился с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.
Владимир Зеленский отметил тот факт, что мост через Чечву удалось построить быстро и за небольшие деньги.
Также он рассказал, где отметит Новый год.
Обвиняемые в теракте в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена
Фрунзенский райсуд Харькова признал виновными обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, приговорил их к пожизненному заключению, но тут же изменил меру пресечения на личное обязательство и освободил их.
Прокурор Владимир Лымарь объяснил такие действия международными обязательствами Украины.
Потерпевшие по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове будут обжаловать изменение меры пресечения обвиняемым.
В воскресенье, 29 декабря, в Донецкой области проходит масштабный обмен пленными, о котором договорились лидеры нормандской четверки в Париже в начале декабря.
29 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов. Украинцы, которых незаконно удерживали подконтрольные России боевики на Донбассе, вернулись на Родину. Обмен пленными начался около 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Он длился более 4 часов.
В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев.
В числе освобожденных украинцев журналист Станислав Асеев (известный также как Васин).
Телеграф вел онлайн-трансляцию процесса обмена. О том, как это происходило можно прочитать здесь.
Нападающий Назарий Русин возвращается в Динамо.
21-летний украинский нападающий Назарий Русин вернулся в строй киевского Динамо. Об этом сообщает официальный сайт "бело-голубых".
УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов.
Мадридский Реал стал лучшим клубом в истории Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) по иторам 1955 -2019 годов.
Ярмоленко может покинуть Вест Хэм
Руководство и тренерский штаб «Вест Хэма» определились с трансферными задачами, которые будет пытаться решить клуб в ближайшее окно.
Шахматист Эльянов не хочет выступать за Украину
Павел Эльянов намерен прекратить выступления под национальным флагом.
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Контрольно-дисциплинарный комитет постановил, что матч Райо Вальекано будет доигран при закрытых трибунах.
Состоялась гонка преследования в рамках традиционной Рождественской гонки.
В немецком Гельзенкирхене, на стадионе Veltins-Arena, в рамках традиционной Рождественской гонки (World Team Challenge) прошла финальная гонка преследования. Предлагаем вам ознакомиться с результатами.
Американец Джервонта Дэвис дебютировал в легком весе с победы.
В Атланте (США) состоялся бой за титул чемпиона WBA Regular в легком весе между американцем Джервонтой Дэвисом и представителем Кубы Юриоркисом Гамбоа.
Смартфоны серии Vivo X30 дебютировали всего неделю назад, а уже успели попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Старший Vivo X30 Pro побил рекорд самой массовой фотоэстафетой.
Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали наибольшее количество людей, которые сделали фотографию с помощью одного смартфона.
Работа украинской группы Jinjer вошла в топ-50 лучших метал-альбомов десятилетия.
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SpaceX финально испытала аварийную систему спасения капсулы Crew Dragon.
Первые тестовые испытания корабля Starship начались в сентябре 2019 года — до этого SpaceX тестировала базовую версию капсулы под названием Starhopper.
Один из iPhone от Apple стал лидером продаж среди смартфонов в 2019 году.
Если верить данным исследования компании Counterpoint Research, iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2019 года. Эту позицию он занимает с четвертого квартала 2018 года.
Дата развода Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Звездная пара пришла к соглашению относительно официального бракоразводного процесса.
Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек.
Названо имя еще одного судьи Нацотбора Евровидения-2020
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