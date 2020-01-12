Главные события недели: Авиакатастрофа в Иране, Зеленский в Омане, скандал в королевской семье и другие

Годовщина получения Украиной Томоса
Год назад Украина получила Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
США поздравили Украину с годовщиной получения Томоса.
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Православная Церковь Украина состоялась, однако нужно еще много работать.
Зеленский в Омане провел еще одну важную встречу
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Омане с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршидом обсудили активизацию инвестиционного сотрудничества.
Число погибших животных из-за пожаров в Австралии перевалило за 1 миллиард
Сейчас уже свыше 800 миллионов погибших животных только в Новом Южном Уэльсе. Эта цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. Вне всякого сомнения, в целом потери уже превысили 1 миллиард.
Давка на похоронах Сулеймани: количество жертв возросло
Количество погибших во время давки на церемонии прощания с командующим силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман достигло 56 человек.
Авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, на его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
В столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал украинской авиакомпании МАУ.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все летевшие на самолете погибли.
Авиалайнер направлялся из столицы Ирана в Киев. Авария произошла вскоре после вылета из аэропорта.
Телеграф вел текстовую трансляцию, с которой можно ознакомиться по этой ссылке.
В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке.
Сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это был его нападение и готовятся другие.
Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что ракетные удары Тегерана по двум военным базам в Ираке, где расположен американский военный контингент, – это пока лишь "пощечина" для США, и выдвинул требование к Вашингтону вывести войска из региона.
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали.
Также Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана.
Палата общин парламента Британии одобрила законопроект о выходе страны из ЕС.
Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза
Инфляция в Украине в 2019г замедлилась до 4,1%.
Потребительская инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году и стала минимальной за последние 6 лет, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.
США вводят санкции против 8 высокопоставленных представителей иранских властей, имевших отношение к ракетному обстрелу Ирака.
Секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани, командующий ополчением "Басидж" бригадный генерал Голямреза Солеймани и еще шесть высокопоставленных иранских лиц оказались под санкциями США за ракетный обстрел Ираном баз в Ираке.
США также расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей железа и стали.
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции в отношении Ирана окажут серьезное негативное влияние на иранскую экономику.
Иран выражает соболезнования и сожалеет о сбитом украинском самолете.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
СМИ сообщили, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хоменеи настоял на том, что бы официальный Тегеран публично признал свою вину в крушении самолета авиакомпании МАУ.
Амир Али Хаджизаде взял на себя ответственность за крушение украинского самолета.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на признание Ираном вины в авиакатастрофе украинского самолета.
Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, должны вернуть уже на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
Позже Зеленский обратился к украинскому народу по поводу ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране.
Нацполиция задержала группу киллеров, подозреваемых в убийстве ветерана АТО Амины Окуевой.
Правоохранители задержали группу киллеров, обоснованно подозреваемых в убийстве чеченского добровольца АТО Амины Окуевой и тяжелом ранении ее мужа в 2017 году.
Одним из задержанных подозреваемых в убийстве общественной активистки и военнослужащего Амины Окуевой является организатор этого преступления.
Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Ман Сити
Защитник Шахтера Николай Матвиенко заинтересовал представителей Манчестер Сити.
Названа новая дата боя Усика и Чисоры
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора могут провести бой 28 марта 2020 года.
Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года
Вингер «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки в 2019 году
Александр Зинченко превзошел по стоимости остальных украинских игроков.
Футбольный портал Transfermarkt обновил стоимость украинских футболистов.
Список возглавил игрок Манчестер Сити Александр Зинченко, которого оценили в 30 миллионов евро. За ним последовал вингер Динамо Виктор Цыганков, стоимостью в 20 миллионов. На третьем месте оказался игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко - 15 миллионов.
Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч с Кипром 26 мая.
Определился соперник сборной Украины в одном из спаррингов, которые она проведет накануне старта в финальном турнире Евро-2020.
Ломаченко стихом объяснил скандальный пост с российским спецназом
Украинский боксер Василий Ломаченко (14–1, 10 КО) опубликовал видео в соцсети Instagram, в котором обратился к читателям в стихотворной форме.
Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко может отправиться в аренду.
По информации Sunday Mirror, руководство Молотобойцев готово выслушать предложения по аренде 30-летнего футболиста.
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш умер во время преодоления седьмого спецучастка ралли-марафона "Дакар-2020".
12 января, в ходе преодоления седьмого спецучастка ралли "Дакар" скончался 40-летний мотоциклист из Португалии Паулу Гонсалвеш.
Названы имена победителей Золотого глобуса 2020
В начале января состоялась премия Золотой глобус 2020, которая вчера, 5 января, назвала своих победителей.
Официально: Колин Фаррелл сыграет злодея в "Бэтмене"
Не прошло и суток с момента публикации в Twitter серии снимков со съемочной площадки "Бэтмена" в Лондоне, на которых пытливые фанаты рассмотрели актера, напоминающего Колина Фаррелла, как Мэтт Ривз поспешил подтвердить общие догадки.
Очередная королевская свадьба запланирована в этом году.
31-летняя внучка королевы Елизаветы II выходит замуж за бизнесмена Эдуардо Мапелли Моцци весной 2020 года. Букингемский дворец не разглашает никаких подробности о свадебной церемонии, а центральные телеканалы не будут вести прямое включение из королевского праздника.
У известного певца диагностировали болезнь Лайма.
Американский исполнитель Джастин Бибер только сейчас возвращается к творчеству и вместе с этим появится в новом документальном фильме о себе. Журналистам удалось быстрее его посмотреть и узнать, что у артиста обнаружили болезнь Лайма.
Украинская лента "Посторонний" победила на Международном кинофестивале фильмов ужасов
В Лос-Анджелесе на международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинский эзотерический детектив "Посторонний" победил в номинации лучший оригинальный сценарий
Организаторы Нацотбора на Евровидение 2020 объявили о старте продаж билетов.
Организаторы Евровидения в Украине объявили о старте продаж билетов на Национальный отбор, который состоится в феврале 2020 года.
Украинская певица MARUV, которая не отказывается от гастролей в РФ, в очередной раз стала жертвой ограбления. В Киеве у нее украли сумку с деньгами и документами.
О неприятном инциденте MARUV рассказала в инстаграм-сторис. Артистка обратилась к поклонникам с просьбой предоставить информацию, если кто-то был свидетелем дерзкого ограбления, и помочь вернуть потерянные вещи.
Звезду "Джокера" взяли под стражу во время проведения акции.
Голливудского актера, продюсера и музыканта Хоакина Феникса арестовали во время проведения акции, организованной американской актрисой и общественной активисткой Джейн Фондой.
Личная жизнь принца Гарри и Меган Маркл стала главной темой недели. Герцоги Сассекские сложили королевские обязанности и готовятся начать новую жизнь.
Одновременно в СМИ поговаривают, что Меган четко знает, чем будет заниматься, ведь уже начала сотрудничество с киностудией Disney.
Королевская семья пытается помочь герцогам Сассекским после их резонансного заявления о сложении полномочий.
Елизавета II запланировала большое семейное совещание, на которое пригласила и принца Гарри. По словам инсайдеров, внук Ее Величества принял приглашение.
Супруги, нарушившие все действующие нормы королевского семейства, уже получили волну осуждения общественности. Теперь настало время представителям семьи высказать собственное мнение. Первым на это решился принц Уильям.