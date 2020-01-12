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Воскресенье, 12.01.2020
Витренко: Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома"
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Главные события недели: Авиакатастрофа в Иране, Зеленский в Омане, скандал в королевской семье и другие
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Главные события недели: Авиакатастрофа в Иране, Зеленский в Омане, скандал в королевской семье и другие

Главные события недели: Авиакатастрофа в Иране, Зеленский в Омане, скандал в королевской семье и другие
21:57 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Годовщина получения Томоса. Зеленский в Омане. Трагедия авиалайнера МАУ. Иранские удары по объектам США в Ираке. Задержание подозреваемых в убийстве Окуевой и другое.

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Все по теме:

Авиакатастрофа, США, Иран, Австралия, МАУ, Оман, Амина Окуева, Владимир Зеленский, Brexit.
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