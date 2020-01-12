Главные события недели: Авиакатастрофа в Иране, Зеленский в Омане, скандал в королевской семье и другие

2 Зеленский в Омане провел еще одну важную встречу Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Омане с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршидом обсудили активизацию инвестиционного сотрудничества.

4 Давка на похоронах Сулеймани: количество жертв возросло Количество погибших во время давки на церемонии прощания с командующим силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман достигло 56 человек.

5 Авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, на его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. В столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал украинской авиакомпании МАУ. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все летевшие на самолете погибли. Авиалайнер направлялся из столицы Ирана в Киев. Авария произошла вскоре после вылета из аэропорта. Телеграф вел текстовую трансляцию, с которой можно ознакомиться по этой ссылке.

7 Палата общин парламента Британии одобрила законопроект о выходе страны из ЕС. Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза

8 Инфляция в Украине в 2019г замедлилась до 4,1%. Потребительская инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году и стала минимальной за последние 6 лет, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.

9 США вводят санкции против 8 высокопоставленных представителей иранских властей, имевших отношение к ракетному обстрелу Ирака. Секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани, командующий ополчением "Басидж" бригадный генерал Голямреза Солеймани и еще шесть высокопоставленных иранских лиц оказались под санкциями США за ракетный обстрел Ираном баз в Ираке. США также расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей железа и стали. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции в отношении Ирана окажут серьезное негативное влияние на иранскую экономику.

11 Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, должны вернуть уже на следующей неделе. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Позже Зеленский обратился к украинскому народу по поводу ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране.

12 Нацполиция задержала группу киллеров, подозреваемых в убийстве ветерана АТО Амины Окуевой. Правоохранители задержали группу киллеров, обоснованно подозреваемых в убийстве чеченского добровольца АТО Амины Окуевой и тяжелом ранении ее мужа в 2017 году. Одним из задержанных подозреваемых в убийстве общественной активистки и военнослужащего Амины Окуевой является организатор этого преступления.

13 Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Ман Сити Защитник Шахтера Николай Матвиенко заинтересовал представителей Манчестер Сити.

14 Названа новая дата боя Усика и Чисоры Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора могут провести бой 28 марта 2020 года.

15 Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года Вингер «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки в 2019 году

16 Александр Зинченко превзошел по стоимости остальных украинских игроков. Футбольный портал Transfermarkt обновил стоимость украинских футболистов. Список возглавил игрок Манчестер Сити Александр Зинченко, которого оценили в 30 миллионов евро. За ним последовал вингер Динамо Виктор Цыганков, стоимостью в 20 миллионов. На третьем месте оказался игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко - 15 миллионов.

17 Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч с Кипром 26 мая. Определился соперник сборной Украины в одном из спаррингов, которые она проведет накануне старта в финальном турнире Евро-2020.

18 Ломаченко стихом объяснил скандальный пост с российским спецназом Украинский боксер Василий Ломаченко (14–1, 10 КО) опубликовал видео в соцсети Instagram, в котором обратился к читателям в стихотворной форме.

19 Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко может отправиться в аренду. По информации Sunday Mirror, руководство Молотобойцев готово выслушать предложения по аренде 30-летнего футболиста.

20 Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш умер во время преодоления седьмого спецучастка ралли-марафона "Дакар-2020". 12 января, в ходе преодоления седьмого спецучастка ралли "Дакар" скончался 40-летний мотоциклист из Португалии Паулу Гонсалвеш.

21 Названы имена победителей Золотого глобуса 2020 В начале января состоялась премия Золотой глобус 2020, которая вчера, 5 января, назвала своих победителей.

22 Официально: Колин Фаррелл сыграет злодея в "Бэтмене" Не прошло и суток с момента публикации в Twitter серии снимков со съемочной площадки "Бэтмена" в Лондоне, на которых пытливые фанаты рассмотрели актера, напоминающего Колина Фаррелла, как Мэтт Ривз поспешил подтвердить общие догадки.

23 Очередная королевская свадьба запланирована в этом году. 31-летняя внучка королевы Елизаветы II выходит замуж за бизнесмена Эдуардо Мапелли Моцци весной 2020 года. Букингемский дворец не разглашает никаких подробности о свадебной церемонии, а центральные телеканалы не будут вести прямое включение из королевского праздника.

24 У известного певца диагностировали болезнь Лайма. Американский исполнитель Джастин Бибер только сейчас возвращается к творчеству и вместе с этим появится в новом документальном фильме о себе. Журналистам удалось быстрее его посмотреть и узнать, что у артиста обнаружили болезнь Лайма.

25 Украинская лента "Посторонний" победила на Международном кинофестивале фильмов ужасов В Лос-Анджелесе на международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинский эзотерический детектив "Посторонний" победил в номинации лучший оригинальный сценарий

26 Организаторы Нацотбора на Евровидение 2020 объявили о старте продаж билетов. Организаторы Евровидения в Украине объявили о старте продаж билетов на Национальный отбор, который состоится в феврале 2020 года.

27 Украинская певица MARUV, которая не отказывается от гастролей в РФ, в очередной раз стала жертвой ограбления. В Киеве у нее украли сумку с деньгами и документами. О неприятном инциденте MARUV рассказала в инстаграм-сторис. Артистка обратилась к поклонникам с просьбой предоставить информацию, если кто-то был свидетелем дерзкого ограбления, и помочь вернуть потерянные вещи.

28 Звезду "Джокера" взяли под стражу во время проведения акции. Голливудского актера, продюсера и музыканта Хоакина Феникса арестовали во время проведения акции, организованной американской актрисой и общественной активисткой Джейн Фондой.

29 Личная жизнь принца Гарри и Меган Маркл стала главной темой недели. Герцоги Сассекские сложили королевские обязанности и готовятся начать новую жизнь. Одновременно в СМИ поговаривают, что Меган четко знает, чем будет заниматься, ведь уже начала сотрудничество с киностудией Disney.