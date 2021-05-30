Главные события недели: "авиаблокада" Беларуси, открытие центров вакцинации в Украине, гибель экс-главы СВР

Коронавирус в Украине

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 1703 человека с коронавирусом, из них в больницы попали 1330 человек.

"Авиаблокада" Беларуси

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 среды, 26 мая. Также украинские самолеты не смогут летать над территорией Беларуси.

Кроме того, появился список авиакомпаний, которые ввели запреты на полеты через Беларусь.

Арест девушки Протасевича

В Минске помимо бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали и его девушку, гражданку РФ Софью Сапегу.

После этого ей инкриминировали участие в работе канала "Черная книга Беларуси", который публиковал информацию о силовиках, и арестовали на два месяца.

Поддерживающего Лукашенко скандального нардепа исключили из фракции "Слуга народа"

Скандального народного депутата Украины Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Сам Шевченко сказал, что это уже давно намечалось, но "слуги" ждали какого-то резонанса. При этом, он говорит, что и сам давно думал уходить из фракции.

Более подробно об этом читайте в материале "Телеграф": Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял

Новый собственник "УП"

Генеральный директор группы компаний Dragon Capital Томаш Фиала стал владельцем интернет-издания "Украинская правда".

На египетском курорте скончался экс-глава украинской разведки

28 мая в больнице Дахаба в Египте скончался бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.

Украина закрывает небо для белорусских самолетов, Минск готовит ответные шаги

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, одобрил запрет использовать воздушное пространство страны зарегистрированнымв Беларуси самолетам с начала суток субботы, 29 мая.

В ответ на это Беларусь решила приостановить поставки бензина А-95 в Украину.

Кроме того, Беларусь вводит индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров.

После этого стало известно, что в МИД Украины создали и передали в СНБО список пособников режима Александра Лукашенко, против которых, возможно, введут санкции.

В Украине открыли Центры массовой вакцинации от коронавируса

В субботу, 29 мая, в Киеве, Львове открыли центры вакцинации от COVID-19, клиентами которых стали украинцы, зарегистрировавшиеся в список ожидания прививок от коронавируса в приложении "Дія" или в контакт-центре Минздрава.

Вместе с тем, в Минздраве заявили, что в Украине уже более 1 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19.

В Киеве протестовали сторонники Стерненко

Сторонники активиста Сергея Стерненко вновь пришли к Офису президента Украины.

Роберто Де Дзерби официально возглавил "Шахтер"

Во вторник, 25 мая, итальянский специалист Роберто Де Дзерби стал главным тренером "Шахтера".

Лига Европы

В Лиге Европы сезона 2020/21 был сыгран решающий матч. В финале турнира "Вильярреал" в серии послематчевых пенальти одолел "Манчестер Юнайтед".

Экс-игрока сборной Украины Шевчука задержали в Киеве

Поздно вечером пятницы, 28 мая, в центре Киева задержали экс-игрока ФК "Шахтер" и сборной Украины Вячеслава Шевчука на Porsche. Он был состоянии в алкогольного опьянения.

Накануне игрок праздновал 85-летие донецкой команды.

Позже Шевчук извинился за пьяную езду в Киеве.

Украинка одолела экс-первую ракетку мира на старте Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) уверенно обыграла немку Анжелик Кербер (№27 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Франции-2021

Украина может ввести санкции против еще ряда известных российских актеров

Министерство культуры и информационной политики Украины может дополнить список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности страны. На этот раз "черный список" могут пополнить еще 11 российских актеров.

Притула уже трижды папа

25 мая популярный украинский телеведущий Сергей Притула стал отцом в третий раз. У шоумена родилась вторая доченька, которую назвали Стефания.

"Миссис Украина 2021" Татьяна Ровная вступила в свои обязанности

27 мая в Киеве отгремел международный конкурс красоты "Миссис Украина 2021". Самой красивой из замужних конкурсанток стала многодетная мама из Днепра - 33-летняя Татьяна Ровная.

Тилль Линдеманн анонсировал новый клип в советской стилистике

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн уже пару месяцев интригует своих поклонников фотографиями, которые делает в советской стилистике. Оказывается все эти снимки были сделаны во время съемок нового клипа музыканта.

Солистка Go_A прокомментировала баллы от жюри

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко прокомментировала ситуацию с низкими баллами на "Евровидении-2021" от жюри.

Также она отреагировала на слухи о романтических отношениях с солистом рок-группы из Италии Maneskin Дамианом Давидом.