Главные события недели: "Отставка" Гончарука, прощание с погибшими в Иране и вирус в Китае

1 Офис генпрокурора открыл дело против бывшего директора ГБР Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Экс-директор ГБР рассказал о двух составляющих расследования против него.

2 Украина возвращается в ПАСЕ В комитете Верховной Рады проголосовали за возобновление участия Украины в работе ПАСЕ. Целью возврата украинской делегации к работе в ассамблее в пояснительной записке назвали недопущение сохранения в Европе ситуации, сложившейся в результате агрессии России, а также доведение объективной информации о противоправных действиях РФ на оккупированных территориях Украины.

3 Умер известный украинский спортивный журналист На 74-м году жизни умер многолетний президент ассоциации спортивных журналистов Украины и член НОК Украины Михаил Волобуев. В последние годы известный журналист боролся с тяжелой болезнью. Президентом ассоциации спортивных журналистов Украины Волобуев стал в 1999 году, а с 2000 года он был членом Международной Ассоциации спортивной прессы (АIPS). В течение 11 лет Волобуев занимал должность пресс-аташе НСК Олимпийский

4 Названы имена номинантов на премию "Оскар-2020" Американская киноакадемия в Лос-Анджелесе объявила номинантов на премию "Оскар-2020". Фильмы "Джокер" Тодда Филлипса и "Ирландец" Мартина Скорсезе стали номинантами премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" в категории "Лучший фильм".

5 Разговор Зеленского и Трюдо Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий за последнее время телефонный разговор, во время которого обсудили катастрофу самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

8 В Украине с апреля для женщин увеличится пенсионный возраст В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев. Начиная с 1 января 2028 пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа. Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

9 Правительство РФ подает в отставку, а для Медведева Путин создаст должность зампреда Совета безопасности Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву. Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним, сообщили в пресс-службе Кремля. Дмитрий Кулеба прокомментировал отставку правительства России.

10 Израильский Фонд Вольфа назвал лауреатов премии 2020 года Премия Вольфа является одной из самых авторитетных для ученых по всему миру. Она выдается в шести категориях — математика, физика, химия, медицина, сельское хозяйство и искусство. Победители премии получают диплом и награду в $100 тыс.

11 Прослушка премьер-министр Украины Алексей Гончарук Вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица. Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На записях мужчина с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя "полным профаном" в экономике. После этого в соцсетях была распространена информация о том, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении.

12 Украина в ТКГ призывает СММ ОБСЕ провести повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске в четверг заявила о необходимости проведения представителями СММ ОБСЕ повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения. Украинская сторона в Минске также предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках на Донбассе.

13 Нацполиция открыла дела по возможной слежке за Йованович, а Аваков предложил США присоединиться к расследованию В МВД Украины заявляют, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможном незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович, а после их исследования Нацполиция открыла уголовные производства по этому поводу.

14 В четверг, 16 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась мужская спринтерская гонка Украинские биатлонисты выдали лучшую мужскую гонку сезона. Сразу четверо подопечных Юрая Санитры закрыли все мишени. Артем Прима и Дмитрий Пидручный к идеальной стрельбе добавили приличную скорость, благодаря чему заняли места десятке сильнейших..

16 ОГП еще раз отправил запрос в Иран по поводу возвращения "черных ящиков" рейса PS752 Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный запрос на возвращение "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в районе Тегерана 8 января.

17 В пятницу, 17 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась женская эстафетная гонка Женская сборная Украины была представлена в олимпийскими чемпионками: сестрами Семеренко, Юлией Джимой и Еленой Пидгрушной. Долгое время украинки были в числе претенденток на медали, однако на последней стрельбе Елена Пидгрушная использовала три дополнительных патрона, после чего вела борьбу лишь за пятую позицию.

18 ГБР в очередной раз вызвало Петра Порошенко на допрос В Государственном бюро расследований сообщили, что проводят расследования по ряду криминальных производств, и Петр Порошенко должен быть допрошен по ним в качестве свидетеля. Сам Порошенко отменил из-за этого поездку в Швейцарию и ожидает вручения повесток ГБР согласно нормам УПК.

19 Кабинет министров обнародовал информацию о зарплате министров Правительство обнародовало информацию о заработной плате членов Кабинета министров Украины. Так средняя заработная плата Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году составила 60,479 тыс. грн.

20 Глава МВФ предупредила об угрозе Великой депрессии в мировой экономике Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика может вернуться в эпоху Великой депрессии 1920-х годов.

21 Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране, доставили в Украину. В "Борисполе" прошла церемония прощания 19 января тела украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране, доставили в Украину. В аэропорту "Борисполь" их встретили первые лица государства и сотни украинцев, в том числе - родственники погибших. 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". 11 января Иран признал, что пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев, в частности, пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова и девять членов экипажа - пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб. 16 января стало известно, что завершилась идентификация тел погибших украинцев - эксперты МВД получили ДНК-профили останков всех 11-ти человек.

22 Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" PS752 Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар в воскресенье отказался от планов отправить регистраторы полета со сбитого самолёта МАУ за границу для анализа, на следующий день после того, как он сказал, что их отправят в Киев.

23 Смертельный вирус в Китае Количество людей, которые заразились таинственным вирусом, который недавно появился в Китае, значительно превышает официальные данные. Сейчас китайские власти подтвердили более 60 случаев заражения этим вирусом, но согласно оценкам британских экспертов, этот показатель на самом деле приближается непосредственно к 1700.