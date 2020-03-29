Главные события недели: режим ЧС и карантин, переговоры с МВФ, правки в госбюджете и другое

Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тыс. человек, количество инфицированных - 672 тыс.
По состоянию на 15:00 киевскому времени воскресенья в мире насчитывалось 672 666 человек, инфицированных Covid-19, скончались 31 845 человек, поправились почти 140 тысяч.
По состоянию на 28 марта в Украине было зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
У депутата "Слуги народа" Владимира Ватраса и внефракционного депутата Анны Скороход выявлен коронавирус
Весенний призыв
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас.
Увеличение субсидий
Кабинет министров Украины планирует ввести дополнительную компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг на период карантина для 3 млн домохозяйств - получателей субсидий, путем увеличения социальных нормативов пользования такими услугами.
Пенсии в Украине
С мая текущего года произойдет индексация трудовых пенсий на 11%, а пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную прибавку к пенсии 500 гривень.
Эпидемия COVID-19: Правительство Украины ввело почасовую оплату для медиков
Кабинет министров Украины ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, которые непосредственно занимаются лечением украинцев от коронавирусной болезни COVID-19.
Чрезвычайную ситуацию вводят по всей Украине: карантин продлили
Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране за 30 дней до 24 апреля текущего года.
Министр здравоохранения Украины Илья Емец инициировал ужесточение ограничительных мер для более эффективной борьбы с коронавирусом.
"Пасха дома": Зеленский анонсировал новый проект
В связи с распространением коронавируса в Украине и большими рисками для населения Зеленский провел встречу в главами ПЦУ и анонсировал новый проект.
Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с городскими головами областных центров и председателями областных горгосадминистраций относительно нераспространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Больничные: В Украине вырос средний показатель выплат
В Украине за прошедший месяц наблюдается повышение среднего показателя больничных выплат, относительно показателя в прошлом году.
Помощь МВФ
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах относительно новой программы EFF для Украины, а также назвала условия, при которых ранее оговоренное финансирование на сумму $5,5 млрд может быть увеличено.
Украинская власть не рассматривает вариант с дефолтом и рассчитывает на договоренности с МВФ как по увеличению потенциального финансирования, так и дополнительной помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
Президент украинского государства рассказал, что Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8млрд.
Мера пресечения экс-главе МИД
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.
Президент провел ряд кадровых перестановок в ВСУ
Зеленский разделил должности главкома ВСУ и начальника Генштаба, назначил Хомчака – главкомом ВСУ, а Корнийчука – начальником Генштаба.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим объединенных сил Вооруженных сил Украины.
В связи с ЧС в Украине Кабмин провел предварительную работу над изменениями в госбюджете для сохранения стабильного положения в стране.
Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.
Кабмин предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более чем 10 "минималок", получали половину суммы.
Кабинет министров при подготовке изменений с государственный бюджет не намерен уменьшать финансирование для аграриев и фермеров
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук обнародовала проект секвестра государственного бюджета Украины, согласно которой финансовая поддержка театров сохраняется почти полностью, а Украинского института книги сокращается в несколько раз.
Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров намерен выделить на финансирование Национальной общественной телерадиокомпания Украины (НОТУ) 1,2 млрд грн,.
Перенос Олимпиады-2020
МОК перенесет на другие даты летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.
Финский боксер вызвал Джошуа на ринг
Финский супертяжеловес Роберт Хелениус заявил о желании провести бой против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.
WBO отменяет бой Ломаченко - Лопес
Всемирная боксерская организация (WBO) отменила все боксерские поединки до июня 2020 года.
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции
Украинский легкоатлет, рекордсмен Украины по спортивной ходьбе Руслан Дмитренко попал в тяжелое ДТП.
Коронавирус в боксе
Американский супертяжеловес Трэвис Кауффман (32-3, 23 КО) сообщил, что заразился коронавирусом.
Коронавирус в баскетболе
Баскетболист сборной Украины и испанской Фуэнлабрады Вячеслав Бобров сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в Instagram сообщил сам спортсмен.
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта
Индивидуальные награды по итогам мартовских матчей получили защитник "Зари" и тренер "Десны"
Украинец Хижняк возглавил комиссию боксеров AIBA
Лидер сборной Украины по боксу, чемпион мира и Европы 2017 года и победитель Европейских игр 2019 года Александр Хижняк стал председателем комиссии боксеров Международной ассоциации бокса (AIBA).
Коронавирус у звезд
У голливудской актрисы украинского происхождения Иванна Сахно диагностировали коронавирус - ее тест на Covid-19 оказался положительным.
Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная, в частности, по роли девушки Джеймса Бонда в фильме об агенте 007 "Квант милосердия", выздоровела от коронавируса Covid-19.
Все для врачей: Prada будет изготовлять медицинские маски и защитные костюмы
Недавно люксовый бренд Prada пожертвовал больничное оборудование для шести отделений интенсивной терапии больниц Милана, а теперь полностью переоборудовал линии производства для изготовления медицинской спецодежды.
SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
В SpaceX заявили, что сама парашютная система работает исправно, несмотря на провалившиеся испытания. Повлияет ли инцидент на планы провести первый пилотируемый полет Crew Dragon в мае, пока не ясно.
"Книжный Арсенал 2020": фестиваль переносится
Художественный арсенал решил перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на конец августа 2020 года. Причиной стало стремительное распространение вируса Covid-19 в мире и Украине. Событие предварительно должно было состояться 20-24 мая в Киеве.
В Украине запускают специальное приложение, позволяющее следить за соблюдением условий изоляции
На следующей неделе в Украине запускают специальное мобильное приложение, которое поможет мониторить соблюдение условий карантина. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Переезд Меган Маркл и принца Гарри
Герцоги Сассекские вместе со своим сыном Арчи Гаррисоном покинули Ванкувер.
Apple запустила веб-сайт с информацией о коронавирусе
Компания Apple выпустила приложение и веб-сайт, посвященные коронавирусу.
Каждый год 1 апреля компания Google придумывает различные шутки, розыгрыши и прочие смешные штуки для пользователей. Но этот год станет исключением.
Из-за коронавируса, который продолжает расширять свою географию и забирать жизни, руководство Google решило отказаться от первоапрельских шуток и розыгрышей.