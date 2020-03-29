Главные события недели: режим ЧС и карантин, переговоры с МВФ, правки в госбюджете и другое

2 Весенний призыв Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас.

4 Пенсии в Украине С мая текущего года произойдет индексация трудовых пенсий на 11%, а пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную прибавку к пенсии 500 гривень.

5 Эпидемия COVID-19: Правительство Украины ввело почасовую оплату для медиков Кабинет министров Украины ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, которые непосредственно занимаются лечением украинцев от коронавирусной болезни COVID-19.

8 Больничные: В Украине вырос средний показатель выплат В Украине за прошедший месяц наблюдается повышение среднего показателя больничных выплат, относительно показателя в прошлом году.

14 Финский боксер вызвал Джошуа на ринг Финский супертяжеловес Роберт Хелениус заявил о желании провести бой против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

16 Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции Украинский легкоатлет, рекордсмен Украины по спортивной ходьбе Руслан Дмитренко попал в тяжелое ДТП.

17 Коронавирус в боксе Американский супертяжеловес Трэвис Кауффман (32-3, 23 КО) сообщил, что заразился коронавирусом.

18 Коронавирус в баскетболе Баскетболист сборной Украины и испанской Фуэнлабрады Вячеслав Бобров сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в Instagram сообщил сам спортсмен.

19 УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта Индивидуальные награды по итогам мартовских матчей получили защитник "Зари" и тренер "Десны"

20 Украинец Хижняк возглавил комиссию боксеров AIBA Лидер сборной Украины по боксу, чемпион мира и Европы 2017 года и победитель Европейских игр 2019 года Александр Хижняк стал председателем комиссии боксеров Международной ассоциации бокса (AIBA).

21 Коронавирус у звезд У голливудской актрисы украинского происхождения Иванна Сахно диагностировали коронавирус - ее тест на Covid-19 оказался положительным. Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная, в частности, по роли девушки Джеймса Бонда в фильме об агенте 007 "Квант милосердия", выздоровела от коронавируса Covid-19.

22 Все для врачей: Prada будет изготовлять медицинские маски и защитные костюмы Недавно люксовый бренд Prada пожертвовал больничное оборудование для шести отделений интенсивной терапии больниц Милана, а теперь полностью переоборудовал линии производства для изготовления медицинской спецодежды.

23 SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы В SpaceX заявили, что сама парашютная система работает исправно, несмотря на провалившиеся испытания. Повлияет ли инцидент на планы провести первый пилотируемый полет Crew Dragon в мае, пока не ясно.

24 "Книжный Арсенал 2020": фестиваль переносится Художественный арсенал решил перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на конец августа 2020 года. Причиной стало стремительное распространение вируса Covid-19 в мире и Украине. Событие предварительно должно было состояться 20-24 мая в Киеве.

25 В Украине запускают специальное приложение, позволяющее следить за соблюдением условий изоляции На следующей неделе в Украине запускают специальное мобильное приложение, которое поможет мониторить соблюдение условий карантина. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

26 Переезд Меган Маркл и принца Гарри Герцоги Сассекские вместе со своим сыном Арчи Гаррисоном покинули Ванкувер.

27 Apple запустила веб-сайт с информацией о коронавирусе Компания Apple выпустила приложение и веб-сайт, посвященные коронавирусу.