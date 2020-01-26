Главные события недели: "уханьский" коронавирус, Порошенко в ГБР, Зеленский в Давосе и другие

2 Порошенко посетил ГБР и получил повестки на допросы по трем уголовным делам. Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил Государственное бюро расследований (ГБР), чтобы получить повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом, сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

6 Гончарук подтвердил намерение передать "Укрзализныцю" в управление Deutsche Bahn Правительство хочет отдать "Укрзализныцю" крупнейшему немецкому ж/д оператору Deutsche Bahn в управление на 10 лет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе.

7 Зеленский рассказал Нетаньяху об украинцах, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал ему несколько историй об украинцах, спасавших евреев во время Второй мировой войны, и о своей собственной семье, пострадавшей от Холокоста. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.

9 Власти Китая вводят наивысший уровень эпидемиологической опасности в регионах с суммарным населением в 1,2 миллиарда человек. В Китае по состоянию на 25 января объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек. На территории Китая зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом Си Цзиньпин признал, что ситуация с распространением нового вируса является сложной.

11 Миколенко и Русин принесли Динамо победу над Нефтчи В товарищеском матче Динамо Киев встречались против азербайджанского Нефтчи и сумели одержать победу.

12 Роман Яремчук перенес операцию Украинский нападающий Гента Роман Яремчук успешно перенес хирургическое вмешательство на ахилле.

14 Копилка сборной Украины пополнилась четвертой медалью на III зимних Юношеских Олимпийских играх, которые сегодня завершаются в швейцарской Лозанне. Орест Коваленко вписал страницу в историю украинского фристайла в дисциплине “биг-эйр”, замкнув тройку лидеров.

15 Новые фотографии Михаэля Шумахера продают за £ 1 млн Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, обратилась в полицию

16 Украину в новом еврокубковом сезоне представят пять команд УЕФА обнародовал календарь европейских клубных турниров в 2020 году.

17 Завершился финал женского чемпионата мира по шахматам между китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной. Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь защищала свой титул от 21-летней россиянки Александры Горячкиной на протяжении последних трех недель.

18 Футболисты киевского "Динамо" провели четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе 2020 году в Белеке (Турция). Поединок "бело-синих" с хорватским клубом "Хайдук" завершился минимальным поражением "бело-синих" - 0:1.

20 Сергей Кривцов помог "горнякам" победить польский Лех. Шахтер в первом контрольном поединке на сборе в Турции обыграл польский Лех со счетом 1:0. Единственный гол во встречи забил защитник Сергей Кривцов.

21 Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина не смогла в субботу выйти в четвертый круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне, на центральной арене имени Рода Лэйвера, Элина (№5 WTA) проиграла матч 3-го раунда испанке Гарбинье Мугурусу (32) - 1:6, 2:6.

22 В США закончился бой между украинцем Иваном Редкачем и американцем Дэнни Гарсией. Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) в ночь с 25 на 26 января в Нью-Йорке на арене Barclays Centre сразился против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО). Этот поединок стал отборочным за право отбоксировать с обладателем пояса WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).

23 Испанцы защитили чемпионский титул в матче с Хорватией. Сборная Испания обыграла Хорватию в финале чемпионата Европы-2020 по гандболу. Континентальное первенство проходило в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции.

24 Нацотбор 2020: имена участников полуфиналов Объявлены имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020.

25 Герцог Сассекский выступил с официальной речью и заверил, что хотел продолжить службу Ее Величеству, но без государственного финансирования этого сделать не может. Вчера, 19 января, принц Гарри впервые после обнародования скандального заявления публично обосновал решение отойти от королевской семьи во время частного ужина для представителей благотворительной организации Sentebale в центре Лондона.

26 Украинский фильм стал лауреатом Украинский фильм "Атлантида" победил на кинофестивале в Норвегии.

27 Участница первых слепых прослушиваний Василиса Старшова попала в список "Миротворца". 19 января в Украине состоялась долгожданная премьера шоу "Голос страны". По словам организаторов, 10 сезон будет очень насыщенным и особенным, поэтому будет иметь бешеный успех. И действительно, развлекательный проект приковал внимание всех украинцев, а представители "Миротворца" исследовали историю одной из участниц шоу.

28 52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж Влюбленные не стали медлить со свадьбой и поженились на закрытой церемонии в Малибу.

29 Spitzer заменят: NASA прекращает работу телескопа Spitzer, наряду с Hubble и Chandra, — одна из "великих обсерваторий" НАСА. Телескоп был запущен 25 августа 2003 года и выведен на орбиту ракетой-носителем Delta-2. На тот момент он являлся крупнейшим в мире космическим инфракрасным телескопом и был способен покрыть все типы электромагнитного излучения. На замену телескопу Spitzer придет аппарат James Webb, который будет выполнять схожие функции.

31 Глава премии Грэмми пожаловалась на домогательства и нечестное голосование И пока знаменитые артисты готовят наряд для события, в мире разгорелся громкий скандал. Бывшая руководительница Грэмми Дебора Дуган заявила, что лауреатов объявляют после нечестного голосования.

32 Космонавты МКС впервые приготовили еду из сырых ингредиентов. Во время эксперимента ученые смогли приготовить печенье в специальной духовке, которую доставили на станцию в ноябре.