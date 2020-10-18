Главные события недели: "референдум" Зеленского, ультиматум Тихановской и поражение Ломаченко

В Карабахе продолжается война. Тихановская поставила ультиматум Лукашенко. Зеленский задал украинцам пять вопросов. Ломаченко проиграл Лопесу. Умер блогер Дмитрий Стужук.

90 человек умерло от коронавируса в Украине за сутки

За сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5231 человека, зафиксировано 90 летальных случаев, 1264 пациента выздоровели.

Министерство здравоохранения предлагает увеличить размер штрафа за нарушение карантина с 170 гривен до 17 тысяч гривен.

Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

В Карабахе возобновились обстрелы после объявления перемирия.

Силы Азербайджана взяли под свой контроль древний мост Худафар, расположенный неподалеку от города Джебраил.

А в Армении стремительно растет число заболевших на COVID-19.

Заболевшего COVID-19 Порошенко наконец выписали из больницы

В понедельник, 12 октября, бывшего украинского президента Петра Порошенко, который был госпитализирован с коронавирусом, выписали из больницы.

Нападение на Михеила Саакашвили



На експрезидента Грузии и главу исполкома Нацсовета реформ Украины Михеила Саакашвили была совершена попытка нападения на встрече с грузинскими эмигрантами в Афинах.

В Украине продлевают карантин и вводят новые ограничения: что сказал Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о продлении карантина в Украине.

Позже появилась более подробная информация о карантинных нововведениях в Украине.

Тихановская дала Лукашенко 13 дней, чтобы уйти

У Лукашенко есть чуть меньше двух недель, чтобы выполнить требования Тихановской для предотвращения дальнейших протестов.

Путин внезапно решил снять санкции с двух украинских заводов

В РФ сняли санкции с двух украинских заводов.

Второй вопрос Зеленского

Утром в четверг, 15 октября, президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который зададут избирателям во время проведения местных выборов 25 октября. Он касается зоны свободной экономической зоны с Донбассом.

Впрочем, позже в сети появились и оставшиеся три вопроса.

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что введение свободной экономической зоны (СЭЗ) с Донбассом, которое предложил президент Владимир Зеленский, может грозить ему сразу четырьмя статьями Уголовного кодекса.

Галкин возмутил сеть пародией на пять вопросов Зеленского (видео)

Максим Галкин на своей страничке в instagram опубликовал пародию на президента Украины Владимира Зеленского

Пользователи сети бурно отреагировали на выходку Галкина.

Киев накрыло сильным дождем, улицы превратились в Венецианские каналы.

17 октября, столицу накрыло сильным ливнем. Улицы затопило большим количеством воды.

В сети появились фото затопленых подземных переходов.

Вследствие "потопа" некоторые улицы перекрыли, что привело к образованию ряда огромных пробок.

В Ирпене маршрутку затопило прямо во время движения по маршруту с полным салоном пассажиров.

Досталось и Кропивницкому, там кратковременный ураган причинил заметные разрушения.

В WBC назвали Ломаченко чемпионом мира в легком весе

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман накануне супербоя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес объяснил статус франчайзингового чемпионства украинца.

Наполи жестко наказали за неявку на матч с Ювентусом

В Серии А вынесли вердикт в деле о неявке Наполи на матч чемпионата Италии против Ювентуса.

"Шахтер" унизил "Львов" в Киеве

Донецкий Шахтер в 6-м туре принимал Львов. Встреча, проходившая на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершилась разгромной победой "хозяев" со счетом 5:1.

Ломаченко проиграл Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира

Василий Ломаченко сенсационно проиграл Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Илона Гвоздева родила сына и показала первое фото с малышом

Участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все" и победительница шоу "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева стала мамой во второй раз. О радостном событии танцовщица сообщила на личной странице в Instagram.

Это был последний сезон: Алена Шоптенко уходит из проекта "Танці з зірками"

Танцовщица решила, что это был ее последний сезон в танцевальном шоу.

Ольга Фреймут оказалась правнучкой расстрелянного воина УПА

В честь этих больших праздников, украинская телеведущая Ольга Фреймут на своих страницах в социальных сетях рассказала своим подписчикам семейную тайну, которая напрямую связана с одним из сегодняшних торжеств.

Алла Пугачева снова стала бабушкой

Племянник Аллы Пугачевой по имени Владислав во второй раз стал отцом и скрыл это от примадонны.

Каменских, Брежнева и Дорофеева вошли в топ-20 самых сексуальных женщин по версии журнала MAXIM

Названы результаты читательского голосование за самую сексуальную женщину по версии популярного в России мужского журнала MAXIM.

Муж блогерши Софии Стужук умер от COVID-19: ранее она заявляла, что коронавирус - это не страшно

Популярный блогер София Стужук, у которой более 5 миллионов подписчиков только в Instagram, сообщила о смерти мужа Дмитрия.

Жена покойного Дмитрия Стужука показала совместные видео с мужем, чем растрогала сеть.

В сети обнаружили фото Дмитрия Стужука, которым суждено было стать пророческими.

Звезда сериала "Счастливы вместе" снова женился

18 октября, узами брака со своей возлюбленной связал себя исполнитель роли Гены Букина из сериала "Счастливы вместе" Виктор Логинов.