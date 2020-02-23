Главные события недели: эвакуация украинцев из Китая, наступление боевиков и противостояния в Новых Санжарах

2 Воинское приветствие "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" будут сохранено в Вооруженных Силах Украины - никто его не отменяет. Министерство обороны намерено закрепить воинское приветствие "Слава Украине" в специальном ведомственном документе.

9 В Киевской области застрелился бывший руководитель телеканала "Интер". В селе Чайки Киевской области застрелился 56-летний житель столицы. В коммуникационном холдинге Atlantic Group подтвердили информацию о гибели бывшего руководителя телеканала "Интер", генерального директора предприятия Сергея Старицкого.

10 Суд Болгарии согласился выдать Украине подозреваемого в убийстве Гандзюк. Суд города Бургас (Болгария) разрешил экстрадицию в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

11 В Китае, в частности в городе Ухань, что является эпицентром вспышки коронавируса Covid-19, еще остаются украинцы. Украина может организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань – эпицентре распространения эпидемии коронавируса. ФК "Шахтер" ведет подготовку к отправке своего самолета в Китай за другими оставшимися там украинцами и ждет всех необходимых согласований, этот процесс лично контролирует президент Украины Владимир Зеленский, отмечает генеральный директор клуба Сергей Палкин.

12 Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае Украинка Элина Свитолина рассказала о подготовке к турниру WTA в Дубае.

13 Футболиста приговорили к пожизненному заключению за убийство Суд вынес приговор футболисту Джозефу Тревору, выступавшему за полупрофессиональную команду Ньюкасл Таун. Игрок приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней девушки.

15 Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по футболу.

17 Ворскла почти отобрала очки у Динамо. Динамо в компенсированное время дожало аутсайдера УПЛ.

18 Денис Беринчик сумел одержать победу над аргентинцем Эктором Эдгардо Сармиенто . Бровары принимали серьезный вечер бокса, главным событием которого стал бой Дениса Беринчика против аргентинца Эктора Эдгардо Сармиенто.

19 Компания SpaceX уже в третий раз с начала 2020 года запустила на орбиту ракету Falcon 9. Запуск состоялся 17 февраля в 17:05 (по киевскому времени). SpaceX запустила многоразовую ракету-носитель Falcon 9. Старт с 15,5 тоннами груза состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

20 Поставки iPhone во всем мире будет временно ограничены. Американская компания Apple, большая часть производства которое расположенга в Китае, объявила о временных ограничениях для поставок своей продукции из-за нового коронавируса COVID-19, который продолжает представлять угрозу для мира.

21 Гибель Pop Smoke Двое неизвестных мужчин в масках ворвались в дом на Голливудских холмах, произвели несколько выстрелов, а затем скрылись с места происшествия.

22 Контракт с "королем ужасов" Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт со Стивеном Кингом, выкупив за 1 доллар права на экранизацию его рассказа "Велотренажер" (2008) в рамках программы Dollar Baby.