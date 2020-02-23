Главные события недели: эвакуация украинцев из Китая, наступление боевиков и противостояния в Новых Санжарах

ОПЗЖ предлагает отправить делегацию в Москву на парад 9 мая, в "Евросолидарности" и "Голосе" говорят о провокации.
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович предложил создать парламентскую делегацию для участия в параде в Москве, посвященном Дню Победы.
В "ЕС" хотят, чтобы руководство ВР и "Слуги народа" отреагировало на предложение ОПЗЖ по отправке делегации в Москву.
Народный депутат Виталий Безгин ("Слуга народа") назвал это предложение пренебрежением к Украине и ее воинам.
Воинское приветствие "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" будут сохранено в Вооруженных Силах Украины - никто его не отменяет.
Министерство обороны намерено закрепить воинское приветствие "Слава Украине" в специальном ведомственном документе.
Боец ВСУ погиб, четверо ранены в результате произошедшего на Луганщине утреннего боя.
Начавшееся во вторник утром боестолкновение вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) закончилось, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил и сообщает о гибели одного, а также ранении четверых украинских военнослужащих.
Президент Владимир Зеленский назвал утреннее нападение боевиков на Донбассе провокацией и заявил, что Украина уверенно приближается к прекращению войны.
Хомчак связал атаку оккупантов с годовщиной боев за Дебальцево.
Все украинские позиции в районе Золотого, где 18 февраля пророссийские боевики совершили атаку, остаются под контролем вооруженных сил.
Парламентская фракция партии "Европейская солидарность" требует от Зеленского вернуть украинских военных на ранее покинутые ими позиции в районах разведения сил и средств на Донбассе.
По факту обстрелов позиций подразделений Объединенных сил вблизи ряда населенных пунктов Луганской области открыто уголовное производство.
Европейский Союз встревожен эскалацией ситуации на Донбассе и ожидает от России, что она в полной мере немедленно использует свое влияние на боевиков.
Отчет правительства
Кабинет министров в пятницу, 21 февраля, представит в Верховной Раде промежуточный отчет деятельности за полгода.
Панихида по Героям Небесной Сотни
Возле экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида по Героями Небесной Сотни.
Президент Владимир Зеленский в шестую годовщину расстрела Небесной Сотни встретился с родными погибших в центре Киева 20 февраля 2014 года.
Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в Харькове
Самолет с гражданами, эвакуированными из Уханя (КНР), приземлился в международном аэропорту "Харьков", сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
В Министерстве инфраструктуры сообщили, что рейс в китайский город Ухань и обратно с целью эвакуации украинцев и иностранцев обошелся Украине в сумму до 4,5 миллиона гривен.
Ситуция в Новых Санжарах
Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах (Полтавская обл.), из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии Украины эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, были задержаны 24 участника акции, сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.
По состоянию на утро пятницы обстановка в Новых Санжарах (Полтавская обл.), где одноименный медицинский центр Национальной гвардии Украины принял накануне эвакуированных из г.Ухань (КНР) на 14-дневный карантин украинцев и граждан ряда других государств, спокойная.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал вчерашние события в Новых Санжарах Полтавской области, куда эвакуировали людей из китайского города Ухань, следствием информационной войны. Об этом он сказал во время отчета правительства в Верховной Раде.
Правоохранители отпустили 23 задержанных в ходе беспорядков в городе Новые Санжары, устроенных против размещения эвакуированных граждан из Китая.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что происходившие в четверг события в Украине не должны происходить в стране, которая является частью Европы.
Полиция открыла пять уголовных производств из-за столкновений в Новых Санжарах.
Жители поселка Новые Санжары Полтавской области не исключали возможности поджога медицинского центра Нацгвардии, чтобы туда не привезли эвакуированных из Китая граждан.
Суд постановил принудительно привести Порошенко в ГБР
Народный депутат Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") обнародовал два постановления суда относительно привода бывшего президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро.
Адвокат пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань называет решение суда о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР попыткой власти отвлечь внимание общества от неспособности защитить страну и граждан.
В Киевской области застрелился бывший руководитель телеканала "Интер".
В селе Чайки Киевской области застрелился 56-летний житель столицы.
В коммуникационном холдинге Atlantic Group подтвердили информацию о гибели бывшего руководителя телеканала "Интер", генерального директора предприятия Сергея Старицкого.
Суд Болгарии согласился выдать Украине подозреваемого в убийстве Гандзюк.
Суд города Бургас (Болгария) разрешил экстрадицию в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
В Китае, в частности в городе Ухань, что является эпицентром вспышки коронавируса Covid-19, еще остаются украинцы.
Украина может организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань – эпицентре распространения эпидемии коронавируса.
ФК "Шахтер" ведет подготовку к отправке своего самолета в Китай за другими оставшимися там украинцами и ждет всех необходимых согласований, этот процесс лично контролирует президент Украины Владимир Зеленский, отмечает генеральный директор клуба Сергей Палкин.
Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае
Украинка Элина Свитолина рассказала о подготовке к турниру WTA в Дубае.
Футболиста приговорили к пожизненному заключению за убийство
Суд вынес приговор футболисту Джозефу Тревору, выступавшему за полупрофессиональную команду Ньюкасл Таун. Игрок приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней девушки.
ПСЖ раскритиковали
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" (1:2).
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по футболу.
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается в "твиттере" организации.
Ворскла почти отобрала очки у Динамо.
Динамо в компенсированное время дожало аутсайдера УПЛ.
Денис Беринчик сумел одержать победу над аргентинцем Эктором Эдгардо Сармиенто .
Бровары принимали серьезный вечер бокса, главным событием которого стал бой Дениса Беринчика против аргентинца Эктора Эдгардо Сармиенто.
Компания SpaceX уже в третий раз с начала 2020 года запустила на орбиту ракету Falcon 9.
Запуск состоялся 17 февраля в 17:05 (по киевскому времени). SpaceX запустила многоразовую ракету-носитель Falcon 9. Старт с 15,5 тоннами груза состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.
Поставки iPhone во всем мире будет временно ограничены.
Американская компания Apple, большая часть производства которое расположенга в Китае, объявила о временных ограничениях для поставок своей продукции из-за нового коронавируса COVID-19, который продолжает представлять угрозу для мира.
Гибель Pop Smoke
Двое неизвестных мужчин в масках ворвались в дом на Голливудских холмах, произвели несколько выстрелов, а затем скрылись с места происшествия.
Контракт с "королем ужасов"
Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт со Стивеном Кингом, выкупив за 1 доллар права на экранизацию его рассказа "Велотренажер" (2008) в рамках программы Dollar Baby.
Когда "герцоги Сассекские" прекратят исполнять свои обязанности
О своем решении сложить королевские полномочия Меган Маркл и принц Гарри заявили еще в начале нового года, а именно 8 января. Тогда это заявление появилось на официальной странице в Инстаграме, после чего в западных СМИ не раз обсуждались все новые догадки относительно такого скандального решения супругов.
Отныне принц Гарри и Меган Маркл не могут использовать свой титул герцогов Сассекских в коммерческих целях. Такой запрет наложила Ее Величество Елизавета II.
Опубликованы удивительные фотографии Земли, сделанные космическим парусником LightSail 2
Космический парусник LightSail 2, запущенный в июне прошлого года, получил удивительные фотографии нашей планеты.
Именем известной экозащитницы назвали метеочувствительных улиток
Учёные, обнаружившие на острове Калимантан новый вид сухопутных улиток, назвали его в честь 17-летней экоактивистки Греты Тунберг.
22 февраля прошел финал Национального отбора участников на "Евровидение-2020".
Финал Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" прошел в Киеве, в ходе которого определился участник, который представит Украину на международной арене.
Всемирно известный режиссер Квентин Тарантино стал отцом.
У супружества 56-летнего голливудского кинорежиссера Квентина Тарантино и певицы Даниэлы Пик родился первенец.