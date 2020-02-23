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Воскресенье, 23.02.2020
Главные события недели: эвакуация украинцев из Китая, наступление боевиков и противостояния в Новых Санжарах
Главные события недели: эвакуация украинцев из Китая, наступление боевиков и противостояния в Новых Санжарах
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Главные события недели: эвакуация украинцев из Китая, наступление боевиков и противостояния в Новых Санжарах

Главные события недели: эвакуация украинцев из Китая, наступление боевиков и противостояния в Новых Санжарах
21:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Украинцев эвакуировали из Уханя. Боевики пошли в наступление на Донбассе. День памяти Героев Небесной Сотни. Протесты в Новых Санжарах. Порошенко в ГБР и другое

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Китай, Кабмин, Донбасс, Владимир Зеленский, ОРДЛО, Новые Санжары.
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