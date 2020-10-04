Скачать
Воскресенье, 04.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Алиев объявил об освобождении города Джебраил: где он находится и что об этом известно
Алиев объявил об освобождении города Джебраил: где он находится и что об этом известно
Главные события недели: увольнение Фокина, пожары на Луганщине, война в Карабахе и другое
Главные события недели: увольнение Фокина, пожары на Луганщине, война в Карабахе и другое
И Салах не помог: Ливерпуль пропустил 7 мячей от Астон Виллы (видео)
И Салах не помог: Ливерпуль пропустил 7 мячей от Астон Виллы (видео)
Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото
Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото

Главные события недели: увольнение Фокина, пожары на Луганщине, война в Карабахе и другое

Главные события недели: увольнение Фокина, пожары на Луганщине, война в Карабахе и другое
22:22 Сегодня Телеграф
Ситуация в Нагорном Карабахе. Коронавирус у Порошенко. Фокина уволили из ТКГ. Рада ушла на карантин. Пожары в Луганской области и другое.

В Украине по состоянию на утро 4 октября выявили 226 462 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться по Украине. Уже зафиксировано более 226 тысяч случаев COVID-19. За прошедшие сутки подтвердили 4 тысячи новых случаев заболевания.

Что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября

 

Минувшая ночь в так называемой столице Степанакерте прошла без происшествий, однако уже утром противостояние Армении и Азербайджана обострилось.

Баку сообщил об обстреле азербайджанского города Гянджа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что азербайджанская армия взяла под свой контроль город Джебраил.

Иностранцы снова могут въезжать в Украину без ограничений: что это значит

Госпогран служба Украины

В Украине по состоянию на сегодня сняли ограничения на въезд для иностранных граждан.

Петр Порошенко заразился коронавирусом

Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что болен коронавирусом.

В Верховной Раде отменили все пленарные заседания

В парламенте 10 человек заболели коронавирусом, в результате пленарные заседания были отменены. В частности на коронавирус заболели Кира Рудик, Петр Порошенко и Жан Беленюк, Яна Зинкевич.

Зеленский исключил Фокина из ТКГ

После скандального заявления Витольда Фокина о том, что войны России с Украиной на Донбассе нет, президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить его с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Пожары на Луганщине

пожары на Луганщине

В Станично-Луганской районной государственной администрации назвали истинную причину масшабных пожаров в регионе. Оказалось, что их вызвали очередные обстрелы со стороны боевиков.

В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

В Луганской области, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня, все еще ликвидируют лесные пожары. Теперь к тушению привлекли и авиационные силы.

В Северодонецке и близлежащих населенных пунктах не утихают лесные пожары. Очевидцы рассказали, что сейчас происходит в городе.

В результате пожаров на Луганщине число жертв возросло до 6 человек. Один из шести – это лесник.

В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров. Очевидцы показали, что сейчас происходит в регионе.

На Луганщине продолжается ликвидация лесных пожаров. В МВД сообщают об еще трех новых жертвах пламени.

В Украине в связи с повышенной пожарной опасностью, прекратила работу КПВВ "Станица Луганская".

Вокруг Северодонецка возникли пожары которые привели к задымлению воздушного пространства в городе из-за сильного ветра.

В среду, 30 сентября, на Луганщине снова вспыхнули пожары. Пламя не утихает, но на месте работают пожарные, которые каждый раз рискуют своей жизнью.

В Офисе Генерального Прокурора озвучили четыре главные версии, происхождения масштабных пожаров на Луганщине.

Скандал с Дубинским

Бывший журналист, а ныне народный депутат Александр Дубинский может быть причастен к информационной кампании, которую развернули против протестующих во время Революции Достоинства в 2013-2014 гг. Об этом говорится в сюжете Дениса Бигуса.

Самосожжение Ирины Славиной

Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя у здания МВД из-за обысков по делу "Открытой России".

Экологическая катастрофа на Камчатке

На Камчатском полуострове океан загрязнился вследствие разлива нефтепродуктов.

Специалисты уже нашли в воде нефтяные углеводороды и фенолы.

Заразившийся коронавирусом Трамп попал в больницу

Президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как у него диагностировали коронавирус.

Главу Белого дома поместили в специальный президентский люкс, известный как "Палата 71", являющийся одной из шести специальных палат, зарезервированных для высокопоставленных военных и членов кабинета Белого дома.

Компания Regeneron Pharmaceuticals Inc., разрабатывающая экспериментальное лекарство против серьезных заболеваний, вызываемых коронавирусом SARS-CoV-2, заявила, что согласилась предоставить президенту США Дональду Трампу разовую дозу лекарства.

Юрий Луценко болен раком

Бывший генеральный прокурор Украины, политик Юрий Луценко признался, что у него диагностировали онкологическое заболевание.

Промоутер Ломаченко запрещает Усику провести чемпионский бой

Боб Арум намерен провести супербой двух британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Промоутер Боб Арум намерен провести супербой двух британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Марта Костюк "зачехлила" ракетку на старте Ролан Гаррос

Марта Костюк

Костюк проиграла свой дебютный матч в основе турнира Ролан Гаррос.

Ярмоленко получил награду в Англии

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко получил индивидуальную награду в Англии.

Месси и Роналду приедут в Киев: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

жеребьевка Лиги чемпионов

Украинские команды "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) узнали имена соперников по группе Лиги чемпионов УЕФА 2020/21.

Днепр-1 и Ворскла провели шикарный по накалу страстей матч.

В субботу, 3 октября, матчем Днепр-1 - Ворскла начался 5-й тур чемпионата Украины по футболу. Встреча, проходившая на Днепр-Арене, завершилась со счетом 2:2.

Шахтер едва не опозорился в Чернигове: обзор матча с Десной

Десна в рамках матча 5-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимала донецкий Шахтер.

За Чапкиса страшно: коронавирус у Олега Винника взбудоражил сеть, зрители "Танців з зірками" призывают закрыть проект

Олег Винник

На пятом выпуске популярного танцевального шоу "Танців з зірками" ведущие объявили, что певец Олег Винник и хореограф Елена Шоптенко заболели коронавирусом.

MONATIK восхитил поклонников клипом с Лаймой Вайкуле

MONATIK и Лаймы Вайкуле создали уникальный мэшап

MONATIK и Лаймы Вайкуле создали уникальный мэшап, объединив собственные треки «Я вышла на Пикадилли» и «УВЛИУВТ». А теперь они решили порадовать поклонников и клипом на дуэтную песню.

Супруга Джона Ледженда потеряла ребенка и показала душераздирающие фото из роддома

Джона Ледженда и Крисси Тейген

В семье Джона Ледженда и Крисси Тейген несчастье - пара потеряла ребенка. На днях беременную модель госпитализировали с сильным кровотечением, но, увы, малыша не удалось спасти.

В "Варьятах-шоу" появился новый актер

Коллектив юмористического проекта Сергея Притулы "Варьяты-шоу" пополнился новым участником - украинским комиком Святославом Марченко.

Оля Полякова в разгар эпидемии коронавируса дала концерт для учителей в Харькове

В Новобаварском районе Харькова Оля Полякова собрала стадион. Это грозит новой вспышкой коронавируса COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Верховная Рада, Луганская область, Азербайджан, Армения, ТКГ, Витольд Фокин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
02 Что известно про бизнесмена, после свидания с которым пропала студентка в Крыму (фото и видео)
03 Адепты "русского мира" перессорились из-за призыва к россиянам ехать воевать за Нагорный Карабах
04 Сбитые вертолеты и захваченные поселки: что происходит в Нагорном Карабахе вечером 3 октября
05 "Ни с чем не сравнимо": Алена Шоптенко не успела выздороветь от COVID-19 перед шестым эфиром "Танців з зірками"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 4 октября: коронавирус, ситуация в Карабахе, протесты в Беларуси
Итоги 4 октября: коронавирус, ситуация в Карабахе, протесты в Беларуси
Загрязнение Тихого океана ни при чем? В России выдали новую версию гибели животных на Камчатке
Загрязнение Тихого океана ни при чем? В России выдали новую версию гибели животных на Камчатке
В Броварах пьяный полицейский сбил мать с дочерью на переходе: одна из них умерла (фото, видео)
В Броварах пьяный полицейский сбил мать с дочерью на переходе: одна из них умерла (фото, видео)
Владимир Остапчук разразился гневом из-за сюжета о дорогом подарке для Кристины Горняк
Владимир Остапчук разразился гневом из-за сюжета о дорогом подарке для Кристины Горняк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь