Главные события недели: увольнение Фокина, пожары на Луганщине, война в Карабахе и другое

Ситуация в Нагорном Карабахе. Коронавирус у Порошенко. Фокина уволили из ТКГ. Рада ушла на карантин. Пожары в Луганской области и другое.

В Украине по состоянию на утро 4 октября выявили 226 462 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться по Украине. Уже зафиксировано более 226 тысяч случаев COVID-19. За прошедшие сутки подтвердили 4 тысячи новых случаев заболевания.

Что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября

Минувшая ночь в так называемой столице Степанакерте прошла без происшествий, однако уже утром противостояние Армении и Азербайджана обострилось.

Баку сообщил об обстреле азербайджанского города Гянджа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что азербайджанская армия взяла под свой контроль город Джебраил.

Иностранцы снова могут въезжать в Украину без ограничений: что это значит

В Украине по состоянию на сегодня сняли ограничения на въезд для иностранных граждан.

Петр Порошенко заразился коронавирусом

Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что болен коронавирусом.

В Верховной Раде отменили все пленарные заседания

В парламенте 10 человек заболели коронавирусом, в результате пленарные заседания были отменены. В частности на коронавирус заболели Кира Рудик, Петр Порошенко и Жан Беленюк, Яна Зинкевич.

Зеленский исключил Фокина из ТКГ

После скандального заявления Витольда Фокина о том, что войны России с Украиной на Донбассе нет, президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить его с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Пожары на Луганщине

В Станично-Луганской районной государственной администрации назвали истинную причину масшабных пожаров в регионе. Оказалось, что их вызвали очередные обстрелы со стороны боевиков.

В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

В Луганской области, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня, все еще ликвидируют лесные пожары. Теперь к тушению привлекли и авиационные силы.

В Северодонецке и близлежащих населенных пунктах не утихают лесные пожары. Очевидцы рассказали, что сейчас происходит в городе.

В результате пожаров на Луганщине число жертв возросло до 6 человек. Один из шести – это лесник.

В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров. Очевидцы показали, что сейчас происходит в регионе.

На Луганщине продолжается ликвидация лесных пожаров. В МВД сообщают об еще трех новых жертвах пламени.

В Украине в связи с повышенной пожарной опасностью, прекратила работу КПВВ "Станица Луганская".

Вокруг Северодонецка возникли пожары которые привели к задымлению воздушного пространства в городе из-за сильного ветра.

В среду, 30 сентября, на Луганщине снова вспыхнули пожары. Пламя не утихает, но на месте работают пожарные, которые каждый раз рискуют своей жизнью.

В Офисе Генерального Прокурора озвучили четыре главные версии, происхождения масштабных пожаров на Луганщине.

Скандал с Дубинским

Бывший журналист, а ныне народный депутат Александр Дубинский может быть причастен к информационной кампании, которую развернули против протестующих во время Революции Достоинства в 2013-2014 гг. Об этом говорится в сюжете Дениса Бигуса.

Самосожжение Ирины Славиной

Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя у здания МВД из-за обысков по делу "Открытой России".

Экологическая катастрофа на Камчатке

На Камчатском полуострове океан загрязнился вследствие разлива нефтепродуктов.

Специалисты уже нашли в воде нефтяные углеводороды и фенолы.

Заразившийся коронавирусом Трамп попал в больницу

Президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как у него диагностировали коронавирус.

Главу Белого дома поместили в специальный президентский люкс, известный как "Палата 71", являющийся одной из шести специальных палат, зарезервированных для высокопоставленных военных и членов кабинета Белого дома.

Компания Regeneron Pharmaceuticals Inc., разрабатывающая экспериментальное лекарство против серьезных заболеваний, вызываемых коронавирусом SARS-CoV-2, заявила, что согласилась предоставить президенту США Дональду Трампу разовую дозу лекарства.

Юрий Луценко болен раком

Бывший генеральный прокурор Украины, политик Юрий Луценко признался, что у него диагностировали онкологическое заболевание.

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Промоутер Боб Арум намерен провести супербой двух британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Марта Костюк "зачехлила" ракетку на старте Ролан Гаррос

Костюк проиграла свой дебютный матч в основе турнира Ролан Гаррос.

Ярмоленко получил награду в Англии

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко получил индивидуальную награду в Англии.

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