Главные события недели: Эрдоган в Киеве, земельная реформа, Зеленский в Италии и другие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Владимир Зеленский встретил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве перед Мариинским дворцом.
Эрдоган в Киеве возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!".
Позже Зеленский и Эрдоган провели встречу со СМИ
Зеленский и Эрдоган также рассказали об украино-турецких договоренностях, достигнутых на переговорах в Киеве.
Зеленский убежден, что проводимые в стране экономические реформы уже создают условия для большого притока инвестиций.
Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины".
Директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета "МАУ" в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл третью пленарную сессию парламента 9 созыва.
Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил третью сессию открытой. На утреннем пленарном заседании зарегистрировались 360 нардепов. На открытии сессии присутствовали члены правительства.
Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе.
В Раде не смогли принять законопроект о закреплении полномочий президента по назначению глав НАБУ и ГБР.
Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины
Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины по собственному желанию.
Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий.
ID-карта Зеленского
Первым, кто получил КЭП на свою ID-карту, стал президент Украины Владимир Зеленский.
Подорожание воды в Украине
Тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение вырастут в среднем на 15-20%.
Земельная реформа
Президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа", чтобы уговорить народных депутатов голосовать за земельную реформу.
Правоохранители усилили меры безопасность в столице в связи с проведением акции протеста под стенами украинского парламента.
Внедрения в Украине земельной реформы, в частности, открытие рынка земли в первую очередь должно принести преимущества малым фермерам, заявили в ЕС.
Верховная Рада продолжила рассмотрение поправок к законопроекту №2078 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" после окончания перерыва на вечернем заседании в четверг.
Спокойного обсуждения не получилось. В Раде подрались нардеп Сергей Власенко из "Батькивщины" и представитель фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук. Председатель фракции Юлия Тимошенко заняла место спикера в президиуме.
Во время блокирования президиума ВР, Юлия Тимошенко сломала миркрофон Дмитрия Разумкова.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, чтобы выманить председателя фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко из президиума, объявил о консультациях лидеров фракций у председателя парламента Дмитрия Разумкова.
Нардепы не сумели рассмотреть все поправки к реформе в четверг, поэтому перенесли продолжение заседания на пятницу.
В столице Италии прошла встреча Зеленского с премьером Италии.
В Риме прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится с визитом в Италии, с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте.
Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии вопрос о закрытии офисов "ДНР" и "ЛНР".
Во время встречи в Риме с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент Украины Владимир Зеленский отметил заинтересованность Украины в углублении отношений с правительством Италии и развития сотрудничества во всех сферах взаимного интереса.
НАБУ открыло дело в отношении Порошенко.
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в связи с решением Высшего антикоррупционного суда в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.
Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский во время аудиенции у Папы Римского Франциска попросил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России.
Зеленский во время аудиенции пригласил Папу Франциска посетить Украину.
Во время официального визита к Святому Престолу Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином, с участием Секретаря по межгосударственным отношениям, архиепископа Пола Ричарда Галлахера.
Украинец с круизного лайнера Diamond Princess заразился китайским коронавирусом.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусов. Среди находящихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, заразившиеся - граждане Украины, Филиппин и США.
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что среди 6 пассажиров лайнера Diamond Princess, которые 9 февраля заболели китайским коронавирусом, есть один украинец.
Тренер Малиновского получил престижную итальянскую награду
Лучшим тренером сезона-2018/19 в Италии коллеги признали наставника Аталанты Джан Пьеро Гасперини, занявшего с "богиней" третье место в чемпионате.
Андреа Аззалин пополнил штаб Андрея Шевченко.
Согласно информации авторитетного сайта SportArena, тренерский штаб Андрея Шевченко пополнил ещё один иностранный специалист.
Недопуск России на чемпионат мира - 2022
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретила сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу - 2022, который пройдет в Катаре. Об этом сообщил катарский телеканал BeIN Sports 5.
Арена для керлинга в Украине
В Киеве состоялось открытие первой в Украине специализированной арены для керлинга.
Официальная церемония прощания с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб 26 января в авиакатастрофе, состоится 24 февраля.
Церемония прощания пройдет на домашнем стадионе "Стэйплс-центр" баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", за который в течение всей своей 20-летней карьеры выступал Коби Брайант.
Украинки обыграли Эстонию и достигли плей-офф Мировой группы.
Теннисистки сборной Украины с общим счетом 2:1 победили 8 февраля команду Эстонии в стыковом матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.
Белодед - победительница турнира Grand Slam в Париже
Дарья Белодед выиграла золото турнира серии Grand Slam в Париже.
Виктор Выхрист удачно дебютировал на профи-ринге.
Украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист (1–0, 1 KO) убедительно выиграл свой дебютный бой в профи-боксе. Украинец удачно отбоксировал в поединке против беларуса Андрея Мазаника (13–11, 10 KO). Дуэль прошла в немецком городе Геппинген.
Юлия Журавок заняла третье место во время масс-старта на шестом этапе Кубка IBU.
Украинская биатлонистка Юлия Журавок заняла третье место во время масс-старта на шестом этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Мартелл-валь-Мартелло.
44-летняя актриса Милла Йовович стала матерью в третий раз.
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В суде продолжают изучать все детали скандального дела Джонни Деппа и Эмбер Херд.
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