Главные события недели: Эрдоган в Киеве, земельная реформа, Зеленский в Италии и другие

2 Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины". Директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета "МАУ" в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета.

4 Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины по собственному желанию. Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий.

5 ID-карта Зеленского Первым, кто получил КЭП на свою ID-карту, стал президент Украины Владимир Зеленский.

9 НАБУ открыло дело в отношении Порошенко. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в связи с решением Высшего антикоррупционного суда в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

11 Украинец с круизного лайнера Diamond Princess заразился китайским коронавирусом. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусов. Среди находящихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, заразившиеся - граждане Украины, Филиппин и США. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что среди 6 пассажиров лайнера Diamond Princess, которые 9 февраля заболели китайским коронавирусом, есть один украинец.

12 Тренер Малиновского получил престижную итальянскую награду Лучшим тренером сезона-2018/19 в Италии коллеги признали наставника Аталанты Джан Пьеро Гасперини, занявшего с "богиней" третье место в чемпионате.

14 Недопуск России на чемпионат мира - 2022 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретила сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу - 2022, который пройдет в Катаре. Об этом сообщил катарский телеканал BeIN Sports 5.

16 Официальная церемония прощания с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб 26 января в авиакатастрофе, состоится 24 февраля. Церемония прощания пройдет на домашнем стадионе "Стэйплс-центр" баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", за который в течение всей своей 20-летней карьеры выступал Коби Брайант.

17 Украинки обыграли Эстонию и достигли плей-офф Мировой группы. Теннисистки сборной Украины с общим счетом 2:1 победили 8 февраля команду Эстонии в стыковом матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

18 Белодед - победительница турнира Grand Slam в Париже Дарья Белодед выиграла золото турнира серии Grand Slam в Париже.

19 Виктор Выхрист удачно дебютировал на профи-ринге. Украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист (1–0, 1 KO) убедительно выиграл свой дебютный бой в профи-боксе. Украинец удачно отбоксировал в поединке против беларуса Андрея Мазаника (13–11, 10 KO). Дуэль прошла в немецком городе Геппинген.

20 Юлия Журавок заняла третье место во время масс-старта на шестом этапе Кубка IBU. Украинская биатлонистка Юлия Журавок заняла третье место во время масс-старта на шестом этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Мартелл-валь-Мартелло.

21 44-летняя актриса Милла Йовович стала матерью в третий раз. Чуть больше суток назад Милла Йовович обратилась к своим подписчикам и призналась, что готовится родить со дня на день.

22 В суде продолжают изучать все детали скандального дела Джонни Деппа и Эмбер Херд. Звезды провели в браке всего 2 года и за это время стали жертвами домашнего насилия. Каждый раз они приводят новые доказательства, требуя от бывшего партнера компенсации.

23 48-летняя американская актриса призналась, что ей не удалось полностью побороть болезнь. Легендарная актриса Шеннен Доэрти стала гостьей нового выпуска программы "Доброе утро, Америка", который вышел на широкие экраны сегодня, 4 февраля. В откровенном интервью звезда призналась, что в течение последнего года снова борется с онкологией.

24 В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020 Три конкурсные песни Национального отбора на Евровидение-2020 вошли в топ хитов Украины рейтинга Apple Music Поп.

25 17 лет тюрьмы Турецкий актер, исполнивший роль Бехрам-Паши в телесериале "Великолепный век", следующие 17 лет проведет за решеткой.

27 Почетная работа для Кэти Перри Популярная певица Кэти Перри стала приглашенной гостьей гала-ужина благотворительного фонда принца Чарльза.

29 8 февраля, начался первый полуфинал Национального отбора участников на "Евровидение-2020". Первый тур Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" прошел в Киеве, в ходе которого свои конкурсные песни представили 8 исполнителей.

30 Телескоп СHEOPS сделал свой первый снимок ESA опубликовало первый тестовый снимок, сделанный космическим телескопом CHEOPS (Characterising ExOPlanet Satellite).