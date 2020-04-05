Главные события недели: Коронавирус в Украине, внеочередное заседание Рады, увольнение Сивохо и другое

1 Коронавирус в Украине и мире В Украине 6 апреля ужесточаются карантинные меры. Принятые постановлением №211 новые нормы ограничительных мер вызвали в украинском множество вопросов. В связи с этим в Кабмине предоставили разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек. В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

5 Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание В связи с введением карантина в Украине запустили спецпрограму "Всеукраинская школа онлайн".

7 Карантин в Украине: Кабмин ужесточил ограничительные меры Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.

9 Пакет "Роды": Государство будет платить роддомам по 8 тысяч за роженицу Национальная служба здоровья Украины профинансирует помощь родильным домам в размере 8 тысяч гривен за роженицу.

10 Снижение цен на бензин: Зеленский планирует снова встретиться с руководителями сетей АЗС Президент Украины Владимир Зеленеский планирует провести переговоры с руководителями сетей автозаправочных станций в стране для снижения цен на бензин.

11 Кредитные каникулы В НБУ заявили, что около 10 банков внедряют так называемые "кредитные каникулы" для заемщиков, но в очередной раз напомнили, что каникулы - это не прощение долга.

13 Недостатка продовольствия не будет: Президент Украины заверил, что необходимости ограничивать экспорт нет В Украине власти заверили граждан, что недостатка продуктов питания не будет.

16 Итальянский футболист поборол коронавирус Маноло Габбьядини стал первым игроком "Сампдории", у которого обнаружили коронавирус.

17 Бой Нурмагомедов - Фергюсон отменен Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил сложившуюся ситуацию с поединком против Тони Фергюсона, который должен был состояться 18 апреля в рамках UFC 24.

18 Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса Форвард национальной сборной Украины Вячеслав Бобров вылечился от коронавирусной инфекции.

19 Решение УЕФА Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что Европейский футбольный союз не собирается запрещать участвовать в еврокубках представителям тех стран, где из-за пандемии коронавируса решат не завершать футбольные турниры.

20 Переболела коронавирусом Президент любительского футбольного клуба Лион (Львов) и жена защитника Ризеспора Николая Морозюка Ирина, рассказала о своей болезни.

21 Киевляне останутся без командных тренировок еще две недели. Киевское "Динамо" на официальном сайте сообщило о продлении карантина, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, до 24 апреля.

22 Чарльз здоров Сегодня, 30 марта, стало известно о том, что принц выздоровел и вышел из самоизоляции.

24 Арену для Евровидения-2020 переоборудуют в госпиталь на 680 коек (Фото) Поскольку Евровидение-2020 пришлось отменить из-за коронавируса, в Роттердаме приняли решение превратить арену Ahoy, где должны были выступать конкурсанты, под временный госпиталь на 680 коек.

26 Легенда джаза Уоллес Рони умер от осложнений коронавируса В США скончался известный трубач, звезда мирового джаза Уоллес Рони.

27 Писательница Джоан Роулинг запустила сайт для детей Британская писательница Джоан Роулинг запустила бесплатный развлекательный портал "Гарри Поттер дома" (Harry Potter At Home) для детей, которые сейчас находятся на карантине из-за распространения пандемии коронавирус COVID-19 в мире.

28 Актеры фильма "Заражение" записали видео о коронавирусе Звезды фильма "Заражение" совместно с учеными из Колумбийского университета записали видео о новом коронавирусе и о том, как можно избежать заражения. В проекте приняли участие Кейт Уинслет, Мэтт Деймон, Марион Котийяр, Лоуренс Фишберн и Дженнифер Эль.

29 Жертвы коронавируса Шотландский комик Эдди Лардж скончался в одном из местных госпиталей, куда попал ранее из-за сердечной недостаточности. Находясь в клинике, 78-летний актер подхватил коронавирус. Дизайнер итальянского бренда обуви Серджио Росси умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

30 Кэти Перри и Орландо Блум поделились радостной новостью: пол будущего ребенка пары Певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум ожидают появления первенца.

31 Сейсмологи зафиксировали снижение вибрации Земли По данным сейсмологов, резкое сокращение активности во время пандемии коронавируса привело к тому, что Земля вибрирует значительно меньше.