Главные события недели: Коронавирус в Украине, внеочередное заседание Рады, увольнение Сивохо и другое

Коронавирус в Украине и мире
В Украине 6 апреля ужесточаются карантинные меры. Принятые постановлением №211 новые нормы ограничительных мер вызвали в украинском множество вопросов. В связи с этим в Кабмине предоставили разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам.
В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек. В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.
Заседание Рады
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в понедельник, 30 марта.
Рада разрешила применять для лечения Covid-19 одобренные мировой практикой, но еще не зарегистрированные методы лечения этого заболевания, а также зарегистрированные в Украине лекарственные средства, в инструкции которых не указано лечение Covid-19 (off-label use), при наличии в международной практике их доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни.
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).
Парламент не принял предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, отправив документ в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению.
Нардепы освободили арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина.
Верховная Рада приняла в первом чтении закон о совершенствовании некоторых вопросов функционирования банковской системы №2571-д.
Новые назначения
Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов Украины и Илью Емца с должности министра здравоохранения Украины.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский – профессионалы, способные реализовывать долгосрочные реформы, но сейчас страна требует быстрых действий, поэтому правительство и подало постановления об увольнении.
Верховная Рада Украины назначила Сергея Марченко на пост министра финансов.
Нардепы назначили министром здравоохранения Максима Степанова.
Денис Шмыгаль рассчитывает, что новоназначенные министр здравоохранения Максим Степанов и министр финансов Сергей Марченко обеспечат эффективную работу министерств и направят усилия на преодоление общей угрозы.
Увольнение Сивохо
Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны, которую он занимал на общественных началах.
Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание
В связи с введением карантина в Украине запустили спецпрограму "Всеукраинская школа онлайн".
В Раде блокируют подписание закона о рынке земли
В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения парламента о введении рынка земли.
Народные депутаты из фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко и Иван Кириленко зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли.
Карантин в Украине: Кабмин ужесточил ограничительные меры
Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.
Помощь бедным украинцам: Зеленский дал поручение Кабмину
Украинское правительство будет выплачивать помощь беднейшим гражданам во время карантина.
Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения.
Пакет "Роды": Государство будет платить роддомам по 8 тысяч за роженицу
Национальная служба здоровья Украины профинансирует помощь родильным домам в размере 8 тысяч гривен за роженицу.
Снижение цен на бензин: Зеленский планирует снова встретиться с руководителями сетей АЗС
Президент Украины Владимир Зеленеский планирует провести переговоры с руководителями сетей автозаправочных станций в стране для снижения цен на бензин.
Кредитные каникулы
В НБУ заявили, что около 10 банков внедряют так называемые "кредитные каникулы" для заемщиков, но в очередной раз напомнили, что каникулы - это не прощение долга.
Прогнозы Кабмина
Правительство Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,5% до 11,6%, свидетельствует постановление правительства №253, опубликованное на "Урядовом портале".
Недостатка продовольствия не будет: Президент Украины заверил, что необходимости ограничивать экспорт нет
В Украине власти заверили граждан, что недостатка продуктов питания не будет.
Новые даты Олимпиады-2020
Стали известны новые даты проведения Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2021 году.
Роналду может покинуть Ювентус из-за коронавируса
Финансовые потери, причинённые "Ювентусу" в связи с пандемией коронавируса, могут заставить руководство туринского клуба продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает Il Messaggero.
Итальянский футболист поборол коронавирус
Маноло Габбьядини стал первым игроком "Сампдории", у которого обнаружили коронавирус.
Бой Нурмагомедов - Фергюсон отменен
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил сложившуюся ситуацию с поединком против Тони Фергюсона, который должен был состояться 18 апреля в рамках UFC 24.
Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса
Форвард национальной сборной Украины Вячеслав Бобров вылечился от коронавирусной инфекции.
Решение УЕФА
Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что Европейский футбольный союз не собирается запрещать участвовать в еврокубках представителям тех стран, где из-за пандемии коронавируса решат не завершать футбольные турниры.
Переболела коронавирусом
Президент любительского футбольного клуба Лион (Львов) и жена защитника Ризеспора Николая Морозюка Ирина, рассказала о своей болезни.
Киевляне останутся без командных тренировок еще две недели.
Киевское "Динамо" на официальном сайте сообщило о продлении карантина, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, до 24 апреля.
Чарльз здоров
Сегодня, 30 марта, стало известно о том, что принц выздоровел и вышел из самоизоляции.
Евровидение 2021
Победители Национального отбора на Евровидение группа Go_A представят новую песню не на иностранном, а на украинском языке.
Арену для Евровидения-2020 переоборудуют в госпиталь на 680 коек (Фото)
Поскольку Евровидение-2020 пришлось отменить из-за коронавируса, в Роттердаме приняли решение превратить арену Ahoy, где должны были выступать конкурсанты, под временный госпиталь на 680 коек.
От коронавируса умер актер "Звездных войн"
Знаменитый британский актер Эндрю Джек (Хатчинсон) умер от осложнений из-за коронавируса.
Легенда джаза Уоллес Рони умер от осложнений коронавируса
В США скончался известный трубач, звезда мирового джаза Уоллес Рони.
Писательница Джоан Роулинг запустила сайт для детей
Британская писательница Джоан Роулинг запустила бесплатный развлекательный портал "Гарри Поттер дома" (Harry Potter At Home) для детей, которые сейчас находятся на карантине из-за распространения пандемии коронавирус COVID-19 в мире.
Актеры фильма "Заражение" записали видео о коронавирусе
Звезды фильма "Заражение" совместно с учеными из Колумбийского университета записали видео о новом коронавирусе и о том, как можно избежать заражения. В проекте приняли участие Кейт Уинслет, Мэтт Деймон, Марион Котийяр, Лоуренс Фишберн и Дженнифер Эль.
Жертвы коронавируса
Шотландский комик Эдди Лардж скончался в одном из местных госпиталей, куда попал ранее из-за сердечной недостаточности. Находясь в клинике, 78-летний актер подхватил коронавирус.
Дизайнер итальянского бренда обуви Серджио Росси умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
Кэти Перри и Орландо Блум поделились радостной новостью: пол будущего ребенка пары
Певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум ожидают появления первенца.
Сейсмологи зафиксировали снижение вибрации Земли
По данным сейсмологов, резкое сокращение активности во время пандемии коронавируса привело к тому, что Земля вибрирует значительно меньше.
Мадонна передала $1 млн на лекарства против COVID-19
Популярная американская певица решила направить свои средства на ускорение разработки лекарств от болезни.