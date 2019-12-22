Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие

На депутата от "Слуги народа" напали неизвестные в балаклавах.
Депутат Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных.
В партии "Слуга народа" расценивают избиение депутата Ананченко как противодействие "старой системы" на реализуемые политсилой изменения, а также призывают правоохранителей должным образом отреагировать на нападение.
Марина Порошенко заявляет о прекращении полномочий главы Украинского культурного фонда из-за давления Офиса президента.
Глава Украинского культурного фонда (УКФ), супруга 5-го президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении своих полномочий в связи с давлением со стороны действующей власти на членов команды Фонда.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский прокомментировал увольнение Марины Порошенко с должности.
Президент Украины Владимир Зеленский в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В Баку прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Украина и Азербайджан договорились организовать линию межгосударственной правительственной связи и сотрудничать в сфере урегулирования и ведения бизнеса.
Зеленский пригласил азербайджанские предприятия инвестировать в инфраструктуру, туризм и строительство дорог в Украине и пообещал защищать каждого инвестора.
В центральной части Киева прошли несколько массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады.
Под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром прошли одновременно четыре акции протеста, в которых приняли участие несколько тысяч человек.
Под зданием Верховной Рады произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга против принятия закона о рынке земли.
В результате столкновений с представителями националистических организаций во время акции протеста пострадали 17 правоохранителей и были задержаны 26 человек. Позже всех задержанных отпустили.
США осуждают насилие в отношении полиции и журналистов в ходе акции под Радой.
Верховная Рада привела в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов.
Верховная Рада привела некоторые законы в соответствие с Конституцией Украины в части неприкосновенности народных депутатов.
Во фракции "Голос" считают, что за законопроект о снятии неприкосновенности голосовать нельзя.
НАБУ и САП призывают Зеленского ветировать закон о приведении в соответствие с Конституцией законодательства в части неприкосновенности нардепов.
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей Конгресса США после 11-часовых дебатов утвердила обвинения президента Дональда Трампа в превышении полномочий и препятствовании работе Конгресса в рамках импичмента.
Обе статьи обвинения поддержало парламентское большинство в лице демократов, республиканцы были против.
Теперь обвинительное заключение по импичменту будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс.
Сам Трамп назвал голосование в Конгрессе политическим самоубийством Демократический партии. Он уверен, что его полностью оправдает Сенат.
65 стран-членов ООН поддержали обновленную "крымскую резолюцию".
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".
РФ, Беларусь, Казахстан и еще 20 стран проголосовали против.
Президент Украины провел День святого Николая с детьми погибших в зоне ООС
Владимир Зеленский в День святого Николая встретился с двумя мальчиками-сиротами, родители которых погибли на Донбассе.
В Украине массово закрываются игорные заведения
Арсен Аваков потребовал от полиции до 16.00 пятницы закрыть все игорные заведения в Украине.
Правоохранители остановили деятельность почти 5 тыс 300 игорных заведений и изъяли оборудование стоимостью примерно 50 млн грн, отработка продолжается.
Владимир Зеленский резко отреагировал на провал голосования легализации игорного бизнеса.
Монета в 5 гривен входит в оборот
Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 гривен.
Россия до конца 2019 года выплатит Украине около 3 млрд долларов по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 года.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал о результатах переговоров, которые прошли в Минске 20 декабря при участии Еврокомиссии, Украины и России.
Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.
Подписание контракта на транзит газа между Украиной и Россией должно состояться до 1 января 2020 года.
Кабинет министров обнародовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и РФ, а также ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром".
Новый иск НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже на 12 млрд долларов будет отозван, в случае заключения контракта на транзит газа.
Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд.
Долг Украины по еврооблигациям на $3 млрд не включен в договоренности по транзиту газа.
Вице-премьер РФ говорит, что "Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза".
Алексей Оржель заявил, что достигнутое между Украиной и Россией соглашение касательно газового вопроса, дает надежду на дальнейшее снижении цены на газ.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает укрепления обменного курса гривни в связи с достижением договоренностей с РФ.
Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете США, вступает в силу немедленно
Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний.
Европейская комиссия выступила против введения санкций США в отношении компаний с Евросоюза, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
В России заявляют, что продолжат реализовывать свои экономические проекты, несмотря на санкции.
В воскресенье, 22 декабря, стартовали первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах.
В 86 объединенных территориальных громадах прошли первые местные выборы.
Во время голосования, полиция работала в усиленном режиме.
Явка избирателей на первых местных выборах 22 декабря 2019 года существенно отличается. По состоянию на 12:00 она составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, а на 15 часов - от 14% до 54%.
Ливерпуль впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира
В Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернешнл» состоялся финальный матч клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Фламенго».
Нападающий Динамо провалил допинг-тест
У форварда Динамо Артема Беседина серьезные неприятности.
Зозуля ответил на обвинения ультрас "Райо Вальекано"
Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал скандал, который произошел в матче Сегунды против Райо Вальекано.
Украинский биатлонист Сергей Семенов выиграл "золото" на этапе Кубка IBU.
Украинский биатлонист Сергей Семенов выиграл в среду короткую индивидуальную гонку третьего этапа Кубка IBU (Международного союза биатлонистов), который проходит в австрийском городе Обертиллиах.
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина сумела закрыть все мишени и долгое время оставалась главной претенденткой на победу, но в итоге уступила немке Шерер и заняла 2 место.
Футболистка сборной Украины оголилась для откровенной фотосессии
Виктория Кислова – не только талантливый вратарь, но и настоящая красотка.
Александр Гвоздик вошел в ТОП-3 самых высокооплачиваемых украинских боксеров.
Экс-чемпион мира WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик занял 3 место в рейтинге самых высокооплачиваемых украинских боксеров.
Только в США фильм "Холодное сердце 2" заработал 367 млн долларов.
Анимационный фильм "Холодное сердце 2", на создателей которого подали в суд за нарушение авторских прав, собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов и стал шестой картиной студии Disney за год, взявшей эту планку.
Американский кинематограф вовсю готовится к взрывному событию – Оскару-2020.
Так, накануне, 16 декабря, в США выбирали ленты, которые попали в престижный шорт-лист номинации "Международный полнометражный фильм".
Новым членом жюри песенного проекта "Голос страны - 10" стал Monatik.
Новым звездным тренером для будущих участников песенного конкурса "Голос страны - 10" стал популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик.
Американский певец, автор песен, музыкант и фронтмен Imagine Dragons решил взять паузу в творческой деятельности.
Дэн Рейнольдс - вокалист инди-рок-группы Imagine Dragons. Недавно он заявил о том, что хочет взять продолжительную паузу в карьере певца. Певец также назвал главную причину такого решения.
Мэрайя Кэри зажгла огни на Эмпайр-стейт-билдинг
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Американский журнал Time представил список из 28 женщин года.
Time назвал 28 женщин, достигших выдающихся успехов в 2019 году
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Ученые с помощью космического телескопа "Хаббл" смогли оценить плотность экзопланет в звездной системе Kepler-51, находящейся в 2400 световых лет от Земли. Все три планеты оказались сверхлегкими, аналогов которым в Солнечной системе нет.
Украинский фильм "Атлантида" Валентина Васяновича получил гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival.
Драма Валентина Васяновича "Атлантида", созданная при поддержке Госкино, получила главную награду 11-го фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival, который прошел с 14 по 21 декабря на горнолыжном курорте Лез Арк во Франции.
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Американский журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых писателей 2019 года.
Первое место в рейтинге, опубликованном на сайте издания, заняла автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
CST-100 Starliner приземлился в Нью-Мексико
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