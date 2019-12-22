Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие

3 Президент Украины Владимир Зеленский в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Баку прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Украина и Азербайджан договорились организовать линию межгосударственной правительственной связи и сотрудничать в сфере урегулирования и ведения бизнеса. Зеленский пригласил азербайджанские предприятия инвестировать в инфраструктуру, туризм и строительство дорог в Украине и пообещал защищать каждого инвестора.

6 Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа Палата представителей Конгресса США после 11-часовых дебатов утвердила обвинения президента Дональда Трампа в превышении полномочий и препятствовании работе Конгресса в рамках импичмента. Обе статьи обвинения поддержало парламентское большинство в лице демократов, республиканцы были против. Теперь обвинительное заключение по импичменту будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Сам Трамп назвал голосование в Конгрессе политическим самоубийством Демократический партии. Он уверен, что его полностью оправдает Сенат.

8 Президент Украины провел День святого Николая с детьми погибших в зоне ООС Владимир Зеленский в День святого Николая встретился с двумя мальчиками-сиротами, родители которых погибли на Донбассе.

10 Монета в 5 гривен входит в оборот Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 гривен.

13 В воскресенье, 22 декабря, стартовали первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах. В 86 объединенных территориальных громадах прошли первые местные выборы. Во время голосования, полиция работала в усиленном режиме. Явка избирателей на первых местных выборах 22 декабря 2019 года существенно отличается. По состоянию на 12:00 она составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, а на 15 часов - от 14% до 54%.

14 Ливерпуль впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира В Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернешнл» состоялся финальный матч клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Фламенго».

15 Нападающий Динамо провалил допинг-тест У форварда Динамо Артема Беседина серьезные неприятности.

16 Зозуля ответил на обвинения ультрас "Райо Вальекано" Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал скандал, который произошел в матче Сегунды против Райо Вальекано.

18 Футболистка сборной Украины оголилась для откровенной фотосессии Виктория Кислова – не только талантливый вратарь, но и настоящая красотка.

19 Александр Гвоздик вошел в ТОП-3 самых высокооплачиваемых украинских боксеров. Экс-чемпион мира WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик занял 3 место в рейтинге самых высокооплачиваемых украинских боксеров.

20 Только в США фильм "Холодное сердце 2" заработал 367 млн долларов. Анимационный фильм "Холодное сердце 2", на создателей которого подали в суд за нарушение авторских прав, собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов и стал шестой картиной студии Disney за год, взявшей эту планку.

21 Американский кинематограф вовсю готовится к взрывному событию – Оскару-2020. Так, накануне, 16 декабря, в США выбирали ленты, которые попали в престижный шорт-лист номинации "Международный полнометражный фильм".

22 Новым членом жюри песенного проекта "Голос страны - 10" стал Monatik. Новым звездным тренером для будущих участников песенного конкурса "Голос страны - 10" стал популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик.

23 Американский певец, автор песен, музыкант и фронтмен Imagine Dragons решил взять паузу в творческой деятельности. Дэн Рейнольдс - вокалист инди-рок-группы Imagine Dragons. Недавно он заявил о том, что хочет взять продолжительную паузу в карьере певца. Певец также назвал главную причину такого решения.

24 Мэрайя Кэри зажгла огни на Эмпайр-стейт-билдинг Американская певица удостоилась особой чести "включить" праздничную иллюминацию на нью-йоркском небоскребе.

25 Грета Тунберг попала в список лучших ученых года 16-летняя школьница и экоактивистка попала в список лучших ученых года по версии журнала Nature.

26 Кристофер Нолан получил рыцарский Орден Британской империи Известный английский режиссер Кристофер Нолан удостоился получить орден Британской империи от принца Уильяма.

27 Американский журнал Time представил список из 28 женщин года. Time назвал 28 женщин, достигших выдающихся успехов в 2019 году

28 Телескопом "Хаббл" были найдены сверхлегкие планеты Ученые с помощью космического телескопа "Хаббл" смогли оценить плотность экзопланет в звездной системе Kepler-51, находящейся в 2400 световых лет от Земли. Все три планеты оказались сверхлегкими, аналогов которым в Солнечной системе нет.

29 Украинский фильм "Атлантида" Валентина Васяновича получил гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival. Драма Валентина Васяновича "Атлантида", созданная при поддержке Госкино, получила главную награду 11-го фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival, который прошел с 14 по 21 декабря на горнолыжном курорте Лез Арк во Франции.

30 Forbes назвал главу Amazon Джеффа Безоса миллиардером-неудачником года. Американский журнал Forbes составил рейтинг миллиардеров, которые стали главными неудачниками 2019 года. Это люди, потерявшие больше всего денег.

31 Американский журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых писателей 2019 года. Первое место в рейтинге, опубликованном на сайте издания, заняла автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.