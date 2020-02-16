Главные события недели: увольнение Богдана, заседание ТКГ, Мюнхенская конференция и другие

1 В МИД подтвердили второй случай заражения среди украинцев на круизном лайнере в Японии. В Министерстве иностранных дел Японии подтвердили информацию о втором случае заражения китайским коронавирусом среди украинских граждан на круизном лайнере Diamond Princess.

2 Увольнение Богдана Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.

8 Зеленский в пятницу, 14 февраля, провел телефонный разговор с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе телефонного розговора обсудили процесс освобождения удерживаемых на территории ОРДЛО, Крыма и России граждан Украины, также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

12 Глава ОПУ опубликовал свою декларацию по количеству активов за прошедший год. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2019 год.

13 Андрей Лунин признан лучшим игроком поединка 27-го тура Сегунды против Райо Вальекано. Украинский вратарь Реал Овьедо Андрей Лунин признан лучшим игроком поединка 27-го тура Сегунды против Райо Вальекано (1:1).

14 Месси в Ювентусе Ювентус сделает попытку переманить звездного аргентинца в свою команду.

15 Скандал с Бесединым Представители нападающего Динамо Артема Беседина попросили ВАДА ускорить процесс рассмотрения дела.

16 Переход Зийеха Аякс и Челси согласовали переход полузащитника Хаким Зийеха, о чем амстердамский клуб сообщил на официальном сайте.

17 Фьюри заявил, что интимная жизнь очень сильно укрепила его подбородок Британский боксер Тайсон Фьюри открыл один из секретов подготовки к реваншу против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

18 Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA: статистика украинца Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк принял участие в Матче восходящих звезд НБА.

19 Промитеас Александра Липового не сумел обыграть АЕК Сегодня, 16 февраля, состоялся финал Кубка Греции по баскетболу.

20 Зинченко мог бы играть за сборную России. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как Александр Зинченко мог получить российское гражданство.

21 В ночь на 10 февраля в Голливуде прошла 92-я церемония награждения кинопремии "Оскар". Кто получил главные кинопремии года – смотрите в нашем списке. Среди тех, кому удалось завоевать звание победителя "Оскара-2020", не только иностранцы, но и украинка, навсегда запечатлевшая свое имя в мировом кинематографе.

22 Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз выполнят королевские обязанности по просьбе Елизаветы II. Герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом по личной просьбе королевы Елизаветы II.

23 Рейтинги Оскара Несмотря на то, что популярность представленных фильмов, актеров и режиссеров в различных номинациях была на высоте, рейтинг просмотров самой премии был самым низким в истории.

25 Звезда "Игры престолов" беременна Вместе с мужем американским певцом Джо Джонасом 23-летняя Софи Тернер ожидает появления первенца.

26 Продолжению быть Культовый сериал Друзья вернется на экраны.

27 Джамала беременна Популярная украинская исполнительница, победительница Евровидения 2016 Джамала снова беременна.

28 Холостяк 2020 Первый видеотизер проекта "Холостяк" 10 сезон появился на телеканале "СТБ" 21 января.

29 SpaceX озвучила дату первой пилотируемой миссии космического корабля Crew Dragon Все техническое оборудование, включая носитель и корабль, полностью готовы к началу пилотируемых миссий.

30 15 февраля, прошел второй полуфинал Национального отбора участников на "Евровидение-2020". Второй тур Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" прошел в Киеве, в ходе которого порадовала песенными композициями вторая восьмерка участников: MOONZOO feat. FMF Sure, FO SHO, Элина Иващенко, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI и Александр Порядинский.

31 Легендарный певец прекратил свое выступление из-за плохого самочувствия. Как сообщает местное издание New Zealand Herald, билеты на выступление Элтона Джона в Новой Зеландии раскупили за считанные дни. Поэтому концерт на многотысячном стадионе Маун Смарт отметился аншлагом. И в первые минуты перформанса Элтон Джон признался, что незадолго до выхода на сцену ему поставили диагноз пневмония.

32 David Axelrod обвинили в "воровстве" песни Певца David Axelrod, который попал в финал шоу, заподозрили в плагиате его конкурсной композиции.

33 Сергей Притула заподозрил Тину Кароль в "подсуживании". 15 февраля, отгремел второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. По результатам в финал прошли двое бывших подопечных Тины Кароль с проекта "Голос страны" KHAYAT и David Axelrod.