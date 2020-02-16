Главные события недели: увольнение Богдана, заседание ТКГ, Мюнхенская конференция и другие

В МИД подтвердили второй случай заражения среди украинцев на круизном лайнере в Японии.
В Министерстве иностранных дел Японии подтвердили информацию о втором случае заражения китайским коронавирусом среди украинских граждан на круизном лайнере Diamond Princess.
Увольнение Богдана
Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.
Зарплаты министров
Кабинет министров Украины опубликовал информацию о зарплатах министров за январь 2020 года.
Заседание ТКГ
На заседании Трехсторонней контактной группы практически согласовали один из участков разведения в районе населенного пункта Гнутово, которую ранее было предложено украинской стороной.
Украина в гуманитарной подгруппе трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе передала уточненный список лиц, которых стремится освободить.
До следующего заседания ТКГ будет разработан проект открытия КПВВ в Золотом и Счастье.
Отчет правительства
Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет деятельности правительства за 2019 год.
Загороднюк в НАТО
Министр обороны Украины в штаб-квартире считает, что присоединение Украины к Программе является ключевым элементом в усилении сотрудничества с НАТО.
Власти США заинтересованы в углублении сотрудничества с Украиной в военной сфере. Об этом в четверг заявил глава Пентагона Марк Эспер после встречи с министром обороны Украины Андреем Загороднюком в Брюсселе.
Андрей Загороднюк и его канадский коллега Харджит Сингх Сейджжан определили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества.
Министры обороны стран-членов НАТО вновь подтвердили приверженность альянса территориальной целостности и суверенитету Украины и заверили своего коллегу Андрея Загороднюка в неизменной политической и практической поддержке.
Андрей Загороднюк обсудил с генеральным менеджером Агентства НАТО первые закупки ведомства.
Министр обороны Украины поучаствовал в заседании НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.
Андрей Загороднюк заявляет, что решение НАТО в отношении того, предоставлять или нет Киеву Программу расширенных возможностей (ПРВ, Enhanced Opportunities Programme, EOP) может быть принято в октябре нынешнего года.
Аудит ГБР
Глава Счетной палаты Украины заявил о намерении провести проверку в ГБР в ближайшее время.
Зеленский в пятницу, 14 февраля, провел телефонный разговор с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе телефонного розговора обсудили процесс освобождения удерживаемых на территории ОРДЛО, Крыма и России граждан Украины, также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".
Эксперты из России, с Украины и из западных стран прописали сценарий урегулирования конфликта.
Участники Мюнхенской конференции по безопасности приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе.
Группа американских дипломатов и экспертов отметили, что некоторые из шагов, предложенных в плане по достижению безопасности в Украине, представленном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, резонируют с идеями, выдвигаемыми российской стороной.
Яценюк раскритиковал инициативу, обнародованную на Мюнхенской конференции.
В МИД утверждают, что документ по Донбассу, опубликованный на сайте Мюнхенской конференции, не соответствует официальной позиции Украины.
Позже доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был удален с сайта.
Поездка Зеленского в Оман
В расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Украинской службы "Радио Свобода" и телеканала "UA:Перший"), которое вышло 13 февраля, утверждается, что чартерный самолет, на котором президент Украины Владимир Зеленский 8 января срочно возвращался из столицы Омана Маската в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы.
Председатель Офиса Президента Андрей Ермак раскритиковал расследование программы "Схемы".
По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, Зеленский никогда не говорил с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Офис президента Зеленского будет в суде требовать опровержений и извинений от "Схем".
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку по поводу невнесения Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман.
"ЕС" требует от Зеленского немедленно раскрыть украинцам подробности своей поездки в Оман.
Зеленский в Мюнхене
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский напомнил, что война в Украине является важным вопросом для всей Европы.
Зеленский также напомнил, что, за почти два месяца после достижения соглашения о прекращении огня на Донбассе, зафиксированы сотни обстрелов украинских позиций.
Президент заявил, что упоминания об Украине исключительно как о коррумпированном государстве являются ложными и безосновательными.
Зеленский добавил, что в случае выборов на Донбассе за безопасностью могут следить "совместные патрули". В Украине планируют создать Министерство по вопросам реинтеграции Донбасса.
Владимир Зеленский заявил о том, что надеется совершить визит в США и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.
Глава ОПУ опубликовал свою декларацию по количеству активов за прошедший год.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2019 год.
Андрей Лунин признан лучшим игроком поединка 27-го тура Сегунды против Райо Вальекано.
Украинский вратарь Реал Овьедо Андрей Лунин признан лучшим игроком поединка 27-го тура Сегунды против Райо Вальекано (1:1).
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